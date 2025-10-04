Aries Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: कैसा रहेगा मेष राशि के लिए यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

इस सप्ताह चंद्रमा मीन राशि से प्रारंभ होंगे जो आपको अपने आप पर ध्यान देने और खुद को समझाने के लिए प्रेरित करेंगे फिर मेष राशि में ऊर्जा और साहस बढ़ाएंगे। बाद में चंद्रमा वृष और मिथुन राशियों से गुजरते हुए स्थिरता पर असर डालेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा का गोचर मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों में आपके भावनात्मक, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेंगे। करियर में अचानक इन्टूशन्स और नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजना में सतर्कता जरूरी है। रिश्ते और परिवार के मामले प्रमुख रहेंगे। शिक्षा या सीखने की गतिविधियां अप्रत्याशित प्रगति ला सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय इस सप्ताह चंद्रमा मीन राशि से प्रारंभ होंगे, जो आपको अपने आप पर ध्यान देने और खुद को समझाने के लिए प्रेरित करेंगे, फिर मेष राशि में ऊर्जा और साहस बढ़ाएंगे। बाद में चंद्रमा वृष और मिथुन राशियों से गुजरते हुए स्थिरता और संचार पर असर डालेंगे। कन्या राशि में सूर्य और शुक्र प्रैक्टिकल मामलों को प्राथमिकता देंगे, जबकि तुला राशि में बुध और मंगल संवाद और सामाजिक कौशल को बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि धैर्य और सोचने का अवसर देंगे। यह मेष साप्ताहिक राशिफल संतुलित और उत्पादक सप्ताह के लिए मार्गदर्शन देता है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) 8 अक्टूबर को चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश से स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली को प्रेरणा मिलेगी। मीन राशि में चंद्रमा के दौरान मानसिक विश्राम पर ध्यान दें और तनाव से बचें। वृष राशि में चंद्रमा संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या को प्रोत्साहित करेंगे, जबकि मिथुन राशि में चंद्रमा होने पर दिमाग तेज और एक्टिव रहेगा, लेकिन शरीर को हल्की-फुल्की गतिविधि जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या योग की जरूरत होगी ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। वक्री शनि से थोड़ी थकान या भावनात्मक तनाव हो सकता है, इसलिए पूरा आराम जरूरी है। यह सप्ताह मानसिक सतर्कता और निरंतर स्वास्थ्य देखभाल पर जोर देता है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह पारिवारिक संबंध उत्साहित रहेंगे। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव और खुद पर ध्यान देने को बढ़ावा देंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा स्पष्ट लेकिन कोमल भावनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। वृष राशि में चंद्रमा पारिवारिक ढांचे में संतुलन लाएंगे, जबकि मिथुन राशि में चंद्रमा विचार-विमर्श और एक जैसे विचारों को प्रोत्साहित करेंगे। कन्या राशि में शुक्र रिश्तों में समझदारी और स्नेह को बढ़ाएंगे। यह सप्ताह व्यक्तिगत जरूरतों और संबंधों में संतुलन बनाए रखने का अवसर है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों और किसी विषय मई पढ़ने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता और ध्यान लाएगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव और आसानी से किसी चीज़ों को सीखने को प्रोत्साहित करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शैक्षिक एक्टिविटी में माहौल ऐसा होगा जिससे लोग पढ़ाई में पूरे मन से हिस्सा लेंगे और नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होंगे। वृष राशि में चंद्रमा ज्ञान को मजबूत करने में सहायक होंगे, जबकि मिथुन राशि में चंद्रमा तेज़ सोच और संचार क्षमता को बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध सोचने-समझने की क्षमता और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कला को बेहतर बनाएंगे। यह सप्ताह अनुशासन और रणनीतिक प्रयासों के साथ निरंतर प्रगति का संकेत देता है।

निष्कर्ष मेष साप्ताहिक राशिफल (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) यह सप्ताह ऊर्जा, इन्टूशन्स और अवसरों का मिश्रण है। चंद्रमा के गोचर भावनाओं, करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर डालेंगे। धैर्य, सोच-समझ और निर्णायक कदम सफलता की कुंजी हैं।अनुकूल ग्रह स्थिति आपको चुनौतियों का सामना करने और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करने में मदद करेगी।