Sagittarius Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: टीमवर्क से काम में मिलेगा सहयोग, पढ़ें राशिफल
यह सप्ताह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में गतिशील प्रगति का है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिससे आत्मविश्वास ऊर्जा और लक्ष्यों पर सुदृढ़ ध्यान मिलेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) आत्म-फोकस, अनुशासन और विस्तार का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान व्यक्तिगत मामलों से वित्तीय योजना की ओर और बाद में संवाद और नेटवर्किंग की ओर जाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति साझेदारी पर जोर देंगे, जबकि तुला राशि में 3 अक्टूबर को बुध का प्रवेश संवाद और निर्णय लेने में संतुलन लाएगा।
परिचय
यह सप्ताह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में गतिशील प्रगति का है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और लक्ष्यों पर सुदृढ़ ध्यान मिलेगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे वित्तीय स्थिरता और संसाधनों के अनुशासित प्रबंधन पर जोर मिलेगा।
3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जिससे संवाद, योजना और सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे। तुला राशि में मंगल टीमवर्क को सहयोग देंगे, और सिंह राशि में शुक्र संबंधों में गर्मजोशी लाएंगे।
धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
स्वास्थ्य में इस सप्ताह संयम पर ध्यान देना ज़रूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचना होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से शारीरिक स्थिरता और आहार व व्यायाम में अनुशासन को प्रोत्साहन मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से मानसिक बेचैनी हो सकती है, साथ ही अति विचार से तनाव भी उत्पन्न हो सकता है।
विश्राम और ध्यान आवश्यक होंगे। मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) भावनात्मक संतुलन और स्व-देखभाल में निरंतरता बनाए रखने की याद दिलाएंगे।
धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
यह सप्ताह पारिवारिक और संबंधों में गहरे असर वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से आप व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा भावुक और स्नेही होंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से पारिवारिक वित्तीय जिम्मेदारियों पर ध्यान मिलेगा और व्यावहारिक सहयोग बढ़ेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से संवाद, यात्रा या भाई-बहनों और करीबी रिश्तों के साथ साझा गतिविधियां बढ़ेंगी। सिंह राशि में शुक्र स्नेह और आकर्षण को मजबूत करेंगे, जबकि सिंह राशि में केतु अहंकार आधारित विवादों से बचने की सलाह देंगे।
धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह शिक्षा में सकारात्मक प्रगति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से अध्ययन में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और उत्साह बढ़ेगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से अनुशासन में वृद्धि होगी, जिससे परीक्षा और तैयारी का समय अनुकूल होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से त्वरित सीखने और समूह अध्ययन में मदद मिलेगी। मिथुन राशि में बृहस्पति साझेदारी के माध्यम से शिक्षा में लाभ देंगे, जबकि तुला राशि में बुध अध्ययन में तर्क और स्पष्टता बनाए रखेगा।
निष्कर्ष
धनु साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सुझाव देता है कि यह सप्ताह ऊर्जा, ज़िम्मेदारी और जुड़ाव का है। करियर आत्मविश्वास और संरचना के साथ बढ़ेगा। वित्त अनुशासन से लाभान्वित होगा, और स्वास्थ्य संयम से सुधरेगा। पारिवारिक जीवन स्नेह और ज़िम्मेदारी लेकर आएगा, जबकि शिक्षा ध्यान और जिज्ञासा से प्रगति करेगी। तुला राशि में बुध के प्रवेश से संवाद सहज होगा, जो पेशेवर विकास और व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन लाएगा।
उपाय
- गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
- बृहस्पति को मजबूत करने के लिए “ॐ बृहस्पतये नमः” का जाप करें।
- शिक्षकों या छात्रों को भोजन या पीले वस्त्र दान करें।
- ऊर्जा और ध्यान संतुलित करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।
