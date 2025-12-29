Scorpio Horoscope January 2026: वृश्चिक वालों को जॉब और बिजनेस में मिलेगी सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:38 PM (IST)

Scorpio Monthly Horoscope January 2026: वृश्चिक मासिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Scorpio Monthly Horoscope January 2026: वृश्चिक मासिक राशिफल के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इससे आपका द्वितीय भाव सक्रिय होगा, जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा होता है।

14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका तृतीय भाव सक्रिय होगा। इससे संवाद, प्रयास और छोटे सफर बढ़ेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा, बोलने में आत्मविश्वास देगा और जिम्मेदार सोच विकसित करेगा। मकर राशि में मौजूद अन्य ग्रह इस ऊर्जा को और मजबूत करेंगे।

स्वास्थ्य – वृश्चिक मासिक राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे शरीर में ताकत रहेगी। लेकिन ज्यादा तला-भुना खाना या पैसों की चिंता पाचन या गले से जुड़ी परेशानी दे सकती है। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाकर अनुशासित दिनचर्या और नियमित व्यायाम की जरूरत बताएंगे।

16 जनवरी से मंगलदेव सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन दबा हुआ गुस्सा तनाव दे सकता है। शनिदेव मीन राशि में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। धूप लेना, नियमित कसरत और सोच-समझकर बोलना स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।

परिवार और रिश्ते – वृश्चिक मासिक राशिफल

  •  रिश्तों में इस महीने वाणी और मूल्यों की अहम भूमिका रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान परिवार में पैसों, जिम्मेदारियों और फैसलों पर बातचीत होगी। सच्चाई के साथ नरमी रिश्तों को मजबूत करेगी।
  • 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाएंगे। इसके बाद भाई-बहनों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से संवाद साफ और खुला होगा।
  • 13 जनवरी से शुक्रदेव रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे, जबकि केतु देव सिंह राशि में अहंकार से बचने की सीख देंगे। सम्मानजनक बातचीत और धैर्य से रिश्तों में सुधार होगा।

शिक्षा – वृश्चिक मासिक राशिफल

  • विद्यार्थियों के लिए यह महीना संवाद और अनुशासन का रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे फाइनेंस, नैतिकता और मूल्य आधारित विषयों में रुचि बढ़ेगी।
  • 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाकर स्किल-बेस्ड पढ़ाई, लेखन, प्रतियोगी परीक्षाओं और शॉर्ट कोर्स पर फोकस बढ़ाएंगे।
  • गुरु देव के वक्री होने से पुराने पाठ दोहराना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शनिदेव भावनात्मक भटकाव दे सकते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास से सफलता मिलेगी।

निष्कर्ष – वृश्चिक मासिक राशिफल

जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पष्ट सोच, बेहतर संवाद और अनुशासित प्रयास का महीना रहेगा। सूर्यदेव धन से जुड़ी सोच को मजबूत करने के बाद साहस और अभिव्यक्ति बढ़ाएंगे। प्रगति धीरे-धीरे होगी, लेकिन टिकाऊ रहेगी। जब विचार, वाणी और कर्म जिम्मेदारी के साथ जुड़ेंगे, तब ठोस सफलता मिलेगी।

उपाय – वृश्चिक मासिक राशिफल  (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

• रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।
• मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।
• सत्य और सम्मान के साथ बोलने का अभ्यास करें।
• परिवार में कठोर शब्दों से बचें।
• रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com