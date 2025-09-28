Scorpio Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: सीखने और नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल
यह सप्ताह निरंतर प्रगति और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिससे वित्त आय और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर ध्यान बढ़ेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) जिम्मेदारी, गहरे संबंध और पेशेवर प्रगति का है। चंद्रमा धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे, जिससे आपका ध्यान वित्तीय योजना से संवाद तक और अंत में पारिवारिक मामलों तक जाएगा। 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ेगी। तुला राशि में मंगल रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे।
यह सप्ताह निरंतर प्रगति और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे वित्त, आय और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर ध्यान बढ़ेगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे संवाद, योजना और पेशेवर संपर्क मजबूत होंगे। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन, भावनात्मक जिम्मेदारियां और आंतरिक शक्ति पर जोर रहेगा।
सिंह राशि में शुक्र सामाजिक और पेशेवर मामलों में मान्यता बढ़ाएंगे, और मिथुन राशि में बृहस्पति वित्तीय वृद्धि का सहयोग देंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
स्वास्थ्य में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से ऊर्जा स्तर अच्छी रहेगी, लेकिन भोजन या खर्च में अत्यधिकता से बचना होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से मानसिक स्पष्टता और स्वस्थ दिनचर्या को बढ़ावा मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव हो सकता है।
विश्राम और ध्यान अभ्यास शांति बनाए रखने में सहायक होंगे। मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) जीवनशैली और स्व-देखभाल की आदतों को निरंतर बनाए रखने की याद दिलाएंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह पारिवारिक और संबंधों में जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से पारिवारिक मामलों में गर्मजोशी के साथ-साथ वित्तीय जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से भाई-बहनों या नजदीकी रिश्तों में संवाद और जुड़ाव मजबूत होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से घर और भावनात्मक संबंधों पर जोर रहेगा। घर में कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं।
सिंह राशि में शुक्र आपके संवादों में आकर्षण और स्नेह जोड़ेंगे, जबकि सिंह राशि में केतु अहंकार आधारित विवादों से सतर्क रहने की चेतावनी देंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
शिक्षा में इस सप्ताह मजबूत ध्यान रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और अध्ययन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से संवाद कौशल में वृद्धि होगी, जिससे परीक्षा, वाद-विवाद या प्रस्तुतियों के लिए यह समय अनुकूल है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से घर पर अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी, जो पढ़ाई की दिनचर्या में अनुशासन लाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति जिज्ञासा और गहन शोध को बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में बुध अध्ययन में तर्क और रचनात्मकता में संतुलन लाएंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सुझाव देता है कि यह सप्ताह जिम्मेदारी, विकास और परिवर्तन का है। आपका करियर अनुशासन और नेटवर्किंग से लाभान्वित होगा। वित्तीय मामलों में सावधानी आवश्यक है, और स्वास्थ्य संतुलित दिनचर्या से सुधरेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां धैर्य की मांग करेंगी, जबकि शिक्षा निरंतरता और स्पष्ट संवाद से सफल होगी।
तुला राशि में बुध के प्रवेश से आप गुप्त मामलों में अधिक स्पष्टता पाएंगे, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही विकास के लिए उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, जिससे शांति और संतुलन प्राप्त हो।
- आंतरिक स्पष्टता बढ़ाने के लिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।
- शनिवार को जरूरतमंदों को काले तिल या कंबल दान करें।
- तनाव दूर करने और ध्यान क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित ध्यान का अभ्यास करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।
