Cancer Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: करियर में उन्नति होगी, पढ़ें कर्क का राशिफल

इस सप्ताह आपके शासन ग्रह चंद्रमा की ऊर्जा आपको इन्टूशन्स और स्थिर प्रगति प्रदान करेगी। मीन राशि में वक्री शनि उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक मामलों में धैर्य और अनुशासन की सीख देंगे। मिथुन राशि में गुरु आपको गहराई से सीखने में मदद करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा के गोचर से खुद पर ध्यान, स्पष्टता और व्यक्तिगत विकास का समय है, क्योंकि चंद्रमा मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों से होकर गुजरते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आध्यात्मिक विकास और लम्बे समय की योजनाओं पर ध्यान रहेगा। मध्य सप्ताह में करियर के मामले गति पकड़ेंगे, जबकि 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा मित्रता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा आंतरिक विचार और भावनात्मक संतुलन पर जोर देंगे।

कन्या राशि में सूर्य और शुक्र प्रैक्टिकल मामलों पर ध्यान देंगे, जबकि तुला राशि में बुध और मंगल घर और कार्य में संतुलन को उजागर करेंगे। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल पोषण और प्रगति का मिश्रण दिखाता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) स्वास्थ्य के लिए इस सप्ताह संतुलन जरूरी है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा योग या ध्यान अपनाने की प्रेरणा देंगे ताकि मन शांत रहे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा देंगे, लेकिन अत्यधिक मेहनत से तनाव या सिरदर्द हो सकता है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा विश्राम और मानसिक स्पष्टता की तरफ इशारा करेंगे। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल विश्राम, नियमित दिनचर्या और स्वास्थ्यवर्धक आदतों पर जोर देता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) रिश्तों में पोषण और सहयोग की ऊर्जा रहेगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा करीबी संबंधों में भावनात्मक गहराई लाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा घर में हल्का तनाव ला सकते हैं, यदि जल्दबाजी बनी रहे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा मित्रों या प्रियजनों के साथ सामंजस्य और आनंदमयी मिलन को बढ़ावा देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा निजी भावनाओं पर ध्यान देने संकेत देंगे। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल संवेदनशीलता और स्पष्ट संचार में संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह स्पष्टता और दृढ़ता लाएगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा उच्च अध्ययन, दर्शन और रचनात्मक अध्ययन में रुचि बढ़ाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शैक्षिक लक्ष्यों के लिए दृढ़ता लाएंगे, हालांकि तनाव बढ़ने पर ध्यान भटक सकता है। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा समूह चर्चा, सहपाठियों से सीखने और ज्ञान साझा करने के लिए अनुकूल होंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा परीक्षा से पहले खुद की तैयारी पर ध्यान और रिवीजन करने में मदद करेंगे। यह कर्क साप्ताहिक राशिफल संरचित और शांत दृष्टिकोण से शैक्षिक सफलता का संकेत देता है।