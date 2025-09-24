Daridra Yoga: कब और कैसे बनता है दरिद्र योग, जिससे जीवन में आती हैं कई परेशानियां

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दरिद्र योग वे विशेष योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में गरीबी, आर्थिक संकट और कष्ट लेकर आते हैं। यदि कुंडली में लग्न या लग्नेश कमजोर और पीड़ित हो, तो ये योग स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए कई बार दरिद्र योग (daridra yoga) और अरिष्ट योग एक-दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों ही जीवन में दुख और बाधाएं लाते हैं।