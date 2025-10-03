कौन से हैं वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्र? यहां पढ़ें इनका महत्व

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 27 Nakshatras: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण आकाश को 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 27 नक्षत्र कहा जाता है। हर नक्षत्र की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा, देवता, प्रतीक और ग्रह स्वामी होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है।प्रत्येक नक्षत्र का संबंध किसी न किसी देवता और प्रतीक से जुड़ा होता है, जो उस नक्षत्र की विशेषताओं और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नक्षत्रों की जानकारी जन्म कुंडली के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसी व्यक्ति के चरित्र, संभावनाओं, भाग्य और कर्म को समझने में सहायता करती है।