बाइक चलाते समय चप्पल पहनना पड़ सकता है भारी, छोटी-सी लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना बाइक या स्कूटर से सफर करने वाले ज्यादातर लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कपड़े और फुटवियर चुनते हैं। कई लोग बाजार या आसपास कहीं जाने के लिए चप्पल पहनकर ही दोपहिया वाहन लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में चप्पल पहनने से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपकी यही आदत सड़क पर दुर्घटना की वजह बन सकती है।

दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जितना जरूरी है, उतना ही ध्यान पैरों की सुरक्षा पर देना भी महत्वपूर्ण है। बाइक चलाते समय पैर ब्रेक लगाने, गियर बदलने और वाहन को बैलेंस रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ढीली चप्पल या स्लीपर पहनने से राइडिंग के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि चप्पल पहनकर बाइक चलाना किस तरह खतरनाक साबित हो सकता है और सफर के दौरान किस तरह के फुटवियर का इस्तेमाल करना चाहिए?

बाइक राइडिंग में चप्पल पहनना खतरनाक क्यों है? 1. इमरजेंसी ब्रेक के दौरान फिसल सकता है पैर सड़क पर सफर करते समय अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति कभी भी आ सकती है। सामने से किसी वाहन के आने या किसी व्यक्ति के अचानक सड़क पर पहुंचने पर राइडर को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। ऐसे समय चप्पल पहनने से पैर ब्रेक पैडल या फुटरेस्ट पर सही तरीके से नहीं टिक पाते। पैर फिसलने या चप्पल अपनी जगह से हटने पर बाइक को कंट्रोल करने में परेशानी हो सकती है। खासकर तेज रफ्तार में ऐसी छोटी सी चूक भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है।

2. गियर लीवर में उलझ सकती है चप्पल गियर वाली बाइक चलाने के दौरान राइडर को बार-बार बाएं पैर से गियर बदलना पड़ता है। इस काम के लिए पैर का सही तरीके से गियर लीवर तक पहुंचना जरूरी है। चप्पल ढीली होने के कारण गियर बदलते समय पैर से निकल सकती है या गियर लीवर में उलझ सकती है। इससे राइडर का ध्यान भटक सकता है और बाइक का संतुलन बिगड़ने की आशंका रहती है। व्यस्त सड़क पर ऐसी स्थिति दूसरे वाहनों के साथ टक्कर का कारण भी बन सकती है।

3. बाइक फिसलने पर सीधे जमीन से टकराएंगे पैर ट्रैफिक में अचानक बाइक रोकने या धीमी रफ्तार में संतुलन बिगड़ने पर राइडर पैर जमीन पर रखकर वाहन को संभालने की कोशिश करता है। इस दौरान चप्पल पहने होने पर पैरों का ज्यादातर हिस्सा खुला रहता है। सड़क पर मौजूद पत्थर, कंकड़ और दूसरी नुकीली चीजें पैरों को चोट पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा बाइक गिरने पर पैर के अंगूठे और उंगलियों में गंभीर चोट लगने का खतरा भी रहता है। ऐसे में पैरों को ढकने वाले फुटवियर पहनना बेहतर रहता है।

4. गर्म इंजन और एग्जॉस्ट से जल सकते हैं पैर बाइक का इंजन और एग्जॉस्ट पाइप चलने के दौरान काफी गर्म हो जाते हैं। चप्पल पहनने पर पैरों को इन गर्म हिस्सों से सही सेफ्टी नहीं मिलती। बाइक से उतरते समय, उसे खड़ा करते समय या स्टैंड लगाने के दौरान पैर गलती से एग्जॉस्ट पाइप या इंजन के संपर्क में आ सकता है। इससे पैर जलने की आशंका रहती है। इसलिए ऐसे फुटवियर पहनना जरूरी है, जो पैरों को अच्छी तरह कवर कर सकें।

5. बारिश में चप्पल पहनकर बाइक चलाना और जोखिम भरा बारिश के दौरान सड़क पर पानी, कीचड़ और तेल जमा होने से फिसलन बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में चप्पल की ग्रिप कमजोर पड़ सकती है। बाइक रोकते समय पैर जमीन पर टिकाने पर फिसलने का खतरा रहता है। इसके अलावा गीले फुटरेस्ट पर चप्पल की पकड़ भी कमजोर हो सकती है। इससे बाइक संभालने में परेशानी आ सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में भी सही ग्रिप वाले फुटवियर का चुनाव करना जरूरी है।

बाइक चलाते समय किस तरह के जूते पहनने चाहिए? बाइक या स्कूटर चलाते समय ऐसे जूते पहनने चाहिए, जो पैरों को पूरी तरह कवर करें और जिनका सोल फिसलने वाला न हो। फुटवियर का साइज सही होना चाहिए, ताकि चलते समय पैर से जूते निकलने या फिसलने की समस्या न आए। इसके अलावा जूतों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, जिससे ब्रेक पैडल, गियर लीवर और फुटरेस्ट पर पैर ठीक से टिक सकें। अगर आप रोजाना दोपहिया वाहन से सफर करते हैं, तो फुटवियर चुनते समय आराम के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें।