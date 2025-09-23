मेष से मीन राशि वालों की कैसी होती है पर्सनैलिटी, यहां पढ़ें जातकों का स्वभाव और खासियत

आज के समय भी कई लोग अपने लग्न से अनजान रहते हैं। लग्न राशि के लोगों के जीवन से जुड़ी खास जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में एस्ट्रोलॉजर आलोक भटनागर से विस्तार से जानते हैं मेष से मीन राशि के जातकों की पर्सनैलिटी और उनकी खासियत के बारे में।

आलोक भटनागर एस्ट्रोपत्री। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, और वैदिक ज्योतिष में यह ऊर्जा उसकी राशि से जुड़ी होती है। यहां दिया गया प्रत्येक विवरण लग्न (Ascendant) आधारित है। जो कि जन्मकुंडली का पहला भाव होता है और हमारे स्वभाव, जीवन की दिशा और बाहरी दुनिया से जुड़े व्यवहार को दर्शाता है।

हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी सूर्य राशि या चंद्र राशि को ही जानते हैं, फिर भी यदि आपकी सूर्य या चंद्र राशि वही है, जो यहां दी गई है तो भी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हर राशि कुछ कहती है आपके स्वभाव, सोच, ताकत और कमजोरियों के बारे में। तो आइए, अपनी राशि से खुद को थोड़ा और गहराई से जानें

मेष राशि मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है इसके प्रतीक श्रीराम हैं। मेष पर मंगल ग्रह का शासन होता है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इस पर अग्नि तत्व के ग्रह का ही शासन है। इसलिए इस राशि के जातकों को थोड़ा उग्र स्वभाव वाला माना जा सकता है। पहली राशि होने के कारण ये अच्छे आरंभकर्ता होते हैं।

यह भविष्यवाणी लग्न पर आधारित है जो कि कुंडली का पहला घर होता है। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता कि उनका लग्न क्या है। आज की दुनिया में, हममें से अधिकांश लोग अपनी जन्म तिथि और महीने के अनुसार अपने सूर्य राशि से परिचित होते हैं। यदि आपकी सूर्य राशि मेष है, तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं और यदि आपकी चंद्र राशि मेष है, तब भी यह विवरण आपके लिए उचित रहेगा।

मेष राशि के जातक अग्नि तत्व की राशि पर मंगल का शासन होता है। मेष लग्न वाले लोग आत्मविश्वासी, आशावादी, साहसी और ऊर्जावान होते हैं। वे जन्मजात नेता होते हैं और खेलों तथा शारीरिक चुनौतियों का आनंद लेते हैं। हालांकि, नकारात्मक रूप से वे अधीर, आक्रामक, आवेगी और कभी-कभी क्रोधी हो सकते हैं।

मेष लग्न वाले लोग महत्वाकांक्षी, आवेगी, साहसी और ऊर्जावान होते हैं। ये सामान्यतः बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये अच्छे आरंभकर्ता होते हैं। मेष राशि के लोग साहसी होते हैं और इन्हें राशि चक्र की सबसे मजबूत राशियों में से एक माना जाता है। वे आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हैं।

मेष राशि के लोग अतीत को लंबे समय तक नहीं पकड़ कर रखते और वे हमेशा अपने कार्य की दिशा में बदलाव करने और अपने लिए सबसे उपयुक्त मार्ग खोजने के लिए तैयार रहते हैं। मेष लोग बदलाव के लिए हमेशा खुले होते हैं और उन्हें करने में आत्मविश्वासी भी होते हैं।

हालांकि, मेष की कमजोरी यह है कि वे सामान्यतः ज़िद्दी होते हैं और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कभी-कभी वे जिद्दी और अत्यधिक अभिमानी हो जाते हैं। यह व्यवहार उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उनमें बाल सुलभ व्यवहार होता है। हालांकि, मेष हमेशा स्वयं के इर्द-गिर्द केंद्रित रहते हैं। उनके लिए वे स्वयं ही दुनिया का केंद्र होते हैं और पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूमती है।

वृषभ राशि वृषभ राशि, राशिचक्र की दूसरी राशि है। इसका प्रतीक है बैल, जो ताकत, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। इस राशि पर शुक्रदेव का शासन होता है। यह एक पृथ्वी तत्व वाली राशि है, इसलिए इसके जातक अक्सर ज़मीन से जुड़े, शांत और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं।

