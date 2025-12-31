नए साल में किन राशियों की बदलेगी तकदीर और किन्हें करना होगा इंतजार, पढ़ें किस्मत का पूरा हाल

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:22 PM (IST)

नए साल की शुरुआत के साथ ही सभी लोगों को यह उम्मीद होती है कि जीवन के हर क्षेत्र में नया साल उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। यह साल आपको अपने काम के प्रोसे ...और पढ़ें

Hero Image

पढ़ें सभी राशियों की किस्मत का हाल

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में कई महत्वपूर्ण ग्रह-गोचर होने जा रहे हैं। ये ग्रह-स्थितियां सभी राशियों के जातकों के करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े मोड़ ला सकती हैं। राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के जातकों के लिए यह साल बदलाव और प्रगति का रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अगर लव लाइफ की बात करें, तो कुछ जातकों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि सभी राशि (Yearly Horoscope 2026) के जातकों के लिए करियर, हेल्थ और लव लाइफ जैसे क्षेत्रों में यह साल क्या बदलाव लेकर आने वाला है।

इन राशियों को मिलेंगे नए अवसर

मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल करियर में मजबूती और प्रगति का संकेत दे रहा है। मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों को नए अवसर, जॉब का ऑफर आदि मिल सकते हैं। वहीं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह साल कई अहम मोड़ों से भरा रहने वाला है।

आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती

साल की शुरुआत में बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री होंगे। ऐसे में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों को निवेश और खर्च के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। शनिदेव के वक्री होने के दौरान वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को कभी-कभी कैश-फ्लो में उतार-चढ़ाव आ सकता है। वित्तीय रूप से यह साल स्थिरता की ओर बढ़ेगा। कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

Yearly Horoscope 2026 ग

(AI Generated Image)

2026 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य 

मेष, वृषभ और कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामलों में यह साल संतुलन और अनुशासन की जरूरत दिखाता है। सिंह और तुला राशि के जातकों की साल की शुरुआत में गुरु के वक्री होने से मानसिक बेचैनी या ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। वहीं मिथुन और वृश्चिक (Varshik Rashifal 2026 horoscope) राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। धनु और मीन राशि वालों के लिए इस साल अच्छी सेहत और मानसिक स्थिरता बनी रहेगी।

लव लाइफ में क्या होगा खास

साल 2026 में जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे, जिससे घरेलू जीवन में तालमेल बढ़ेगा। इस साल मेष, वृषभ, सिंह और कन्या राशि के सिंगल्स लोगों को अच्छा और सहयोगी साथी मिल सकता है। कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के पारिवारिक संबंध गहरे होंगे, प्यार और समझ बढ़ेगी।

शिक्षा के लिए साल 2026

इस साल मंगलदेव समय-समय पर एकाग्रता और मोटिवेशन बढ़ाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति देव का गोचर भावनात्मक समझ को बढ़ाएगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया आसान होगी। साल के अंत में, बृहस्पतिदेव के सिंह राशि में गोचर से प्रतियोगी परीक्षाओं, क्रिएटिव स्ट्रीम और परफॉर्मेंस-बेस्ड फील्ड में अच्छा प्रदर्शन संभव है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए यह साल (zodiac predictions 2026) नई सीख और प्रगति का समय है।

यह भी पढ़ें - Pisces Horoscope January 2026: मीन राशि वालों को करियर में मिलेगा सबसे बड़ा ब्रेक, पढ़ें मासिक राशिफल

यह भी पढ़ें - Scorpio Horoscope January 2026: वृश्चिक वालों को जॉब और बिजनेस में मिलेगी सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।