Leo Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: धैर्य की परीक्षा हो सकती है, पढ़ें सिंह का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा की मीन से मिथुन तक यात्रा आपके करियर, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने बारे मे गहराई से सोचेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे नई संभावनाओं की खोज का साहस बढ़ेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जिससे पेशेवर स्थिरता और मान्यता मजबूत होगी। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मित्रता और नेटवर्किंग का समर्थन करेंगे।

कन्या राशि में सूर्य और शुक्र आर्थिक मामलों और आत्म-मूल्य पर ध्यान देंगे। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि विकास महत्वाकांक्षा और रिश्तों में संतुलन से आता है। परिचय इस सप्ताह चंद्रमा की बदलती ऊर्जा आपको आत्म-विश्लेषण, साहस और स्थिरता प्रदान करेगी। मीन राशि में शनि वक्री होने से साझी आर्थिक या भावनात्मक मामलों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। मिथुन राशि में गुरु नेटवर्क और संबंधों के माध्यम से विस्तार लाते हैं। कन्या राशि में शुक्र आपके आत्म-सम्मान और व्यावहारिक रूप से पैसों को उपयोग करने की क्षमता को मजबूत करता है। तुला राशि में मंगल और बुध संचार और बातचीत को बढ़ावा देते हैं।

कुम्भ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु साझेदारी और व्यक्तिगतता में कर्म संबंधी पाठ को उजागर करते हैं। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण दिशा देता है। सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य में संतुलन की जरूरत है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक थकान ला सकते हैं, जिससे विश्राम आवश्यक होगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा बहाल करेंगे, लेकिन अति प्रयास से बचना आवश्यक है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा भूमि-संबंधी गतिविधियों, जैसे चलना या योग, के माध्यम से जीवनशक्ति को बढ़ाएंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने का आग्रह करेंगे। शनि वक्री होने से पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल अनुशासन और नियमितता के माध्यम से आत्म-देखभाल पर जोर देता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह रिश्तों में प्रमुखता रहेगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा करीबी संबंधों में भावनात्मक नज़दीकी को बढ़ाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा प्रियजनों के साथ साहसिक अनुभवों का समर्थन करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा पारिवारिक बंधन को मजबूत करेंगे और व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता लाएंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सामाजिक संवाद और मित्रों के साथ आनंदपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देंगे। कन्या राशि में शुक्र प्रेम संबंधों में निष्ठा और प्रैक्टिकैलिटी लाएंगे। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल संतुलन और समझ के माध्यम से सामंजस्य दर्शाता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक रहेगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा रिसर्च और गहन विषयों में रुचि को बढ़ावा देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा आत्म-विश्वास और कम्पटीशन की भावना को प्रोत्साहित करेंगे, जो परीक्षा या शैक्षणिक चुनौतियों में मदद करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा ध्यान और धैर्य लाएंगे, जो रिवीजन और व्यवस्थित अध्ययन के लिए शुभ है। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संचार और समूह अध्ययन गतिविधियों में सुधार करेंगे। तुला राशि में बुध स्पष्टता और तार्किक सोच जोड़ेंगे। यह सिंह साप्ताहिक राशिफल निरंतरता के साथ मजबूत शैक्षणिक वृद्धि का संकेत देता है।