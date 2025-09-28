Pisces Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: कैसा रहेगा मीन राशि के लिए यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल
साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यह सप्ताह मीन राशि के लिए अवसरों और जिम्मेदारियों का मिश्रण है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिससे पेशेवर गति और मान्यता मिल सकती है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) जमीन से जुड़ने, आत्म-चिंतन और निरंतर विकास का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान करियर की महत्वाकांक्षाओं से सामाजिक संपर्क की ओर और फिर अंतर्मुखी सोच की ओर जाएगा।
तुला राशि में 3 अक्टूबर को बुध का प्रवेश संवाद और समस्या समाधान में स्पष्टता लाएगा, जबकि मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) धैर्य और दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता को दर्शाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति सीखने में मदद करेंगे, और तुला राशि में मंगल साझेदारी में संतुलन बढ़ाएंगे।
परिचय
यह सप्ताह अवसरों और जिम्मेदारियों का मिश्रण है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे पेशेवर गति और मान्यता मिल सकती है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे नेटवर्किंग, मित्रता और टीमवर्क को बढ़ावा मिलेगा। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जिससे आत्म-चिंतन, विश्राम और आंतरिक स्पष्टता बढ़ेगी।
सिंह राशि में शुक्र संबंधों में स्नेह बनाए रखेंगे, जबकि कुम्भ राशि में राहु छिपी भावनाओं को समझदारी से संभालने की सलाह देंगे।
मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से सहनशक्ति और उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक काम से बचने की सलाह है। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से स्थिरता का लाभ मिलेगा, लेकिन तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से थकान या मानसिक बेचैनी हो सकती है, इसलिए विश्राम और ध्यान आवश्यक होगा। राहु का प्रभाव चिंता ला सकता है, लेकिन शनि (प्रतिगामी) नियमित अनुशासन बनाए रखने का मार्ग दिखाएंगे।
मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
संबंधों में सहयोगी परंतु सतर्क प्रवृत्ति इस सप्ताह देखने को मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से पारिवारिक रिश्तों में आदर और स्नेह मजबूत होगा। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से मित्रता और सामाजिक सर्कल में सामंजस्य बढ़ेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से भावनात्मक दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। नजदीकी रिश्तों में धैर्य आवश्यक है। सिंह राशि में शुक्र आकर्षण और स्नेह लाएंगे, जबकि सिंह राशि में केतु प्रेम में अति अपेक्षाओं से बचने की चेतावनी देंगे।
मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
शिक्षा में इस सप्ताह स्थिर प्रगति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, जो छात्रों को उच्च शिक्षा या करियर से जुड़ी पढ़ाई में मदद करेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से समूह चर्चा और शैक्षिक सहयोग को बल मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से गहन चिंतन, शोध और स्वयं गति से अध्ययन को समर्थन मिलेगा। मिथुन राशि में बृहस्पति बौद्धिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे, जबकि तुला राशि में बुध लॉजिकल स्पष्टता और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएंगे।
निष्कर्ष
मीन साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सुझाव देता है कि यह सप्ताह ध्यान, ज़िम्मेदारी और चिंतन का है। करियर में नेतृत्व और टीमवर्क से वृद्धि होगी, वित्त में अनुशासन आवश्यक है, और स्वास्थ्य में संतुलन जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में स्नेह के साथ सतर्कता रहेगी, जबकि शिक्षा महत्वाकांक्षा और सहयोग से बढ़ेगी। तुला राशि में बुध के प्रवेश से संवाद बेहतर होगा, जो व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य और पेशेवर मामलों में स्पष्टता लाएगा।
उपाय
- प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु को जल अर्पित करें।
- शांति और ध्यान के लिए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें।
- गुरुवार को जरूरतमंदों को चावल या दूध दान करें।
- भावनात्मक स्पष्टता के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।
