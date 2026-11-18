ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार खरीदते समय माइलेज, पावर और फीचर्स के साथ इंजन भी काफी मायने रखता है। आपने गौर किया होगा कि अब कई कंपनियां अपनी कारों में 4-सिलेंडर की जगह 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दे रही हैं। मारुति स्विफ्ट, बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्या कम सिलेंडर वाला इंजन ज्यादा माइलेज देता है? क्या 4-सिलेंडर इंजन परफॉर्मेंस और स्मूदनेस के मामले में बेहतर है? आखिर दोनों इंजन में क्या अंतर है और फैमिली कार खरीदते समय किसे चुनना समझदारी होगी? आइए विस्तार में जानते हैं कि 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन की खूबियों और कमियों के बारे में।

3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन क्या होते हैं? किसी भी इंजन में सिलेंडर के अंदर पिस्टन मौजूद होते हैं। ये पिस्टन ऊपर-नीचे चलकर फ्यूल को जलाने और कार को चलाने के लिए जरूरी पावर पैदा करने में मदद करते हैं। 3-सिलेंडर इंजन में तीन पिस्टन होते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन में चार पिस्टन काम करते हैं।

भारतीय बाजार में कई लोकप्रिय कारें 3-सिलेंडर और 4-सिलेंडर इंजन के साथ उपलब्ध हैं। Maruti Suzuki Swift, Baleno और Toyota Glanza में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। Tata Tiago में भी 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। वहीं, Hyundai Exter में 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। Maruti Suzuki Grand Vitara के 1.5-लीटर पेट्रोल वेरिएंट में भी 4-सिलेंडर इंजन मिलता है। तुलना का आधार 3-सिलेंडर इंजन 4-सिलेंडर इंजन सिलेंडर की संख्या 3 4 पिस्टन की संख्या 3 4 फायरिंग अंतराल 240 डिग्री 180 डिग्री मूविंग पार्ट्स तुलनात्मक रूप से कम तुलनात्मक रूप से ज्यादा आंतरिक घर्षण कम हो सकता है तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो सकता है इंजन का वजन कम हो सकता है तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो सकता है फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर माइलेज की संभावना ट्यूनिंग और डिजाइन पर निर्भर पावर कुछ स्थितियों में कम स्मूद सामान्यतः ज्यादा स्मूद टॉर्क इंजन की ट्यूनिंग पर निर्भर इंजन की ट्यूनिंग पर निर्भर इंजन वाइब्रेशन ज्यादा कंपन महसूस हो सकता है सामान्यतः कम कंपन इंजन की आवाज तेज एक्सीलरेशन पर थोड़ी रफ हो सकती है सामान्यतः ज्यादा रिफाइंड आइडलिंग हल्का कंपन महसूस हो सकता है आमतौर पर ज्यादा स्थिर अनुभव सिटी ड्राइविंग रोजाना इस्तेमाल के लिए उपयुक्त रोजाना इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हाईवे ड्राइविंग पावर और टॉर्क पर निर्भर स्मूद क्रूजिंग का अनुभव दे सकता है फुल लोड पर परफॉर्मेंस इंजन की क्षमता पर निर्भर इंजन की क्षमता पर निर्भर तेज एक्सीलरेशन कुछ इंजन कम सहज महसूस हो सकते हैं सामान्यतः स्मूद पावर डिलीवरी टर्बोचार्जिंग टर्बो के साथ ज्यादा पावर और टॉर्क संभव टर्बो के साथ ज्यादा पावर और टॉर्क संभव इंजन माउंट वाइब्रेशन नियंत्रित करने में मददगार वाइब्रेशन नियंत्रित करने में मददगार बैलेंस शाफ्ट कंपन नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है इंजन डिजाइन के अनुसार आधुनिक तकनीक वाइब्रेशन कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय बेहतर रिफाइनमेंट के लिए इंजीनियरिंग प्रमुख प्राथमिकता फ्यूल एफिशिएंसी रिफाइनमेंट और स्मूदनेस 3-सिलेंडर vs 4-सिलेंडर इंजन: माइलेज में कौन बेहतर? क्या 3-सिलेंडर इंजन से बेहतर माइलेज मिलता है? 3-सिलेंडर इंजन के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह बेहतर माइलेज मिलना है। इसमें 4-सिलेंडर इंजन के मुकाबले एक सिलेंडर कम होता है। इस वजह से मूविंग पार्ट्स कम हो सकते हैं और इंजन के अंदर घर्षण भी कम हो सकता है। इससे खासतौर पर छोटी कारों में फ्यूल की खपत घटाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर 3-सिलेंडर इंजन वाली कार बेहतर माइलेज ही दे। इसका वास्तविक परिणाम इंजन की डिजाइन और ट्यूनिंग के साथ-साथ कार के वजन और ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है। क्या 4-सिलेंडर इंजन कम माइलेज देता है? ऐसा नहीं है कि 4-सिलेंडर इंजन वाली कारों का माइलेज हमेशा कम होता है। Hyundai Exter जैसी कारों में 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। किसी भी कार की फ्यूल एफिशिएंसी में इंजन की ट्यूनिंग और वाहन का वजन भी अहम भूमिका निभाते हैं। उदागरण इसका एक उदाहरण 2026 Maruti Suzuki Baleno है। इसमें मिलने वाला नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मैनुअल वेरिएंट में 23.80 kmpl और AMT वेरिएंट में 24.77 kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है। इसके मुकाबले पुराने 4-सिलेंडर इंजन वाले बलेनो वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज मैनुअल में 22.35 kmpl और AMT में 22.94 kmpl था। Maruti Suzuki Baleno स्पेसिफिकेशन पुराना 1.2L इंजन नया 1.2L इंजन सिलेंडर 4 3 पावर लगभग 90 PS 83 PS टॉर्क 113 Nm 112.4 Nm मैनुअल माइलेज 22.35 kmpl 23.80 kmpl AMT माइलेज 22.94 kmpl 24.77 kmpl 3-सिलेंडर vs 4-सिलेंडर इंजन: परफॉर्मेंस में कितना अंतर? इंजन में सिलेंडर की संख्या अकेले उसकी परफॉर्मेंस तय नहीं करती। इंजन कितनी पावर और टॉर्क पैदा करता है और किस तरह डिलीवर करता है, यह ज्यादा जरूरी है। नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर इंजन शहर में सामान्य ड्राइविंग के दौरान अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है।