वृषभ राशि के जातक वृषभ लग्न वाले लोग भरोसेमंद, शांत, और व्यावहारिक होते हैं। इनमें धैर्य बहुत होता है ये बिना घबराए हर स्थिति को संभालना जानते हैं। ये तेज नहीं चलते, लेकिन जहां पहुंचते हैं, मजबूती से टिके रहते हैं। इनकी अहम बात यह है कि ये हर काम को सोच-समझकर, ठोस तरीक़े से करते हैं। इन्हें अच्छा खाना, सुंदर कपड़े, साज-सज्जा, संगीत और आराम पसंद होता है। इन्हें सुख-सुविधा में रहना भाता है लेकिन ये सब पाने के लिए मेहनत भी करते हैं।

वृषभ जातक बागवानी, खाना बनाना और घर सजाना पसंद करते हैं। ये हमेशा अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, और अक्सर महंगे और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों की ओर झुकाव होता है। इन्हें बदलाव पसंद नहीं होता। वृषभ राशि के लोग चाहते हैं कि जीवन में चीज़ें जैसे चल रही हैं, वैसे ही चलती रहें। इन्हें स्थिरता और एक-सी दिनचर्या में सुकून मिलता है।

पैसों के मामले में ये संतुलित और समझदार होते हैं। उधारी से बचते हैं और शांति से जीना पसंद करते हैं। ये नियमों का पालन करते हैं और अच्छा नागरिक बनना इनकी आदत में होता है। इनकी सोच बहुत व्यावहारिक होती है। लेकिन एक बार जो सोच बना ली, तो उसे बदलना आसान नहीं होता। कभी-कभी ये थोड़े हठी हो जाते हैं।

सामाजिक रूप से ये चाहते हैं कि लोग इनकी मेहनत को पहचानें और सराहें। अगर इन्हें सम्मान नहीं मिलता, तो ये चुपचाप उस काम से पीछे हट सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वृषभ राशि के जातक जिस काम की शुरुआत करते हैं, उसे पूरा जरूर करते हैं। आधे-अधूरे काम छोड़ना इनके स्वभाव में नहीं होता।

मिथुन राशि मिथुन राशि का प्रतीक होता है जुड़वां यानी दो रूपों का संकेत देने वाला चिह्न। हिंदी में इसे मिथुन राशि कहा जाता है। इस राशि पर बुधदेव का शासन होता है। यह एक वायुतत्व की राशि है। जुड़वां प्रतीक यह दर्शाता है कि मिथुन राशि के जातक कभी-कभी थोड़ा बदलते स्वभाव के, जटिल सोच वाले और एक साथ दो तरह की बातें सोचने वाले हो सकते हैं।

मिथुन राशि के जातक मिथुन राशि के जातक कोमल, जिज्ञासु, अनुकूलनशील, जल्दी सीखने वाले और स्नेही होते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनका स्वभाव अस्थिर, असमंजस में रहने वाला और चिंतित भी हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को संगीत सुनना और लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद होता है चाहे वह कोई परिचित हो या अजान व्यक्ति। इन्हें अकेलापन पसंद नहीं, इसलिए ये समूह में रहना पसंद करते हैं। ये लोगों में घुल-मिल जाते हैं और कभी गंभीर तो कभी हल्के-फुल्के ढंग से बातचीत करते हैं।

ये किसी भी सामाजिक माहौल में बहुत सहज महसूस करते हैं। नए लोगों से बात करना इनके लिए आसान होता है। जो इन्हें पहली बार बातचीत करते हुए देखें, उन्हें लगेगा कि ये सामने वाले को बरसों से जानते हैं इतने आत्मीय और खुलकर बोलते हैं।

मिथुन राशि के जातक आमतौर पर सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन साथ ही रोमांचप्रिय भी होते हैं। इन्हें यात्रा करना पसंद होता है, क्योंकि इससे इन्हें नए लोगों से मिलने और नया सीखने का मौका मिलता है।कभी-कभी ये अकेले ही किसी रोमांचक यात्रा पर भी निकल पड़ते हैं।

हालांकि, नकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये कभी-कभी ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं। इन्हें केंद्र में रहना पसंद होता है। अगर इन्हें लगे कि लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये वहां से हट जाना पसंद करते हैं। मिथुन राशि के जातक बातचीत में निपुण होते हैं, और अक्सर आकर्षक, मजाकिया और आशावादी स्वभाव के होते हैं।

