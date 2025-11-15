विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Leo Weekly Horoscope: काम में बैलेंस बनाए रखें, पढ़ें सिंह का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:19 PM (IST)

सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) सिंह राशि वालों के लिए खुद को खोजने और भावनाओं में नयापन लाने का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में बातचीत और रिश्तों में संतुलन पर ध्यान रहेगा, मध्य सप्ताह में परिवार से जुड़े विषय उभरेंगे, और अंत में खुशी का नया दौर शुरू होगा। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर घर-परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों को केंद्र में लाएंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करेंगे और मन के भीतर शांति खोजेंगे। सप्ताहांत में जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब आत्मविश्वास, क्रिएटिव ऊर्जा और उत्साह फिर से जाग्रत होगा।

परिचय

सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का है। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर आपके बातचीत, भावनाओं और क्रिएटिव सोच को दिशा देगा। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको पुराने बातचीतों या पारिवारिक मुद्दों की समीक्षा करने की प्रेरणा देंगे। सूर्य देव और मंगल देव इसी राशि में रहकर आपके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता को मजबूत करेंगे। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, धनु राशि की ऊर्जा आपके भीतर नई प्रेरणा और क्रिएटिविटी जगाएगी। यह समय अपने भीतर की खुशी, उत्साह और उद्देश्य को फिर से पहचानने का रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में होंगे, जिससे मन शांत रहेगा। हल्की कसरत या ध्यान मन को स्थिर करेगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब भावनात्मक तनाव थकान या नींद में परेशानी ला सकता है। मंगल देव की ऊर्जा तेज होगी, इसलिए विश्राम और काम में संतुलन बनाए रखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपका उत्साह और ऊर्जा बढ़ेगा। योग, हल्की सैर या आउटडोर गतिविधियां फायदेमंद रहेंगी।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

रिश्तों में भावनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। 17 से 19 नवंबर तक, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, बातचीत आसान रहेगी और पुराने मतभेद सुलझाने का समय अच्छा रहेगा। 20 से 22 नवंबर को, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, दबे हुए भाव बाहर आ सकते हैं। बुध देव वक्री होने से थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से बात करें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, गर्मजोशी और हंसी लौटेगी। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

पढ़ाई और सीखने के मामले में यह हफ्ता उत्साह और फोकस लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे अध्ययन और समूह कार्य अच्छे रहेंगे। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, आपका ध्यान और रिसर्च क्षमता बढ़ेगी। मुश्किल विषयों का अध्ययन करने के लिए यह समय शुभ रहेगा। बुध देव वक्री होने से छात्र अपने नोट्स और असाइनमेंट्स दोबारा चेक करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी जिज्ञासा और उत्साह बढ़ेगा। नए विषय सीखने और क्रिएटिव काम करने का समय अच्छा रहेगा।

निष्कर्ष: सिंह साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

यह हफ्ता खुद को परखने की क्षमता, नयेपन और आगे बढ़ने का है। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर आपको संतुलन, भावनात्मक समझ और प्रेरणा देगा। बुध देव वक्री होने से फैसलों में सोच-समझ जरूरी है। मंगल और सूर्य देव आपकी ऊर्जा और साहस बढ़ाएंगे। शुक्र देव तुला राशि में रहकर रिश्तों में मधुरता लाएंगे। सप्ताह के अंत तक आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और पाजिटिविटी का अनुभव होगा।

उपाय

  •  ऊर्जा और सफलता के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जप करें।
  •  रविवार को लाल कपड़ा या गुड़ का दान करें, जीवन के कार्यों में सफलता मिलेगी।
  • मानसिक संतुलन और फोकस के लिए उदित सूर्य की तस्वीर पर ध्यान करें।
  • पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं, इससे आपको पाजिटिव एनर्जी मिलेगी।
  • बुध देव वक्री के समय कठोर शब्दों से बचें, बातचीत में सावधानी रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।