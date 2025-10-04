Gemini Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: नेटवर्किंग से फायदा होगा, पढ़ें मिथुन का राशिफल

इस सप्ताह चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए खुद पर ध्यान देने और उत्साह दोनों लेकर आएगा। मिथुन राशि में गुरु से विस्तार आशावाद और नए अवसर मजबूत बने रहेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा मीन से मेष, वृष और अंत में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे भावनाओं, करियर और रिश्तों में बदलाव आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर जिम्मेदारियां प्रमुख होंगी, जबकि मध्य सप्ताह खुद पर ध्यान देने का समय होगा। वृष राशि में चंद्रमा आर्थिक मामलों को मजबूत करेंगे, और 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संचार, नेटवर्किंग और आत्म-अभिव्यक्ति में ऊर्जा लाएंगे। मिथुन राशि में गुरु आपके विकास की संभावनाओं को बढ़ाएंगे, जबकि तुला राशि में बुध आपके बुद्धि और बातचीत की क्षमता को तेज करेंगे। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल प्रगति और स्पष्टता के अवसर दर्शाता है।

परिचय इस सप्ताह चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए खुद पर ध्यान देने और उत्साह दोनों लेकर आएगा। मिथुन राशि में गुरु से विस्तार, आशावाद और नए अवसर मजबूत बने रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र और सूर्य व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रैक्टिकल समाधान पर जोर देंगे। तुला राशि में बुध संचार, संतुलन और कूटनीति को बेहतर बनाएंगे। तुला राशि में मंगल उत्साह और पहल को बढ़ाएंगे।

मीन राशि में शनि वक्री होने से करियर मामलों में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल स्पष्टता, संतुलन और सफलता की दिशा दिखाता है। मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा तनाव या थकान ला सकते हैं। मध्य सप्ताह में मेष राशि में चंद्रमा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ऊर्जा बहाल करेंगे। वृष राशि में चंद्रमा विश्राम, स्थिरता और संतुलित आहार को प्रोत्साहित करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जीवनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक प्रयास से बचें। मीन राशि में शनि वक्री होने से भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और विश्राम की आवश्यकता है। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल मानसिक स्पष्टता और शारीरिक देखभाल में संतुलन पर जोर देता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा पारिवारिक जिम्मेदारियों और संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा मित्रताओं पर ध्यान देंगे, लेकिन बेचैनी पैदा कर सकते है, इसलिए शांति से बात करें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा स्थिरता लाएंगे, जिससे शांतिपूर्ण बंधन मजबूत होंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा जीवंत संवाद और प्रियजनों के साथ हंसी-खुशी वाले पल लाएंगे। कन्या राशि में शुक्र संबंधों में स्नेह और देखभाल को बढ़ाएंगे। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल सोच समझकर संवाद के साथ भावनाओं में संतुलन लाता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए सप्ताह की शुरुआत जिम्मेदारियों और ध्यान पर केंद्रित होगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा अध्ययन में फोकस लाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शैक्षणिक कॉम्पीटीशन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा धैर्य, चीजों को दोहराना और स्थिर प्रगति का समर्थन करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा सीखने की क्षमता, संचार और तेज सोच को बढ़ाएंगे, जिससे कुछ प्रेजेंट करने या बहस के लिए समय अनुकूल होगा। तुला राशि में बुध एनालिटिकल और समस्या-समाधान क्षमताओं को तेज करेंगे। यह मिथुन साप्ताहिक राशिफल अनुशासन के साथ मजबूत शैक्षणिक प्रगति का संकेत देता है।