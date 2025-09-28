Virgo Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: भावनाओं पर रखें काबू, पढ़ें राशिफल

यह सप्ताह स्थिर प्रगति और आत्म-चिंतन की ओर संकेत करता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिससे घर भावनात्मक सुरक्षा और परिवार के मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) जिम्मेदारी, आत्म-चिंतन और संबंधों पर ध्यान देने वाला है। चंद्रमा धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। ध्यान पहले घर और परिवार के मामलों पर रहेगा, फिर करियर अनुशासन पर और अंत में स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर जाएगा। कन्या राशि में स्थित सूर्य और बुध आपकी सोच और स्पष्टता को सशक्त करेंगे।

बुध 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे वित्त और संवाद में संतुलन बनेगा। तुला राशि में मंगल कूटनीति को बढ़ावा देंगे, और सिंह राशि में शुक्र व्यक्तिगत संबंधों में स्नेह और आकर्षण जोड़ेंगे। परिचय यह सप्ताह स्थिर प्रगति और आत्म-चिंतन की ओर संकेत करता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे घर, भावनात्मक सुरक्षा और परिवार के मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा। 1 अक्टूबर की शाम से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे करियर में अनुशासन, ज़िम्मेदारी और मान्यता प्राप्त होगी। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य, दिनचर्या और उत्पादकता पर ध्यान रहेगा।

बुध का तुला राशि में प्रवेश (3 अक्टूबर) आपको वित्तीय संतुलन और संवाद में सहायता देगा। बृहस्पति मिथुन राशि में बौद्धिक विकास का सहयोग करेंगे, जबकि शनि (प्रतिगामी) मीन राशि में रिश्तों में धैर्य और समझ की आवश्यकता बताएंगे। कन्या साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) स्वास्थ्य के लिए इस सप्ताह अनुशासन और नियमित दिनचर्या जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में होने से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, अतः तनाव प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में होने से ताकत और अनुशासन बढ़ेगा, जिससे संरचित स्वास्थ्य व फिटनेस योजनाओं के लिए यह अच्छा समय रहेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में होने से स्वास्थ्य

दिनचर्या पर ध्यान रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यभार से तनाव भी हो सकता है, अतः आराम अवश्य करें। शनि (प्रतिगामी) मीन राशि में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी से बचने का सुझाव देंगे। कन्या साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक गहराई रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से परिवार और घर के मामलों पर ध्यान बढ़ेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिसमें धैर्य और समझ आवश्यक होगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से रिश्तों में सहयोग और संतुलन पर ध्यान रहेगा, पर अत्यधिक आलोचना से छोटे मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। सिंह राशि में शुक्र स्नेह और आकर्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन अहंकार के टकराव से बचने की सलाह देंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) शिक्षा में इस सप्ताह दृढ़ता और अनुशासन रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से घर के मामलों से ध्यान भटक सकता है, लेकिन अनुसंधान और नई जानकारी में रुचि बढ़ेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से व्यवस्थित अध्ययन, अनुशासन और परीक्षा की तैयारी में लाभ होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से टीमवर्क, समूह चर्चा और समस्या समाधान में सहायता मिलेगी।