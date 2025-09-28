Kemdrum Yoga: कुंडली में कब बनता है केमद्रुम योग और कैसे पाएं इससे निजात?

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव (Kemdrum Yoga) हैं और वृषभ राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं। चंद्रमा मजबूत होने से जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मन प्रसन्न रहता है। साथ ही माता जी की सेहत भी अच्छी रहती है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा से द्वितीय या द्वादश भाव में कोई ग्रह स्थित न हो। इन भावों में सूर्य और राहु-केतु की उपस्थिति का कोई महत्व नहीं होता। कहा जाता है कि इस योग में जन्मा व्यक्ति स्वास्थ्य, धन, विद्या, बुद्धि, पत्नी, संतान और मानसिक शांति से वंचित होता है। यह योग राजसी परिवेश में जन्मे व्यक्ति को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा जातक दुःख, विफलताओं, शारीरिक बीमारियों और अपमान का शिकार होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केमद्रुम योग मुख्य रूप से आर्थिक हानि और प्रतिष्ठा में गिरावट लाता है। यह ऐसा योग है जो जातक को दुःख और अपमान की ओर ले जाता है। जातक परिजात के अनुसार, कुछ अन्य ग्रह स्थितियां भी केमद्रुम योग का निर्माण करती हैं। केमद्रुम के ये अन्य रूप भी उतने ही अशुभ और दरिद्रता उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं।