Bike Driving Tips: गियर बदलते समय क्लच पूरा दबाएं या आधा? जानिए क्या है सही तरीका

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बाइक चलाते समय हर राइडर की एक अलग आदत होती है। कुछ लोग गियर बदलते समय क्लच को थोड़ा सा दबाते हैं तो कुछ लोग इसे पूरा दबाकर गियर बदलते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी आदत बाइक के गियरबॉक्स और क्लच प्लेट पर असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कि गियर बदलते सय सही तरीका क्या है और बाइक को क्या नुकसान होता है।

हाफ क्लच के नुकसान जब आप गियर बदलते समय क्लच को आधा दबाते हैं तो इंजन और गियरबॉक्स के बीच का संपर्क पूरी तरह से नहीं टूटता बल्कि इससे कई समस्याएं होती हैं जैसे: गियरबॉक्स पर दबाव: आधा क्लच दबाकर गियर बदलने पर गियर आपस में टकराते हैं जिससे कट-कट जैसी आवाज आती है। इससे गियर के टीथ धीरे-धीरे घिसने लगते हैं।

आधा क्लच दबाकर गियर बदलने पर गियर आपस में टकराते हैं जिससे कट-कट जैसी आवाज आती है। इससे गियर के टीथ धीरे-धीरे घिसने लगते हैं। क्लच प्लेट का खराब होना: जब क्लच आधा दबा रहता है तो क्लच प्लेट्स पूरी तरह फ्री नहीं हो पातीं और आपस में रगड़ खाती हैं। इससे ये बहुत तेजी से गर्म होकर घिस जाती हैं।

जब क्लच आधा दबा रहता है तो क्लच प्लेट्स पूरी तरह फ्री नहीं हो पातीं और आपस में रगड़ खाती हैं। इससे ये बहुत तेजी से गर्म होकर घिस जाती हैं। माइलेज में गिरावट: गलत तरीके से क्लच का इस्तेमाल करने से इंजन पर फालतू का दबाव पड़ता है जिससे बाइक ज्यादा पेट्रोल की खपत बढ़ने लगती है और माइलेज गिर जाता है। क्या है सही तरीका? गियरबॉक्स और इंजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमेशा पूरा क्लच दबाना चाहिए। इसके लिए, गियर बदलने से ठीक पहले एक्सीलेटर को पूरी तरह छोड़ दें। क्लच लीवर को हैंडल तक पूरा दबाएं जिससे इंजन की पावर गियरबॉक्स तक पहुंचना पूरी तरह बंद हो जाए। अब गियर पैडल को धीरे से ऊपर या नीचे दबाएं जिससे गियर आसानी से बदल जाएगा।