हालांकि, तेज एक्सीलरेशन या पूरी तरह भरी हुई कार चलाने के दौरान कुछ इंजन उतने सहज महसूस नहीं हो सकते। वहीं, कुछ कंपनियां छोटे 3-सिलेंडर इंजन में टर्बोचार्जर का इस्तेमाल करके ज्यादा पावर और टॉर्क हासिल करती हैं।

4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज्यादा स्मूद तरीके से पावर डिलीवर करता है। इसका फायदा एक्सीलरेशन और हाईवे पर लगातार ड्राइविंग के दौरान महसूस हो सकता है। हालांकि, इसका अनुभव भी इंजन की क्षमता और ट्यूनिंग पर निर्भर करता है। उदाहरण Maruti Suzuki Baleno इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके नए 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन से 83 PS की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं, पुराने 4-सिलेंडर इंजन में लगभग 90 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलता था। 3-सिलेंडर vs 4-सिलेंडर इंजन: वाइब्रेशन और रिफाइनमेंट दोनों इंजन के बीच सबसे ज्यादा अंतर वाइब्रेशन के मामले में महसूस हो सकता है। 3-सिलेंडर इंजन में चलने वाले हिस्सों का बैलेंस 4-सिलेंडर इंजन की तुलना में अलग होता है। 3-सिलेंडर इंजन में फायरिंग इवेंट 240 डिग्री के अंतराल पर होते हैं, जबकि 4-सिलेंडर इंजन में यह अंतराल 180 डिग्री होता है।

इस वजह से 3-सिलेंडर इंजन में ज्यादा वाइब्रेशन पैदा हो सकता है। खासतौर पर इंजन के आइडल या कम स्पीड पर चलने के दौरान इसका असर महसूस हो सकता है। कुछ 3-सिलेंडर इंजन वाली कारों में खड़ी गाड़ी के दौरान स्टीयरिंग व्हील, पैडल या केबिन में हल्का कंपन महसूस हो सकता है। तेज एक्सीलरेशन के दौरान इंजन की आवाज भी थोड़ी रफ लग सकती है।

इसके मुकाबले 4-सिलेंडर इंजन आमतौर पर ज्यादा स्मूद चलता है। इसकी फायरिंग का अंतराल अधिक समान होने से केबिन में महसूस होने वाला वाइब्रेशन कम हो सकता है। इसलिए जो लोग शांत और रिफाइंड ड्राइविंग अनुभव पसंद करते हैं, उनके लिए 4-सिलेंडर इंजन बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फैमिली कार के लिए 3-सिलेंडर या 4-सिलेंडर इंजन में से क्या चुनें? अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर में होती है और आप बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो 3-सिलेंडर इंजन वाली कार अच्छा ऑप्शन हो सकती है। छोटी हैचबैक और कॉम्पैक्ट कारों में इस इंजन का इस्तेमाल देखने को मिलता है। Maruti Suzuki Swift, Baleno, Toyota Glanza और Tata Tiago इसके उदाहरण हैं।

अगर आप इंजन के वाइब्रेशन को लेकर ज्यादा संवेदनशील हैं, अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं या स्मूद इंजन अनुभव पसंद करते हैं, तो 4-सिलेंडर इंजन वाली कार पर विचार कर सकते हैं। Hyundai Exter और Maruti Suzuki Grand Vitara के पेट्रोल वेरिएंट इसके उदाहरण हैं। यह भी पढ़ें- Toyota Rumion और Maruti Ertiga में हैं ये 5 बड़े अंतर, खरीदने से पहले जरूर जान लें क्या है इनमें खास?