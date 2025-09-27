Taurus Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: नेटवर्किंग से नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल

यह सप्ताह स्थिर प्रगति और भावनात्मक संतुलन का है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे जिससे वित्तीय जागरूकता और साझा संसाधनों पर ध्यान बढ़ेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) पेशेवर ध्यान और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन का संकेत देता है। चंद्रमा धनु, मकर और कुम्भ राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका ध्यान वित्तीय योजना और दीर्घकालिक दृष्टि से कार्य ज़िम्मेदारी तक और अंत में सामाजिक और संबंधों के पहलुओं तक जाएगा। आपके स्वामी ग्रह शुक्र का सिंह राशि में होना पारिवारिक जीवन में स्नेह और गर्माहट को दर्शाता है, जबकि बुध का तुला राशि में प्रवेश (3 अक्टूबर) साझेदारी में संवाद को तीक्ष्ण करेगा।

परिचय यह सप्ताह स्थिर प्रगति और भावनात्मक संतुलन का है। 29 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे वित्तीय जागरूकता और साझा संसाधनों पर ध्यान बढ़ेगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की शाम तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे करियर में अनुशासन और ज़िम्मेदारी का बल मिलेगा। 3 अक्टूबर की शाम से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुम्भ राशि में रहेंगे, जिससे नेटवर्किंग, समूह गतिविधियां और नए अवसर प्राप्त होंगे।

तुला राशि में मंगल का होना टीमवर्क को महत्वपूर्ण बनाएगा, और बृहस्पति मिथुन राशि में वित्तीय और बौद्धिक विकास का समर्थन करेंगे। वृषभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) स्वास्थ्य के लिए इस सप्ताह संतुलन और कल्याण पर ध्यान देना जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से आप साहसी या ऊर्जावान गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु एक्सेसिव आर्गेनाइजेशन से बचना आवश्यक है। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से दिनचर्या, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से विचारों और सामाजिक दबाव के कारण बेचैनी हो सकती है।

इस समय विश्राम और ध्यान आपको शांति बनाए रखने में मदद करेगा। शनि (प्रतिगामी) मीन राशि में लंबे समय तक स्वास्थ्य आदतों को नियमित रखने की याद दिलाएंगे। वृषभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) इस सप्ताह व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से पारिवारिक संबंधों और साझा जिम्मेदारियों में मजबूती आएगी। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें धैर्यपूर्वक संभालने में सक्षम होंगे। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से सामाजिक और पारिवारिक मेलजोल में सहयोग बढ़ेगा। सिंह राशि में शुक्र स्नेह और गर्मजोशी को बढ़ाएंगे, जबकि केतु का सिंह राशि में होना अहंकार आधारित मतभेदों से सावधान रहने की चेतावनी देता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) शिक्षा में इस सप्ताह प्रगति की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रहने से उच्च अध्ययन, शोध और नए विषयों की खोज में रुचि बढ़ेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में रहने से ध्यान केंद्रित अध्ययन और अनुशासन में मदद मिलेगी, खासकर परीक्षा या परियोजनाओं में। सप्ताहांत में चंद्रमा कुम्भ राशि में रहने से सहयोगी अध्ययन और समूह चर्चा के जरिए नई समझ प्राप्त होगी। बृहस्पति मिथुन राशि में बौद्धिक जिज्ञासा और लचीलापन बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में बुध अध्ययन में टीमवर्क को लाभ देगा।

निष्कर्ष वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) सुझाव देता है कि यह सप्ताह जिम्मेदारी, विकास और गहरे संबंधों का है। आपका करियर ध्यान और लगातार प्रयास मांगता है। वित्तीय मामलों में अनुशासन आवश्यक है, और स्वास्थ्य संतुलन और ध्यानपूर्वक दिनचर्या से सुधरेगा। पारिवारिक जीवन स्नेह और सहयोग से भरपूर रहेगा। शिक्षा में जिज्ञासा और संरचना के साथ प्रगति होगी। तुला राशि में बुध के प्रवेश से साझेदारी में संवाद संतुलित और रचनात्मक होगा।