Libra Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) आत्म-चिंतन, सहयोग और लक्षित विकास का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान संवाद और विचारों से भावनात्मक स्थिरता की ओर और फिर रचनात्मकता व आत्म-अभिव्यक्ति की ओर जाएगा। तुला राशि में 3 अक्टूबर को बुध का प्रवेश आपके संवाद और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। तुला राशि में मंगल आपको आत्मविश्वास के साथ पहल करने की शक्ति देगा।

परिचय यह सप्ताह संतुलित निर्णय और रचनात्मक विकास का है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जो संवाद, नेटवर्किंग और विचार साझा करने में सहायक होगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो पारिवारिक मामलों, भावनात्मक सुरक्षा और आंतरिक ताकत पर ध्यान देगा।

3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जो रचनात्मकता, रोमांस और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति सीखने को बढ़ावा देंगे, जबकि सिंह राशि में शुक्र सामाजिक आकर्षण और संबंधों में सामंजस्य लाएंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य में संतुलन और मध्यमता बनाए रखना जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में मानसिक ऊर्जा और उत्साह लाएंगे, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचने की चेतावनी देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में स्वास्थ्य के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करेंगे, जिसमें पर्याप्त विश्राम और संतुलित आहार शामिल है। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन रचनात्मकता और शारीरिक देखभाल में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) स्वास्थ्य आदतों में नियमितता बनाए रखने की याद दिलाएंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सप्ताह में पारिवारिक और संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में अपने प्रियजनों के साथ संवाद और समझ को मजबूत करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में पारिवारिक जिम्मेदारियां लाएंगे, जिनमें परिपक्वता और भावनात्मक संतुलन जरूरी होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रोमांस, स्नेह और सुखद मेल-जोल को बढ़ावा देंगे। सिंह राशि में शुक्र सामाजिक आकर्षण और रिश्तों में गर्मजोशी लाएंगे, जबकि सिंह राशि में केतु अनावश्यक अहंकार संघर्षों से बचने की सलाह देंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह शैक्षिक कार्यों में उत्पादकता का है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में जिज्ञासा, संवाद कौशल और शीघ्र सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में अध्ययन में फोकस, अनुशासन और लगातार प्रयास को प्रोत्साहित करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रचनात्मकता और अलग सोच को प्रोत्साहित करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति आपके ज्ञान और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में बुध एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल को सशक्त करेंगे।