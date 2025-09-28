Aquarius Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, पढ़ें राशिफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल स्थिर विकास और नई स्पष्टता का संकेत देता है। 29 सितंबर से 30 सितंबर तक चंद्रमा धनु राशि में सामाजिक संपर्क दोस्ती और समूह गतिविधियों पर विशेष बल देंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) परिवर्तन, भावनात्मक संतुलन और आत्म-अभिव्यक्ति का समय दर्शाता है। चंद्रमा धनु, मकर और कुंभ राशि में गति करेंगे, जिससे आपका ध्यान पहले दोस्ती और नेटवर्किंग पर, फिर आराम और आत्मनिरीक्षण पर, और अंत में आत्मविश्वास व व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होगा। 3 अक्टूबर को तुला राशि में बुध देव का प्रवेश निर्णय क्षमता और स्पष्टता को मजबूत करेगा, जबकि तुला राशि में मंगल देव आपकी टीम वर्क की क्षमता में वृद्धि करेंगे। सिंह राशि में शुक्र देव आपके रिश्तों में गर्मजोशी और आकर्षण का संचार करेंगे।

मिथुन राशि में गुरु देव शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे, जबकि मीन राशि में शनि गुरु का प्रतिगमन आपको संसाधनों का धैर्यपूर्वक प्रबंधन करने की याद दिलाएगा। कुंभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करेंगे, पर अत्यधिक उत्साह से बचने की सलाह देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में आराम, विश्राम और भावनात्मक उपचार की आवश्यकता बताएंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, परन्तु राहु देव के प्रभाव से कभी-कभी तनाव महसूस हो सकता है। शनि गुरु का प्रतिगमन दीर्घकालीन जीवनशैली में स्थिरता बनाए रखने की याद दिलाएगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव में स्नेह व उत्साह लाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में भावनात्मक दूरी ला सकते हैं, जिसके लिए परिवार के मामलों में धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में गर्मजोशी, आपसी समझ और नजदीकी बढ़ाएंगे। यह साझेदारियों को सुधारने का शुभ समय है। सिंह राशि में शुक्र देव आपके संवाद और आकर्षण को प्रबल करेंगे, जबकि सिंह राशि में केतु देव अहंकार-प्रधान मतभेदों से सावधानी बरतने की सीख देंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितंबर से 5 अक्टूबर) अध्ययन में यह सप्ताह लाभकारी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में समूह अध्ययन, चर्चाओं और शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में ध्यान और तैयारी की आवश्यकता बताएंगे, जिससे गहन आत्मनिरीक्षण में मदद मिलेगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में अध्ययन में आत्मविश्वास और स्पष्टता लाएंगे, जिससे परीक्षा या परियोजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि में गुरु देव रचनात्मक अध्ययन को प्रबल करेंगे, जबकि तुला राशि में बुध देव तर्कशक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करेंगे।