Gemini Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: फोकस से करियर में ग्रोथ मिलेगी, पढ़ें राशिफल
यह समय चुनौतियों और अवसरों से भरा है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में साझेदारी और संतुलन को बढ़ाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) विस्तार, फोकस और सामाजिक विकास का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु, मकर और कुम्भ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान संबंधों से करियर अनुशासन की ओर और फिर नेटवर्किंग व भविष्य की योजना की ओर जाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति ज्ञान और जिज्ञासा को बढ़ाएंगे। आपके स्वामी ग्रह बुध का तुला राशि में प्रवेश (3 अक्टूबर) संवाद और रचनात्मकता को और सशक्त करेगा।
परिचय
यह समय चुनौतियों और अवसरों से भरा है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में साझेदारी और संतुलन को बढ़ाएंगे। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो करियर जिम्मेदारियों और अनुशासन को मजबूत करेंगे। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जो सीखने, नेटवर्किंग और विस्तार की प्रेरणा देगा। तुला राशि में मंगल टीमवर्क को लाभ देगा, जबकि सिंह राशि में शुक्र संवाद में आकर्षण लाएगा।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
इस सप्ताह स्वास्थ्य में संतुलन जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में शारीरिक गतिविधि और साहसी कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अत्यधिक प्रयास से बचने की चेतावनी देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में भोजन, आराम और स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन को मजबूत करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में बेचैनी और मानसिक अधिक सक्रियता ला सकते हैं, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और विश्राम आवश्यक होंगे। मीन राशि में शनि (प्रतिगामी) स्वास्थ्य में स्थिरता और दीर्घकालिक अनुशासन का स्मरण दिलाएंगे।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
यह सप्ताह संबंधों में सार्थक बदलाव लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में साझेदारी और समझदारी बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिनके लिए धैर्य और परिपक्वता आवश्यक होगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में सामाजिक जुड़ाव, मित्रता और समूह गतिविधियों के जरिए संबंधों को मजबूत करेंगे। सिंह राशि में शुक्र आपके संवाद में स्नेह और आकर्षण लाएंगे, जबकि सिंह राशि में केतु अहंकार आधारित विवादों से बचने की सलाह देंगे।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)
यह सप्ताह शिक्षा में अच्छी प्रगति का संकेत देता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में सीखने के उत्साह को बढ़ाएंगे और नए ज्ञान की ओर प्रेरित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में ध्यान और अनुशासन को मजबूत करेंगे, जिससे जटिल विषयों में सफलता मिलेगी। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में नवाचारी सोच और समूह अध्ययन को बढ़ावा देंगे।
तुला राशि में बुध का प्रवेश आपके अध्ययन में रचनात्मकता और स्पष्टता लाएगा। मिथुन राशि में बृहस्पति ज्ञान और अनुकूलता को प्रोत्साहित करेंगे।
निष्कर्ष
मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सीखने, जिम्मेदारी और विकास का सप्ताह है। करियर अवसर अनुशासन और नवाचार से बढ़ेंगे। वित्तीय मामलों में संतुलन जरूरी है, और स्वास्थ्य में संयम से लाभ होगा। रिश्ते संवाद और सहानुभूति से गहरे होंगे।
शिक्षा जिज्ञासा और संरचना से प्रगति करेगी। तुला राशि में बुध के प्रवेश से आपकी संवाद कला चमकेगी, जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में विकास में सहायक होगी।
उपाय
- हर बुधवार गणेश जी को हरी मूंग दाल अर्पित करें।
- “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें, जिससे बुध की ऊर्जा मजबूत हो।
- जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी या किताबें दान करें।
- योग का अभ्यास करें, ताकि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा संतुलित रहे।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।
