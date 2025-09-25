Kaal Sarp Dosh: कालसर्प दोष लगने पर मिलते हैं ये संकेत, इन उपायों से पाएं निजात

ज्योतिषियों की मानें तो कुंडली के कुछ योग शुभ माने जाते हैं तो वहीं कुछ अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। कालसर्प दोष को एक अशुभ योग के रूप में देखा जाता है क्योंकि कुंडली में कालसर्प योग बनने पर जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कि कालसर्प दोष के उपाय।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन में कोई अदृश्य रुकावट है? जैसे कोई ऊर्जा बार-बार आपको पीछे खींच रही हो, सपनों में सांप दिखाई देते हों या महत्वपूर्ण काम बनते-बनते रह जाते हों? ऐसी रहस्यमयी परिस्थितियों का कारण हो सकता है कालसर्प दोष (kaal sarp dosh symptoms) एक ऐसा ज्योतिषीय योग जो जीवन के हर क्षेत्र में अनजानी बाधाएं खड़ी कर देता है।

इस दोष के निवारण के लिए कालसर्प दोष पूजा एक बेहद प्रभावशाली उपाय मानी जाती है। भगवान शिव की कृपा से की जाने वाली यह पूजा न केवल राहु-केतु देव को शांत करती है, बल्कि जीवन में ठहर चुकी ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करती है।

कालसर्प दोष क्या होता है? जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु देव और केतु देव एक विशेष स्थिति में आ जाते हैं और सभी ग्रह इन दोनों के बीच सिमट जाते हैं तो उसे कालसर्प दोष कहा जाता है। यह दोष ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म के किसी कर्म, अपराध या श्राप का फल होता है। खासतौर पर, यदि राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में हो, और बाकी सभी ग्रह इन दो छाया ग्रहों के एक ओर हों तो यह योग बनता है।

इस दोष का प्रभाव क्या होता है? कालसर्प दोष से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में कई तरह की मानसिक और व्यावहारिक बाधाएं आती हैं- सपनों में बार-बार सांप या पानी दिखाई देना।

खुद को हवा में उड़ता देखना।

आवश्यक कामों में बार-बार रुकावट।

बार-बार मन बदलना और नकारात्मक सोच आना।

पढ़ाई या करियर में ध्यान न लगना।

कुछ लोगों में नशे की आदत भी पनपने लगती है। इस दोष से मुक्ति कैसे पाएं? इस दोष के निवारण के लिए कालसर्प दोष पूजा एक प्रभावशाली और पवित्र उपाय माना जाता है। भगवान शिव, जो नागों को अपने गले में धारण करते हैं, इस दोष के प्रभाव को शांत करने में सक्षम हैं। इसलिए इस दोष की पूजा में शिवजी की आराधना की जाती है।

पूजा कैसे की जाती है? यह पूजा सोमवार से शुरू की जाती है।

सोने या चांदी के नाग-नागिन के जोड़े को विशेष रूप से बनवाकर रुद्राभिषेक किया जाता है।

फिर, भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक होता है।

इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है ।

पूजन की शुरुआत में एक विशेष संकल्प लिया जाता है जिसमें जातक का नाम, पिता का नाम और गोत्र लिया जाता है।

संकल्प के बाद अनुभवी पंडितगण विधिपूर्वक पूजा संपन्न करते हैं।