Chandra Dosh Upay: मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए करें ये उपाय, पूरी होगी मनचाही मुराद

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रमा सभी का मन और इंद्रियों तथा भावनाओं का स्वामी होता है। चंद्रमा स्वभाव से स्त्रीवत होता है और इसे दिव्य माता का प्रतीक माना जाता है। यह आकर्षण और सौम्य व स्त्रैण गुणों जैसे कोमल अभिव्यक्ति, देखभाल और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। यह जल तत्व का अधिपति है और हमारे शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करता है।

कुंडली में चंद्रमा हमारे मनोवैज्ञानिक स्वभाव, हमारी बुद्धि और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना गया है कि चंद्रमा यश, लोकप्रियता और लोगों का प्रेम प्रदान करता है। अच्छी स्थिति में चंद्रमा हमारे मानसिक संतुलन को मजबूत करता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और साहस देता है। एक शुभ चंद्रमा व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सौभाग्य प्रदान करता है।

चंद्रमा के हल्के दोषों के उपाय जातक को अपने घर में चावल, गंगाजल और चांदी का अच्छा भंडार रखना चाहिए। इससे चंद्रमा की शक्ति में वृद्धि होती है। जातक को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जातक को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, विशेषकर सोमवार को। स्नान के जल में थोड़ी सी गंगाजल की बूंदें मिलानी चाहिए। जातक को अपने घर में कपूर जलाना चाहिए। घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, जिससे वातावरण का आध्यात्मिक शुद्धिकरण होता है। जातक को अपनी माता के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए और हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। जातक को कभी भी किसी विधवा स्त्री से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि संभव हो तो उनकी सहायता करनी चाहिए। दूध में शहद मिलाकर पीना चाहिए। रोज देशी घी का सेवन करना चाहिए। मंदिर में मिश्री का दान करना चाहिए। चंद्रमा दोषों के उपाय चंद्रमा की मूर्ति स्फटिक से बनानी चाहिए। मूर्ति में चंद्रदेव को सफेद वस्त्रों में, दस घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार, सफेद आभूषणों से सजे हुए, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए प्रदर्शित किया जाना चाहिए।