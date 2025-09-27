Leo Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: कैसा रहेगा सिंह राशि का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

इस सप्ताह ऊर्जा और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में उत्साह और जीवन शक्ति बढ़ाएंगे लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचने की चेतावनी देंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) व्यक्तिगत आकर्षण, संबंधों के विकास और करियर में जिम्मेदारियों का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान रचनात्मकता और रोमांस से करियर में अनुशासन की ओर और फिर संबंधों में संतुलन की ओर जाएगा। सिंह राशि में शुक्र आपके आकर्षण को बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में बुध का प्रवेश (3 अक्टूबर) आपके संवाद और निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत करेगा।

परिचय इस सप्ताह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए मजबूत ग्रह स्थिति का समर्थन है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जो रचनात्मकता, आनंद और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो करियर में जिम्मेदारियों और अनुशासित कार्य पर जोर देगा।

3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जो साझेदारी और संबंधों में सामंजस्य लाएगा। तुला राशि में मंगल टीमवर्क और कूटनीति को आपके पक्ष में करेंगे, जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति आपके सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाएंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह ऊर्जा और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में उत्साह और जीवन शक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचने की चेतावनी देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने में अनुशासन को प्रेरित करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में संबंधों के कारण बेचैनी या तनाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए विश्राम जरूरी होगा। मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान देने की याद दिलाएंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सप्ताह में सकारात्मक पारिवारिक और संबंधी बदलाव होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में गर्मजोशी, स्नेह और आपसी जुड़ाव बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां लाएंगे या कर्तव्य और स्नेह के बीच संतुलन बनाएंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में संबंध और साझेदारी को मजबूत करेंगे, जिससे मेल-जोल और सामंजस्य के अवसर मिल सकते हैं। सिंह राशि में शुक्र आकर्षण और स्नेह को बढ़ाएंगे, जबकि सिंह राशि में केतु अहंकार आधारित झगड़ों से बचने की चेतावनी देंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) यह सप्ताह शिक्षा में अच्छा प्रगति दर्शाता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रचनात्मकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे। आप नए विषयों को सीखने में रुचि रख सकते हैं। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में अनुशासन और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देंगे, जिससे अकादमिक दबाव को संभालना आसान होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में समूह अध्ययन, चर्चा और सहयोगी सीखने को प्रोत्साहित करेंगे।