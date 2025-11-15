Aries Weekly Horoscope: कैसा रहेगा मेष राशि वालों का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) मेष राशि वालों के लिए खुद को समझने और बदलने का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे आप अपने रिश्तों में संतुलन बनाएंगे और मन की गहराई को समझ पाएंगे। बुध देव वक्री रहेंगे और मंगल देव वृश्चिक राशि में आपकी हिम्मत, फोकस और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। कभी-कभी धैर्य की परीक्षा हो सकती है, पर यह समय आपको समझदारी और दृढ़ता सिखाएगा। जल्दबाजी से बचें और योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं।

परिचय इस हफ्ते आप अपने लक्ष्यों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर खुद के लिए गहराई से सोचने की प्रेरणा देंगे। चंद्रमा तुला से वृश्चिक और फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुरुआत में आप शांति और संतुलन की तलाश करेंगे और फिर सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। यह हफ्ता खुद को समझने, सीखने और बदलने का है, जिससे आप खुद को और अपने रिश्तों को एक नई दिशा दे पाएंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते चंद्रमा के राशियों में बदलने से आपकी ऊर्जा में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे मानसिक संतुलन और आराम की जरूरत महसूस होगी। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो थकान या पाचन संबंधी परेशानियां दिख सकती हैं, खासकर अगर तनाव ज्यादा हो। मंगल देव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपको मेहनत की ओर प्रेरित करेंगे, लेकिन खुद को ज्यादा थकान से बचाएं। भरपूर नींद, जल और थोड़ा विश्राम जरूरी रहेगा। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब आपका मन प्रसन्न रहेगा। यह समय हल्की आउटडोर गतिविधियों, योग या ध्यान के लिए उत्तम रहेगा। गहरी सांस का अभ्यास और हल्की ध्यान साधना से पूरा सप्ताह संतुलन बना रहेगा।

मेष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति बढ़ेगी। पुराने मतभेद सुलझाने या किसी प्रियजन से दोबारा जुड़ने का यह अच्छा समय रहेगा। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब दबे हुए भाव सामने आ सकते हैं। यह ईमानदारी से बातचीत करने का समय रहेगा। बुध देव वक्री रहेंगे, जिससे कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा के धनु राशि में आगमन से माहौल हल्का और आनंदमय रहेगा। प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौटेगी। छोटी यात्राएं या अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताना आपके मन को सुकून देगा।

मेष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह फोकस लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो टीमवर्क और ग्रुप स्टडी के लिए अनुकूल होगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी रिसर्च और गहराई से पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। बुध देव वक्री रहेंगे, जिससे मेंटर या संस्थान के साथ बातचीत में थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए कार्यों में धैर्य रखें और बातों में स्पष्टता। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब आपकी जानने की इच्छा बढ़ेगी। यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने या किसी फिलॉसफिकल विषय को समझने के लिए बहुत शुभ रहेगा। ध्यान केंद्रित रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष: मेष साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) कुल मिलाकर यह सप्ताह खुद को समझने और अपनी भावनाओं को संतुलित करने में रहेगा। चंद्रमा के तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर से आप तालमेल से आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ने की दिशा में कदम रखेंगे। बुध देव के वक्री रहने से धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा, जबकि मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देंगे। अपने जोश और नेतृत्व को समझदारी से दिशा दें, यही आपकी सफलता की कुंजी होगी।

उपाय a) रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे मन शांत होगा और मानसिक स्पष्टता व ऊर्जा बढ़ेगी।

b) मंगलवार की शाम मंगल देव को समर्पित लाल दीपक जलाएं, यह क्रोध कम करने और बेचैनी शांत करने में मदद करेगा।

c) स्फटिक (क्लियर क्वार्ट्ज) हाथ में लेकर ध्यान करें, इससे भावनात्मक संतुलन बना रहेगा।

d) मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, यह आपको शक्ति, साहस और सुरक्षा का एहसास कराएगा।

e) जब तक बुध देव मार्गी न हों, तब तक किसी बड़े आर्थिक या महत्वपूर्ण बातचीत से जुड़े फैसले लेने से बचें, यह आपके हित में रहेगा।