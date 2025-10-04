Taurus Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: आय के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें राशिफल

चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह को गहराई से आकार देता है भावनात्मकता से लेकर व्यक्तिगत शक्ति और संचार तक बदलाव लाता है। सूर्य और शुक्र आपके कन्या राशि में होने से आपके प्रैक्टिकल पक्ष को प्रकट करेंगे जो आपके रिश्तों और रचनात्मकता में मार्गदर्शन करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ राशि की इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) की शुरुआत चंद्रमा के मीन राशि में गोचर से हो रही है, जो सामाजिक संबंध और मित्रता को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करते हैं, आप विश्राम और खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो आपको स्थिरता के साथ ऊर्जा प्रदान करेंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जो आर्थिक विषयों और संचार पर प्रकाश डालेंगे।

शुक्र का कन्या राशि में होना रिश्तों को प्रोत्साहन देंगे, जबकि गुरु का मिथुन राशि में होना आय के अवसरों को बढ़ावा देंगे । यह वृष साप्ताहिक राशिफल विकास, चिंतन और प्रैक्टिकल प्रगति का तालमेल प्रस्तुत करता है। परिचय चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह को गहराई से आकार देता है, भावनात्मकता से लेकर व्यक्तिगत शक्ति और संचार तक बदलाव लाता है। सूर्य और शुक्र आपके कन्या राशि में होने से आपके प्रैक्टिकल पक्ष को प्रकट करेंगे, जो आपके रिश्तों और रचनात्मकता में मार्गदर्शन करेंगे। तुला राशि में बुध और मंगल कार्य और दैनिक दिनचर्या में संतुलन को बढ़ावा देंगे। शनि का मीन राशि में वक्री होना मित्रता या लम्बे समय से बनाये गए लक्ष्यों में देरी ला सकते हैं। यह वृष साप्ताहिक राशिफल स्थिरता बनाए रखते हुए अवसरों को अपनाने का मार्गदर्शन देता है।

वृष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। मीन राशि में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक थकान ला सकते हैं, जबकि सप्ताह के मध्य में मेष राशि में चंद्रमा विश्राम की मांग करते हैं। वृष राशि में चंद्रमा आपकी जीवनी शक्ति को मजबूत करेंगे और अच्छे भोजन व नियमित व्यायाम से संतुलन बहाल करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक चुस्ती को बढ़ाएंगे। वॉक या योग मानसिक स्पष्टता में सहायक होंगे। शनि का मीन राशि में वक्री होना तनाव ला सकता है, लेकिन सतर्कता और ध्यान मददगार होंगे। यह वृष साप्ताहिक राशिफल सतत आत्म-देखभाल और विश्राम की सलाह देता है।

वृष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) शुक्र के कन्या राशि में होने से रिश्ते प्यार भरे, वफादार और संतुलित रहेंगे। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे मित्रता और प्रियजनों के साथ संबंध गहरे होंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक दूरी या गलतफहमियां हो सकती हैं; इसे सावधानी से संभालें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जिससे गर्मजोशी और स्थिरता लौटेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे खुली बातचीत और विचार साझा करने से संबंध मजबूत होंगे। यह वृष साप्ताहिक राशिफल व्यक्तिगत जीवन में मीनिंगफुल संबंध और सामंजस्य पर जोर देता है।

वृष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति लाएगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे समूह में सीखने और विचार साझा करने की प्रेरणा मिलेगी। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे ध्यान भटक सकता है, अत: अनुशासन पर ध्यान दें। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जो फोकस, इवैल्यूएशन और ज्ञान धारण के लिए सही है। 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे संचार कौशल, प्रस्तुतियां और चर्चाएं बेहतर होंगी। तुला राशि में बुध लॉजिकल सोच और एनालिटिकल अध्ययन को समर्थन देंगे। यह वृष साप्ताहिक राशिफल सफलता के लिए धैर्य और व्यवस्थित अध्ययन को प्रेरित करता है।

निष्कर्ष वृष साप्ताहिक राशिफल (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर): यह सप्ताह अवसरों, स्थिरता और भावनात्मक बदलाव का मिश्रण प्रस्तुत करता है। चंद्रमा का मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों में गोचर आपके सामाजिक जीवन, आंतरिक विकास, स्थिरता और संचार को प्रभावित करेंगे। करियर और वित्त सावधानीपूर्वक योजना से संतुलित रहेंगे, जबकि रिश्ते शुक्र के प्रभाव में मजबूत होंगे। यह वृष साप्ताहिक राशिफल धैर्य, स्थिरता और संतुलन को सफलता की कुंजी मानता है।