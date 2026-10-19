दशहरा-दीवाली पर गाड़ियों पर आया बंपर ऑफर, डिस्काउंट वाली कार खरीदते समय इन 10 बातों का रखें ध्यान

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा और दीवाली के त्योहार पर भारत में नई गाड़ी खरीदने के लिए काफी खास समय माना जाता है। इस दौरान कई कंपनियां और डीलर ग्राहकों को काफी बेहतरीन ऑफर्स और डिस्काउंट देते हैं। इन ऑफर्स और डिस्काउंट को देखकर अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको केवल बड़े डिस्काउंट को देखकर कार खरीदने का फैसला करने के बजाय बाकी पहलुओं के बारे में भी बता रहे हैं। जिनपर विचार करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके साथ ही आप डीलर्स के जरिए किए जाने वाले धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं।

त्योहारी सीजन में मिलने वाला ऑफर पहली नजर में काफी आकर्षक लग सकता है, लेकिन आपको को यह जानना चाहिए कि वास्तव में उसे कितनी छूट मिल रही है और किन शर्तों पर मिल रही है? इसलिए दशहरा-दीवाली पर डिस्काउंट वाली कार खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि खरीदारी का फैसला सोच-समझकर लिया जा सके।