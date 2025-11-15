विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Virgo Weekly Horoscope: आत्मविश्वास से भरा रहेगा सप्ताह, पढ़ें कन्या का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:32 PM (IST)

कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते आप अपने अंदर झांकेंगे, खुद को संभालेंगे और अपनी भावनाओं को ठीक करके नए सिरे से सोचेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) कन्या राशि वालों के लिए खुद को समझने और भावनाओं को संतुलित करने का होगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में स्थिरता और संतुलन पर ध्यान रहेगा, मध्य सप्ताह में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और अंत में विचारों में खुलापन आएगा। आपके स्वामी ग्रह बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, जिससे आपको अपने पुराने निर्णयों, योजनाओं या रिश्तों पर दोबारा विचार करने का अवसर मिलेगा। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपके फोकस और दृढ़ता को मजबूत करेंगे, जबकि शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपके व्यवहार में सौम्यता और विनम्रता लाएंगे। यह सप्ताह धीमी गति से लेकिन गहराई में सोचने और आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त करने का समय है।

परिचय

कन्या राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते आप अपने अंदर झांकेंगे, खुद को संभालेंगे और अपनी भावनाओं को ठीक करके नए सिरे से सोचेंगे। 17 से 19 नवंबर तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे आप जीवन में संतुलन और सहजता लाने की कोशिश करेंगे। 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपको भावनात्मक रूप से गहराई महसूस होगी। यह समय भीतर छिपे तनाव को छोड़ने और मन को हल्का करने के लिए सही है। 22 नवंबर की दोपहर से 23 नवंबर तक, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे मन में उत्साह और नई दिशा का अनुभव होगा। वक्री बुध देव और वृश्चिक राशि में स्थित मंगल देव संकेत दे रहे हैं कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच-विचार और दोबारा विचार जरूरी रहेगा। यह सप्ताह आपको स्पष्टता, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त करने की प्रेरणा देगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते स्वास्थ्य में संतुलन और मानसिक शांति जरूरी रहेगी। 17 से 19 नवंबर तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा स्थिर रहेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, भावनात्मक तनाव और मानसिक थकान बढ़ सकती है। मंगल देव इस समय आपको तीव्र ऊर्जा देंगे, इसलिए ध्यान और आराम में संतुलन बनाए रखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपका उत्साह और ऊर्जा बढ़ेगी। योग, हल्की सैर और ताजी हवा में समय बिताना लाभदायक रहेगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

रिश्तों में भावनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। 17 से 19 नवंबर तक, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत आसान और मिलनसार रहेगी। छोटे मतभेद सुलझाने का यह समय सही है। 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, भावनाएं तीव्र होंगी और कुछ पुराने मसले सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री होने से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से बात करें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, परिवार और प्रियजनों के साथ हंसी-मजाक और गर्मजोशी लौटेगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

शिक्षा और अध्ययन के मामले में यह सप्ताह ध्यान और लगन लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे समूह अध्ययन और सहयोगी कार्य आसान रहेंगे। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपकी चीजों को परखने की और याद रखने की शक्ति बढ़ेगी। जटिल विषयों, अनुसंधान और गहन अध्ययन के लिए यह समय अच्छा रहेगा। बुध देव वक्री होने से नोट्स और असाइनमेंट्स को दोबारा चेक करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी जिज्ञासा और मानसिक विस्तार बढ़ेगा। नए विषय सीखने और क्रिएटिव काम करने के लिए यह समय शुभ शुभ रहेगा।

निष्कर्ष: कन्या साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

यह हफ्ता संतुलन से लेकर भावनात्मक गहराई और नयेपन तक का समय है। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर आपको बाहरी शांति से अंदर के बदलाव और दिमाग से स्पष्टता की ओर ले जाएगा। बुध देव वक्री होने से निर्णय में सोच-समझ आवश्यक है। मंगल देव दृढ़ता और मेहनत में मदद करेंगे। शुक्र देव तुला राशि में रहकर भावनाओं में मधुरता लाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप अधिक स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

उपाय

a) बुध देव के शुभ प्रभाव के लिए बुधवार को हरे मूंग और जल का दान करें।
b) प्रतिदिन “ॐ बुधाय नमः” 108 बार जप करें, इससे मानसिक स्पष्टता और शांति मिलेगी।
c) अध्ययन या कार्य के समय चंदन की खुशबू वाला अगरबत्ती जलाएं, इससे आपका फोकस बढ़ेगा।
d) बुधवार को हरी सब्जियां या स्टेशनरी बच्चों या जरूरतमंदों को दान करें।
e) अधिक सोच-विचार करने से बचें और अपने इन्टूशन पर भरोसा रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।