कर्क राशि कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा है, और हिंदी में इसे कर्क के नाम से जाना जाता है। यह एक जल तत्व की राशि है जिस पर चंद्रदेव का प्रभाव होता है। कर्क राशि के जातक भावनात्मक होते हैं और उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत गहरी होती है। यह उन राशियों में से एक है जिन्हें पूरी तरह समझना आसान नहीं होता।

कर्क राशि के जातक कर्क राशि के जातक संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। ये अपने परिवार और घर की बहुत देखभाल करते हैं। उन्हें अपने आस-पास के लोगों से लगाव होता है, और वे उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हों।

कर्क राशि के जातक कल्पनाशील, निश्चयी, सहानुभूतिपूर्ण, मनाने में माहिर और वफादार होते हैं। इन्हें ऐसे शौक पसंद हैं जो घर बैठे किए जा सकें। ये कलात्मक होते हैं और कला तथा संगीत की सराहना करना जानते हैं। इन्हें अकेले शांत माहौल में समय बिताना पसंद होता है या किसी करीबी मित्र के साथ मिलकर आरामदायक भोजन करना अच्छा लगता है। इन्हें पानी के पास रहकर सुकून महसूस होता है। हालांकि, कभी-कभी ये निराशावादी या असुरक्षित भी हो सकते हैं।

कर्क राशि के जातक बहादुर, रक्षक प्रवृत्ति के और साहसी होते हैं। लेकिन वे वहां ही सहज महसूस करते हैं जहां उन्हें ज़रूरत हो और जहां उनकी उपस्थिति का महत्व हो। इनका जीवन घर, करीबी मित्रों और परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है। जब कुछ इन्हें खुशी देता है, तो ये उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते।

कर्क राशि के जातक बेहतरीन श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। जो लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने, वे अक्सर कर्क राशि के जातकों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये वही महसूस कर लेते हैं जो सामने वाला कह भी नहीं पाता। यही वजह है कि ये सच्चे सहायक और भरोसेमंद मित्र होते हैं।

हालांकि, नकारात्मक रूप में देखा जाए तो कभी-कभी कर्क राशि के जातक चिपकू, असुरक्षित और मूडी हो सकते हैं। असुरक्षा की स्थिति में ये कभी-कभी सच छुपा भी सकते हैं। सिंह राशि सिंह राशि का प्रतीक होता है सिंह यानी जंगल का राजा। हिंदी में इसे सिंह राशि कहा जाता है। यह एक अग्नि तत्व की राशि है और इस पर सूर्यदेव का प्रभाव होता है। यह राशि राजसी स्वभाव की मानी जाती है। इसमें वे सारे गुण देखे जा सकते हैं जो एक शासक या नेतृत्वकर्ता में होते हैं।

सिंह राशि के जातक सिंह राशि के जातक रचनात्मक, उदार, गर्मजोशी और ऊर्जावान होते हैं। ये लोग मज़ाक पसंद करते हैं इन्हें रंगमंच, छुट्टियां मनाना और दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है। इन्हें जब लोग सराहना करते हैं, तो यह उन्हें भीतर से ऊर्जा देता है। इनका स्वभाव राजसी होता है और इनमें एक सहज आत्मविश्वास होता है।

सिंह राशि के जातक अक्सर किसी भी स्थिति में नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी उपस्थिति में आकर्षण होता है और लोग इनके पास रहना पसंद करते हैं। ये दृढ़ निश्चयी, आत्मनिर्भर, सकारात्मक सोच वाले और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। इनकी व्यक्तित्व में जो गरिमा होती है, वह इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। ये अपने साथ काम करने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं।

सिंह राशि के जातक आमतौर पर सरल और साफ स्वभाव के होते हैं। लेकिन यदि इन्हें संतोष न मिले, तो ये कभी-कभी अहंकारी या दिखावटी हो सकते हैं। सिंह राशि के जातक ईमानदार और नीतिपरायण होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये सही रास्ता अपनाना पसंद करते हैं।

ये आमतौर पर बहुत संगठित होते हैं और सुख-सुविधा का आनंद लेना पसंद करते हैं साथ ही चाहते हैं कि उनके अपने भी वैसा जीवन जिएं। ये ज़्यादातर लोगों को सहज रूप से दोस्त मान लेते हैं, लेकिन अगर सिंह राशि के जातक अपनी भावनाओं से बहुत दूर हो जाएँ, तो वे दूसरों को कठिन या खीझ दिलाने वाले लग सकते हैं।

कन्या राशि कन्या राशि का प्रतीक है स्वयं एक कन्या यानी शांत, सौम्य और सेवा भाव रखने वाली युवती। यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है और इस पर बुधदेव का प्रभाव होता है। कन्या राशि के जातक आमतौर पर स्थिर और व्यावहारिक स्वभाव के होते हैं।

कन्या राशि के जातक कन्या राशि के जातक इमानदार, मेहनती, व्यावहारिक, दयालु और सोच-समझकर काम करने वाले होते हैं। इन्हें पढ़ना, सफाई पसंद करना और प्रकृति के पास रहना अच्छा लगता है। ये आमतौर पर शांत, संयमी और सुलझे हुए होते हैं। कन्या राशि के जातकों का दिमाग हमेशा सोचने और किसी स्थिति का आकलन करने में लगा रहता है। ये स्वभाव से देखभाल करने वाले होते हैं और छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। रणनीति बनाने में ये बहुत अच्छे होते हैं, और यही कारण है कि ये जिस भी टीम का हिस्सा होते हैं, वहां मूल्यवान योगदान देते हैं।

हालांकि, कई बार ये अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं और फिर उनके काम की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। कन्या राशि के जातक कभी-कभी उन लोगों के लिए आलोचनात्मक हो सकते हैं जिन्हें वे उनकी पूरी क्षमता पर खरा नहीं मानते। ये अपनी बातें दूसरों से साझा कर देते हैं चाहे सामने वाला पूछे या न पूछे।

लेकिन अपने लोगों के लिए ये बहुत दयालु और सहनशील होते हैं। इनका स्वभाव शांत, मजबूत और रचनात्मक सोच से भरपूर होता है। ज़्यादातर कन्या राशि के जातक परिवार को प्राथमिकता देते हैं। कन्या राशि के जातकों को अक्सर उपचारकर्ता के रूप में देखा जाता है। इनमें मन, आत्मा, आत्मविश्वास या शरीर के दुख को ठीक करने की खास काबिलियत होती है। लेकिन अक्सर इन्हें अपनी खुद की कद्र नहीं होती ये अपने बारे में कम ही सोचते हैं और स्वयं को कम आंकते हैं।

तुला राशि तुला राशि का प्रतीक है तराजू, यानी संतुलन और न्याय का प्रतीक। यह एक वायुतत्त्व की राशि है और इस पर शुक्रदेव का प्रभाव होता है। शुक्रदेव की कृपा से तुला राशि के जातकों में आकर्षण और सौंदर्यप्रियता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है।

तुला राशि के जातक तुला राशि के जातक संतुलित, सामाजिक, सहयोगी, सौम्य और न्यायप्रिय होते हैं। ये हर हाल में सामंजस्य और तालमेल बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें बाहर घूमना, प्रेमभाव, साझा करना और शांतिपूर्ण माहौल में रहना पसंद होता है। ध्यान या मेडिटेशन जैसी गतिविधियाँ इन्हें आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।

तुला राशि के जातक किसी भी फ़ैसले को लेने से पहले बहुत सोचते हैं। इसलिए कभी-कभी लोग इन्हें थोड़ा उलझा हुआ या धीमा समझ लेते हैं। लेकिन ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हर बात में इंसाफ और बराबरी बनी रहे।

ये जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं, तो ऐसा चाहते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। ये अपने परिवार या अपने साथ काम करने वालों के लिए कई बार अपनी पसंद की चीजें भी छोड़ देते हैं। तुला राशि के लोगों को जरूरी नहीं कि वो हमेशा आगे रहकर लीड करें, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनकी बात को समझा और सुना जाए। अगर इन्हें लगे कि कोई बात सही नहीं है, तो ये शांति से, समझदारी से अपनी बात रखते हैं।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि का प्रतीक है बिच्छू, जो गहराई, रहस्य और तीव्रता का प्रतीक माना जाता है। यह एक जल तत्व की राशि है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस पर मंगलदेव का प्रभाव होता है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में कुछ विद्वान इसे प्लूटो द्वारा शासित मानते हैं।

वृश्चिक राशि के जातक वृश्चिक राशि के जातक ऊर्जावान, जिद्दी, बहादुर, गहरे सोचने वाले और सच्चे दोस्त होते हैं। जब तक साथ निभाने का मौका हो, ये पूरी निष्ठा से साथ निभाते हैं। ये बिना वजह लड़ाई-झगड़े की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर इन्हें उकसाया जाए तो भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते पहले शांत रहकर सोचते हैं और फिर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं।

