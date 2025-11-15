Leo Weekly Horoscope: काम में बैलेंस बनाए रखें, पढ़ें सिंह का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) सिंह राशि वालों के लिए खुद को खोजने और भावनाओं में नयापन लाने का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में बातचीत और रिश्तों में संतुलन पर ध्यान रहेगा, मध्य सप्ताह में परिवार से जुड़े विषय उभरेंगे, और अंत में खुशी का नया दौर शुरू होगा। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर घर-परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों को केंद्र में लाएंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करेंगे और मन के भीतर शांति खोजेंगे। सप्ताहांत में जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब आत्मविश्वास, क्रिएटिव ऊर्जा और उत्साह फिर से जाग्रत होगा।

परिचय सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का है। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर आपके बातचीत, भावनाओं और क्रिएटिव सोच को दिशा देगा। वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको पुराने बातचीतों या पारिवारिक मुद्दों की समीक्षा करने की प्रेरणा देंगे। सूर्य देव और मंगल देव इसी राशि में रहकर आपके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता को मजबूत करेंगे। जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, धनु राशि की ऊर्जा आपके भीतर नई प्रेरणा और क्रिएटिविटी जगाएगी। यह समय अपने भीतर की खुशी, उत्साह और उद्देश्य को फिर से पहचानने का रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में होंगे, जिससे मन शांत रहेगा। हल्की कसरत या ध्यान मन को स्थिर करेगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब भावनात्मक तनाव थकान या नींद में परेशानी ला सकता है। मंगल देव की ऊर्जा तेज होगी, इसलिए विश्राम और काम में संतुलन बनाए रखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपका उत्साह और ऊर्जा बढ़ेगा। योग, हल्की सैर या आउटडोर गतिविधियां फायदेमंद रहेंगी।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) रिश्तों में भावनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। 17 से 19 नवंबर तक, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, बातचीत आसान रहेगी और पुराने मतभेद सुलझाने का समय अच्छा रहेगा। 20 से 22 नवंबर को, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, दबे हुए भाव बाहर आ सकते हैं। बुध देव वक्री होने से थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से बात करें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, गर्मजोशी और हंसी लौटेगी। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) पढ़ाई और सीखने के मामले में यह हफ्ता उत्साह और फोकस लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे अध्ययन और समूह कार्य अच्छे रहेंगे। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, आपका ध्यान और रिसर्च क्षमता बढ़ेगी। मुश्किल विषयों का अध्ययन करने के लिए यह समय शुभ रहेगा। बुध देव वक्री होने से छात्र अपने नोट्स और असाइनमेंट्स दोबारा चेक करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी जिज्ञासा और उत्साह बढ़ेगा। नए विषय सीखने और क्रिएटिव काम करने का समय अच्छा रहेगा।