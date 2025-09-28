Capricorn Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: लाइफ में बैलेंस बनाए रखें, पढ़ें राशिफल

मकर साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यह हफ्ता एक स्थिरता और जिम्मेदारी का सप्ताह है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक धनु राशि में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण विश्राम और भावनात्मक संतुलन को प्रोत्साहित करता है। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखें। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि के लिए यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में स्थिर प्रगति की ओर इशारा करता है। चंद्रमा का धनु, मकर और कुंभ राशि में संचरण आपके ध्यान को आत्मनिरीक्षण से आत्मविश्वास और फिर वित्तीय योजना की ओर मोड़ता है। 3 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश व्यावसायिक संवाद में स्पष्टता लाएगा, जबकि मंगल तुला राशि में सहयोग और कूटनीति को बल देंगे।

शुक्र देव का सिंह राशि में होना पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मेलजोल में सौम्यता एवं आकर्षण जोड़ता है। परिचय मकर साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) एक स्थिरता और जिम्मेदारी का सप्ताह दर्शाता है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक धनु राशि में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण, विश्राम और भावनात्मक संतुलन को प्रोत्साहित करता है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की संध्या तक चंद्रमा मकर राशि में आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति और निश्चय को बढ़ाते है। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक कुंभ राशि में चंद्रमा वित्तीय स्थिरता और अनुशासित संसाधन प्रबंधन पर जोर देते है।

शनि देव का मीन राशि में वक्री होना संचार में धैर्य की आवश्यकता दर्शाता है, जबकि बृहस्पति देव का मिथुन राशि में होना रोजमर्रा के जीवन में विकास का समर्थन करता है। मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य में शारीरिक और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा तनाव या थकान ला सकता है, इसलिए पर्याप्त विश्राम आवश्यक है। मध्य सप्ताह में मकर राशि में चंद्रमा जीवन शक्ति और निश्चय को बढ़ाता है, जिससे अनुशासित स्वास्थ्य दिनचर्या में मदद मिलती है। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा आहार और संतुलित जीवन शैली की आवश्यकता को दर्शाता है। शनि देव के वक्री होने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रबंधन में धैर्य आवश्यक है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह व्यक्तिगत जीवन में सहायक बदलाव लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा भावनात्मक दूरी ला सकता है, जिससे संबंधों में संवेदनशीलता आवश्यक है। मध्य सप्ताह में मकर राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में आप अधिक खुले और अभिव्यक्त होंगे। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा घर के भीतर वित्तीय जिम्मेदारियों पर जोर देता है। शुक्र देव के सिंह राशि में होने से स्नेह और जुड़ाव बढ़ता है, जबकि केतु के सिंह राशि में होने से अहंकार आधारित विवाद से बचने की सलाह मिलती है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह शिक्षा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा विचलन या भावनात्मक बेचैनी ला सकता है। मध्य सप्ताह में मकर राशि में चंद्रमा दृढ़ संकल्प, ध्यान और अध्ययन में स्थिर प्रगति को समर्थन देता है। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा संसाधनपूर्ण अध्ययन, शिक्षा के लिए वित्तीय योजना और ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है। बृहस्पति देव के मिथुन राशि में होने से बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ेगी, जबकि बुध का तुला राशि में होना तार्किक और संतुलित निर्णय लेने में मदद करेगा।