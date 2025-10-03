कौन से हैं वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्र? यहां पढ़ें इनका महत्व
ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का बहुत महत्व है। आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है हर एक की अपनी ऊर्जा होती है। ये नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव और जीवन को प्रभावित करते हैं। हर नक्षत्र का संबंध किसी देवता या प्रतीक से होता है जो उसकी विशेषताओं को दिखाता है। जन्म कुंडली में नक्षत्रों की जानकारी से व्यक्ति के चरित्र भाग्य और कर्म को समझा जा सकता है।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 27 Nakshatras: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण आकाश को 27 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 27 नक्षत्र कहा जाता है। हर नक्षत्र की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा, देवता, प्रतीक और ग्रह स्वामी होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव, सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है।प्रत्येक नक्षत्र का संबंध किसी न किसी देवता और प्रतीक से जुड़ा होता है, जो उस नक्षत्र की विशेषताओं और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। नक्षत्रों की जानकारी जन्म कुंडली के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और किसी व्यक्ति के चरित्र, संभावनाओं, भाग्य और कर्म को समझने में सहायता करती है।
नीचे सभी 27 नक्षत्रों की सूची दी गई है, जिनमें उनके शासक ग्रह, राशि स्वामी, देवता और प्रतीकों का उल्लेख किया गया है ताकि आप प्रत्येक नक्षत्र की ऊर्जा को सरल भाषा में समझ सकें।
प्रत्येक नक्षत्र की मूल जानकारी -
सभी 27 नक्षत्रों का विवरण:
अश्विनी नक्षत्र
- शासक ग्रह: केतु
- राशि स्वामी: मंगल
- देवता: अश्विनी कुमार
- प्रतीक: घोड़े का सिर
भरणी नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शुक्र
- राशि स्वामी: मंगल
- देवता: यम
- प्रतीक: योनि (स्त्री प्रजनन अंग)
कृत्तिका नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: सूर्य
- राशि स्वामी: मंगल और शुक्र
- देवता: अग्नि
- प्रतीक: भाला
रोहिणी नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: चंद्रमा
- राशि स्वामी: शुक्र
- देवता: ब्रह्मा या प्रजापति
- प्रतीक: बैलगाड़ी का पहिया
मृगशिरा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: मंगल
- राशि स्वामी: शुक्र, बुध
- देवता: सोम – अमृत के देवता
- प्रतीक: हिरण का सिर
आर्द्रा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: राहु
- राशि स्वामी: बुध
- देवता: रुद्र (भगवान शिव)
- प्रतीक: आंसू की बूंद
पुनर्वसु नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति
- राशि स्वामी: बुध और चंद्रमा
- देवता: अदिति
- प्रतीक: धनुष और तरकश
पुष्य नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शनि
- राशि स्वामी: चंद्रमा
- देवता: बृहस्पति
- प्रतीक: कमल और गाय का थन
आश्लेषा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बुध
- राशि स्वामी: चंद्रमा
- देवता: नाग
- प्रतीक: सर्प
मघा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: केतु
- राशि स्वामी: सूर्य
- देवता: पितृ (पूर्वज)
- प्रतीक: राजसिंहासन
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शुक्र
- राशि स्वामी: सूर्य
- देवता: भग (प्रेम और विवाह के देवता)
- प्रतीक: पलंग
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: सूर्य
- राशि स्वामी: सूर्य, बुध
- देवता: अर्यमन (मित्रता के देवता)
- प्रतीक: पलंग
हस्त नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: चंद्रमा
- राशि स्वामी: बुध
- देवता: सविता (सूर्योदय के देवता)
- प्रतीक: हाथ या मुट्ठी
चित्रा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: मंगल
- राशि स्वामी: बुध, शुक्र
- देवता: त्वष्टा (सृजन के देवता)
- प्रतीक: रत्न
स्वाति नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: राहु
- राशि स्वामी: शुक्र
- देवता: वायु देव (पवन देवता)
- प्रतीक: हवा में झुकती हुई नई कली
विशाखा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति
- राशि स्वामी: शुक्र, मंगल
- देवता: इंद्राग्नि – यज्ञ की अग्नि के देवता
- प्रतीक: विजय की तोरण या कुम्हार का चाक
अनुराधा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शनि
- राशि स्वामी: मंगल
- देवता: मित्र – मित्रता के देवता
- प्रतीक: अंतिम रेखा पर खिला हुआ फूल
ज्येष्ठा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बुध
- राशि स्वामी: मंगल
- देवता: इंद्र (देवताओं के राजा)
- प्रतीक: कुंडल, छाता या ताबीज
मूल नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: केतु
- राशि स्वामी: बृहस्पति
- देवता: निरृति (विनाश की देवी)
- प्रतीक: वृक्ष की जड़ें
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शुक्र
- राशि स्वामी: बृहस्पति
- देवता: अपस् (ब्रह्मांडीय जल)
- प्रतीक: हाथी का दंत और पंखा
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: सूर्य
- राशि स्वामी: बृहस्पति, शनि
- देवता: विश्वदेव (अविजित विजय के देवता)
- प्रतीक: हाथी का दंत या छोटा पलंग
श्रवण नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: चंद्रमा
- राशि स्वामी: शनि
- देवता: विष्णु (पालक)
- प्रतीक: कान
धनिष्ठा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: मंगल
- राशि स्वामी: शनि
- देवता: अष्ट वसु (भौतिक समृद्धि के देवता)
- प्रतीक: ढोल या बांसुरी
शतभिषा नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: राहु
- राशि स्वामी: शनि
- देवता: वरुण (जल के देवता)
- प्रतीक: खाली वृत्त
पूर्वभाद्रपद नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति
- राशि स्वामी: शनि, बृहस्पति
- देवता: अजा एकपाद (अग्नि रूपी नाग देवता)
- प्रतीक: शव वाहन (जो मृत शरीर को ले जाता है)
उत्तरभाद्रपद नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: शनि
- राशि स्वामी: बृहस्पति
- देवता: अहिर्बुध्न्य (जल रूपी नाग देवता)
- प्रतीक: शव वाहन (जो मृत शरीर को ले जाता है)
रेवती नक्षत्र
- नक्षत्र स्वामी: बुध
- राशि स्वामी: बृहस्पति
- देवता: पूषन (पालन करने वाले देवता)
- प्रतीक: मछली।
