विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: डिसिप्लिन से प्रगति होगी, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:00 PM (IST)

इस सप्ताह ब्रह्मांडीय संचार आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 29 से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे जो आपके रिश्तों और साझेदारी में सामंजस्य और सहयोग को प्रबल करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image
Saptahik Rashifal 2025: कर्क का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Sep to 05 October 2025) भावनात्मक गहराई, जिम्मेदारी और विस्तार का है। चंद्रमा सप्ताह में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। आपका ध्यान पहले रिश्तों पर, फिर पेशेवर अनुशासन पर और अंत में दूसरों के साथ परिवर्तनकारी जुड़ाव पर केंद्रित होगा। सिंह राशि में शुक्र पारिवारिक मामलों में स्नेह बढ़ाएंगे। 3 अक्टूबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश संचार में स्पष्टता लाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

इस सप्ताह ब्रह्मांडीय संचार आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। 29 से 30 सितम्बर तक चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्तों और साझेदारी में सामंजस्य और सहयोग को प्रबल करेंगे। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर की संध्या तक चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जो अनुशासन, करियर पर फोकस और जिम्मेदारी के महत्व को बढ़ावा देंगे। 3 अक्टूबर की संध्या से 5 अक्टूबर तक चंद्रमा कुंभ राशि में निवास करेंगे, जिससे गहरे संबंध, संयुक्त प्रयास और परिवर्तन के अवसर बढ़ेंगे।

इस समय तुला राशि में मंगल देव कूटनीति और संतुलन का महत्व रेखांकित करेंगे, तथा मीन राशि में शनि गुरु का प्रतिगमन दीर्घकालिक योजनाओं में धैर्य बनाए रखने की सीख देगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

इस सप्ताह शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में उत्साह और ऊर्जा लाएंगे, परन्तु अत्यधिक लिप्त होने से बचने की सलाह देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में स्वास्थ्य आदतों में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होंगे, जैसे आहार और व्यायाम। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में भावनात्मक तीव्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे नींद या मानसिक तनाव प्रभावित हो सकता है।

ध्यान, प्राणायाम या योग का अभ्यास इस समय लाभकारी रहेगा। मीन राशि में शनि गुरु का प्रतिगमन दीर्घकालिक स्वास्थ्य अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाएगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

यह सप्ताह पारिवारिक अनुभवों के लिए सौभाग्यशाली है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में रिश्तों में गर्मजोशी, समझ और सहयोग बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रमा मकर राशि में परिवार में जिम्मेदारियां या गंभीर चर्चाएं ला सकते हैं, जिन्हें परिपक्वता और संयम से संभालना होगा। सप्ताहांत में चंद्रमा कुंभ राशि में गहरे भावनात्मक आदान-प्रदान और साझा अनुभवों से संबंधों को मजबूत करेंगे।

सिंह राशि में शुक्र देव स्नेह और आकर्षण को प्रबल करेंगे, जबकि सिंह राशि में केतु देव अहंकार से उत्पन्न गलतफहमियों से बचने की चेतावनी देंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर)

इस सप्ताह शिक्षा में स्थिर प्रगति का संकेत है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा पढ़ाई में उत्साह और जिज्ञासा बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में मकर राशि में चंद्रमा ध्यान, अनुशासन और संरचित अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे। सप्ताहांत में कुंभ राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन, शोध और नए विचारों से सीखने को प्रोत्साहित करेंगे।

मिथुन राशि में बृहस्पति बौद्धिक अनुकूलता और ज्ञान वृद्धि लाएंगे। तुला राशि में बुध का प्रवेश शैक्षिक कार्यों में स्पष्टता और संतुलित सोच लाएगा।

निष्कर्ष

कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 सितम्बर से 5 अक्टूबर) संतुलन, जिम्मेदारी और गहरे संबंधों का सप्ताह है। करियर साझेदारी और अनुशासन से प्रगति करेगा। वित्त को संरचित तरीके से संभालना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य में संयम आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में गर्मजोशी और जिम्मेदारी बनी रहेगी। शिक्षा में अनुशासन और जिज्ञासा से प्रगति होगी। तुला राशि में बुध का प्रवेश संचार को सरल बनाएंगे, जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रिश्तों में लाभदायक होगा।

उपाय

  • सोमवार को भगवान शिव को दूध अर्पित करें, जिससे शांति और स्पष्टता प्राप्त हो।
  • “ॐ चंद्राय नमः” का जाप करें, जिससे चंद्रमा की ऊर्जा मजबूत होगी।
  • जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें, जिससे सामंजस्य बने।
  • भावनात्मक स्थिरता के लिए गहरी सांसें और ध्यान का अभ्यास करें।

यह भी पढ़ें- Gemini Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: फोकस से करियर में ग्रोथ मिलेगी, पढ़ें राशिफल

यह भी पढ़ें- Taurus Weekly Horoscope 29 Sep to 05 Oct 2025: नेटवर्किंग से नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।