Taurus Weekly Horoscope: सोच-समझकर कदम उठाएं वृषभ राशि वाले, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:19 PM (IST)

इस हफ्ते भावनाओं की गहराई और रिश्तों में सामंजस्य पर ध्यान रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) वृषभ राशि वालों के लिए स्थिर विकास और सोच समझ का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे आप भावनात्मक रूप से और अधिक समझदार बनेंगे। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव के वृश्चिक राशि में होने से ध्यान रिश्तों, साझेदारी और भावनात्मक संतुलन पर रहेगा। यह समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का है। चंद्रमा का गोचर संतुलन, गहरी भावनात्मक समझ और सोच के विस्तार का संकेत देता है।

परिचय

इस हफ्ते भावनाओं की गहराई और रिश्तों में सामंजस्य पर ध्यान रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में भ्रमण करते हुए आपको स्थिरता और आत्मविश्वास का एहसास दिलाएंगे। वक्री बुध देव के प्रभाव से पुराने मुद्दे या लोग दोबारा सामने आ सकते हैं ताकि आप अधूरी बातों को स्पष्ट कर सकें। मंगल देव आपके जोश और दृढ़ संकल्प को बढ़ाएंगे। यह सप्ताह धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति का रहेगा, खासकर काम और निजी रिश्तों में।

Vrishabh

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह खुद की देखभाल का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे मन और शरीर दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। हल्की कसरत, योग या प्रकृति में समय बिताना मन को शांति देगा। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इसका असर नींद या पाचन पर पड़ सकता है। दिनचर्या नियमित रखें और अनावश्यक चिंता से बचें। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, इसलिए इस शक्ति को पॉजिटिव कार्यों या ध्यान में लगाएं। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब मन प्रसन्न रहेगा। यह समय बाहर की गतिविधियों, हल्की सैर या ध्यान साधना के लिए अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोच और पर्याप्त विश्राम आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान रखेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और समझ का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत और आपसी समझ बेहतर होगी। यह घरेलू मतभेद सुलझाने या किसी प्रियजन के साथ रिश्ते सुधारने का अच्छा समय है। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब दबे हुए भावनाएं या पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए बातों में संयम और धैर्य जरूरी है। गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्टता बनाए रखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब माहौल हल्का और खुशियों भरा रहेगा। यह समय परिवार के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने और दिल से बातें करने के लिए अच्छा है। छोटे गेट-टुगेदर या यात्रा की योजना रिश्तों में गर्मजोशी वापस ला सकती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फोकस और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे समूह चर्चा और मिलजुलकर पढ़ाई करने में सहयोग मिलेगा। यह समय है अपने विचारों को शेयर करने और टीमवर्क से सीखने का। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, तब आपका फोकस गहरा होगा। यह समय रिसर्च, विश्लेषणात्मक विषयों या गहन अध्ययन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। हालांकि, बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए असाइनमेंट या शिक्षकों से बातचीत में थोड़ी देरी हो सकती है। धैर्य रखें और हर जानकारी को ध्यान से जांचें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब जिज्ञासा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यह समय दर्शन, साहित्य या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा।

जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिविजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: निष्कर्ष (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह सप्ताह सोच समझ, धैर्य और स्थिर प्रगति का रहेगा। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर आपको संतुलन से समझ और फिर विस्तार की ओर ले जाएगा। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं। यह समय भावनात्मक बोझ को छोड़कर स्पष्टता पाने का है। मंगल देव आपको अंदर से मजबूत करेंगे, जबकि शुक्र देव तुला राशि में रहकर प्रेम और सहयोग का आशीर्वाद देंगे। सप्ताह के अंत तक आपका नजरिया पाजिटिव और आत्मविश्वासी बनेगा, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं।

उपाय

a) शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें, आपके घर समृद्धि बढ़ेगी।
b) बुधवार को गाय को चारा खिलाएं या जरूरतमंदों को भोजन दान दें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
c) मन में स्थिरता और संतुलन के लिए हल्के नीले या पेस्टल रंग के कपडे पहनें।
d) रोज “ॐ शुक्राय नमः” का जप करें, शुक्र देव की कृपा बढ़ेगी।
e) बुध वक्री के दौरान बहस या जल्दबाजी में जवाब देने से बचें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।