वृश्चिक राशि के जातक बातें गुप्त रखने में माहिर होते हैं और भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं। ये दूसरों की परेशानियों में मदद कर सकते हैं और किसी भी समस्या की गहराई तक पहुंच जाते हैं। हालांकि, अगर इन्हें कोई चोट पहुंचे तो ये उसे जल्दी भूलते नहीं। ये कभी-कभी शक करने लगते हैं या खतरा वहां भी महसूस कर सकते हैं जहां कोई खतरा नहीं होता इससे इनका स्वभाव थोड़ा संदेहपूर्ण या जिद्दी बन सकता है।

इनमें आत्मनियंत्रण बहुत अच्छा होता है। ये अनुशासन में रहते हैं और अपनों की देखभाल करना पसंद करते हैं। इन्हें मदद करना और दान-पुण्य करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी ये चाहते हैं कि दूसरा भी बदले में कुछ अच्छा करे।

कई बार वृश्चिक राशि के जातक अपनी भावनाएं छिपा लेते हैं। लेकिन जब ये माफ़ करना और खुद को बदलना सीख जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे दोस्त, साथी और सहारा देने वाले इंसान बन जाते हैं। धनु राशि धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और इस पर बृहस्पतिदेव का प्रभाव होता है। हिंदी में इसे धनु राशि कहा जाता है। इस राशि का प्रतीक है आधा घोड़ा और आधा इंसान, जिसके हाथ में धनुष होता है और वह तीर के साथ जिस दिशा में चलता है, उसी दिशा में बढ़ता है। यह प्रतीक बताता है कि धनु राशि के जातक हमेशा किसी दिशा या लक्ष्य की खोज में रहते हैं।

धनु राशि के जातक धनु राशि के जातक खुशमिजाज, रचनात्मक और घूमने के शौकीन स्वभाव के होते हैं। इन्हें नई जगहें घूमना, नई बातें जानना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। ये उदार, आशावादी और अच्छा सोचने वाले होते हैं। इनके पास अक्सर दोस्तों की भरमार होती है और ये चाहते हैं कि उनके दोस्त भी इन्हीं की तरह जिज्ञासु और खुले दिमाग वाले हों। ये हर बात को तर्क के आधार पर समझना चाहते हैं, और परंपराओं या नियमों को बिना सोचे मानना इन्हें पसंद नहीं होता।

अगर इन्हें किसी बंधन या रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या में बांधा जाए, तो ये चिड़चिड़े हो सकते हैं। ये कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अक्सर खुद ही उन्हें पूरी तरह नहीं निभा पाते क्योंकि ये किसी भी सीमा या बंधन को पसंद नहीं करते, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक।

धनु राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उनसे बातचीत में मेल खाएं। ये बहुत रचनात्मक होते हैं और इनमें आध्यात्मिक झुकाव भी होता है लेकिन इनकी आध्यात्मिकता आम सोच से थोड़ी अलग होती है।

ये जीवन के गहरे सवालों के उत्तर खुद तलाशना चाहते हैं। कई बार ये सच्चे ज्ञान की खोज में हिमालय की यात्रा तक कर सकते हैं। ये सच्चे खोजी होते हैं, जो जीवन के अर्थ को जानने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं।

मकर राशि मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और हिंदी में इसे मकर राशि कहा जाता है। इस राशि का प्रतीक है पर्वतीय बकरी, जो हमेशा ऊँचाई की ओर चढ़ने की प्रेरणा देती है। वैदिक ज्योतिष में इस राशि पर शनि देव का प्रभाव माना गया है।

मकर राशि के जातक मकर राशि के जातक लक्ष्य-केन्द्रित होते हैं। ये मेहनती होते हैं और चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपने उद्देश्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं, अगर वो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए।

इनमें आत्मअनुशासन बहुत मजबूत होता है। ये जिम्मेदार होते हैं और प्रबंधन में भी अच्छे होते हैं। इन्हें परिवार, संगीत, अच्छी कला और परंपराओं का सम्मान करना पसंद होता है। इनके लिए उपलब्धि बहुत मायने रखती है, इसलिए ये जीवन को गंभीरता से लेते हैं। ये उन लोगों को पसंद नहीं करते जो समय बर्बाद करते हैं। कभी-कभी ये थोड़े स्वार्थी या कंजूस भी हो सकते हैं। कुछ स्थितियों में ये जानकारी छुपा भी सकते हैं, अगर उससे उन्हें कोई व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो।

