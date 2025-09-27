विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aries Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: टीम वर्क से करियर में होगा लाभ, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:40 PM (IST)

इस हफ्ते अनुशासन रचनात्मकता और साझेदारी के लिए ग्रहों के महत्वपूर्ण समर्थन को दर्शाता है। 29 सितंबर से 30 सितंबर तक चंद्रमा धनु राशि में होने से नए अनुभवों और आशावाद के अवसर मिलेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image
Saptahik Rashifal 2025: मेष का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) आपके लिए विकास और सीखने का समय दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा धनु, मकर और कुंभ राशि में गति करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में खोज और एक्सपेंशन के विचार प्रमुख रहेंगे। सप्ताह के मध्य में करियर पर अनुशासन और ध्यान केंद्रित होगा, और अंत में सप्ताहांत में सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग मजबूत होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुध का कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश आपके संचार को संतुलित करेगा और साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

परिचय

अनुशासन, रचनात्मकता और साझेदारी के लिए ग्रहों के महत्वपूर्ण समर्थन को दर्शाता है। 29 सितंबर से 30 सितंबर तक चंद्रमा धनु राशि में होने से नए अनुभवों और आशावाद के अवसर मिलेंगे। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहने से करियर लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान मजबूत होगा। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा, जिससे नेटवर्किंग और भविष्य की सोच को बढ़ावा मिलेगा।

तुला राशि में मंगल संबंधों में कूटनीति की आवश्यकता को दर्शाता है, जबकि मिथुन राशि में गुरु आपके सीखने और संचार को बढ़ाएंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितंबर से 5 अक्टूबर)

शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। धनु राशि में चंद्रमा उत्साह और ऊर्जा लाएंगे लेकिन अधिक परिश्रम से बचने की चेतावनी देंगे। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में चंद्रमा संरचित दिनचर्या जैसे योग और अनुशासित भोजन को अपनाने में मदद करेंगे। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा मानसिक सक्रियता और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ा सकते है, जिससे बेचैनी हो सकती है।

मीन राशि में शनि की उलटी गति आपको ध्यान और विश्राम के अभ्यास से मानसिक शांति बनाए रखने की याद दिलाएगी।

मेष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितंबर से 5 अक्टूबर)

परिवार और रिश्तों में मजबूत बदलाव होंगे। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा खुले संवाद और प्रियजनों के साथ साहसिक योजनाओं को बढ़ावा देंगे। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में चंद्रमा परिवार में जिम्मेदारियां ला सकते है, जिसके लिए धैर्य और परिपक्वता आवश्यक होगी। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा सामाजिक जुड़ाव, दोस्ती और सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे।

सिंह राशि में शुक्र व्यक्तिगत रिश्तों में गर्मजोशी लाएंगे, हालांकि सिंह राशि में केतु कभी-कभी गलतफहमियों को जन्म दे सकते है, जिन्हें सावधानी से संभालने की जरूरत है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितंबर से 5 अक्टूबर)

शिक्षा में प्रगति के संकेत हैं। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा जिज्ञासा, उच्च शिक्षा और नए विषयों के अध्ययन का उत्साह लाएंगे। सप्ताह के मध्य में मकर राशि में चंद्रमा अनुशासन और फोकस को बढ़ाएंगे, जो एक्सटेंसिव स्टडी और परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल है। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा ग्रुप स्टडी, चर्चा और बौद्धिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

मिथुन राशि में गुरु अनुकूलता और जिज्ञासा में सहायता करेंगे, जबकि तुला राशि में बुध का प्रवेश संतुलित सोच और सहयोगी एजुकेशनल गतिविधियों के पक्ष में रहेगा।

निष्कर्ष

यह हफ्ता एक्सपेंशन, ध्यान और परिवर्तन का संकेत देता है। करियर में अनुशासन और टीम वर्क से सुधार होगा, वित्त में संतुलित दृष्टिकोण जरूरी होगा, और स्वास्थ्य में नियमित दिनचर्या की आवश्यकता है। रिश्तों में खुले संवाद और सहानुभूति से वृद्धि होगी, और शिक्षा में जिज्ञासा और अनुशासन से प्रगति होगी। तुला राशि में बुध का प्रवेश व्यक्तिगत और पेशेवर साझेदारियों में अधिक संतुलन और सामंजस्य लाएंगे।

उपाय

  • मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें ताकी शक्ति बनी रहे।
  • मंगल की ऊर्जा संतुलित करने के लिए 'ॐ अंगारकाय नमः' का जाप करें।
  • शनि की कृपा के लिए गरीबों को भोजन दान दें।
  • मानसिक शांति और ध्यान के लिए रोज ध्यान का अभ्यास करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।