मकर राशि के जातक कल्पनाशीलता में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन तर्क और व्यवहारिकता में बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ये किसी भी टीम या संस्था के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं।

ये आमतौर पर परिवार-प्रेमी होते हैं और इनका हास्यबोध थोड़ा सूखा या व्यंग्यात्मक हो सकता है। ये समझदार होते हैं और गणना या विश्लेषण में कुशल होते हैं। हालांकि, कई बार मकर राशि के जातक अपनी स्थिति से असंतुष्ट या चिड़चिड़े भी हो सकते हैं चाहे बाहर से कितने भी सफल क्यों न दिखें।

कुंभ राशि कुंभ राशि का प्रतीक है कलश उठाए हुए व्यक्ति, जो ज्ञान और नवप्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी में इसे कुंभ राशि कहा जाता है। यह एक वायुतत्त्व की राशि है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस राशि पर शनि देव का प्रभाव होता है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में कुछ इसे यूरेनस द्वारा शासित मानते हैं।

कुंभ राशि के जातक कुंभ राशि के जातक आमतौर पर बुद्धिमान, ऊर्जावान और नए विचारों से भरे होते हैं। ये हमेशा कुछ नया सोचने में लगे रहते हैं। इनकी सोच दूसरों से अलग होती है और ये अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं।

बाहरी रूप से ये कभी-कभी भावनाओं से दूर या अलग-थलग से लग सकते हैं, लेकिन जब कोई इनसे गहराई से जुड़ता है, तब पता चलता है कि ये सच्चे और भरोसेमंद मित्र हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक लोगों को खुश करना पसंद करते हैं, खासकर जब कोई दुखी हो। इनका हास्यबोध बहुत अच्छा होता है और ये दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कला जानते हैं।

हालांकि ये गहरे रिश्तों को पसंद करते हैं, लेकिन आजादी इनकी पहली जरूरत होती है। अगर इन्हें लगे कि इनकी स्वतंत्रता पर कोई रोक लग रही है, तो ये उस रिश्ते से दूरी बना सकते हैं। कभी-कभी ये बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हैं, जिससे इनके करियर या रिश्तों में अड़चन आ सकती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी मित्रता कुंभ राशि के लोग हर जगह दोस्त बना लेते हैं। इनके नेटवर्किंग कौशल की सराहना अक्सर लोग करते हैं।

कुंभ राशि के जातकों की कमजोरी यह होती है कि वे कभी-कभी वास्तविक दुनिया से कटे हुए या खोए हुए महसूस हो सकते हैं। अगर इन्हें अकेले में समय नहीं मिलता, तो ये असंतुष्ट या चिड़चिड़े हो सकते हैं। अकेले समय और रचनात्मक गतिविधियां इन्हें संतुलन में रखने में मदद करती हैं। खुद से जुड़ने और अपने विचारों को फिर से तरोताजा करने के लिए इन्हें एकांत समय जरूर देना चाहिए।

मीन राशि मीन राशि का प्रतीक है मछली यह एक शुद्ध जलतत्त्व की राशि है और हिंदी में इसे मीन राशि कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस राशि पर गुरुदेव का प्रभाव होता है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष में इसे नेपच्यून द्वारा शासित माना गया है।

मीन राशि के जातक मीन राशि के जातक दयालु, संवेदनशील, समझदार और रचनात्मक होते हैं। इन्हें संगीत, अकेले समय बिताना, आध्यात्मिक विषयों की खोज करना पसंद होता है। इनका स्वभाव रोमांटिक होता है और ये कल्पनाशील दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इन्हें आलोचना सहन नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है कि इन्हें सब कुछ पहले से पता है। इन्हें बीते हुए समय से बाहर निकलना मुश्किल लगता है और ये अक्सर पुरानी बातों में उलझे रहते हैं। मीन राशि के जातक सरल स्वभाव के होते हैं और आमतौर पर सभी के प्रिय बन जाते हैं। ये किसी को नुक़सान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए कई बार निर्णय लेने में संकोच करते हैं। इनकी मदद करने की प्रवृत्ति बहुत गहरी होती है और ये बिना अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं।