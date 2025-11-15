विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Weekly Horoscope: नए आइडिया अपनाने के लिए दिन अच्छा है, पढ़ें कर्क का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:08 PM (IST)

कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह भावनाओं में नयेपन और खुद को खोजने का है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image

Saptahik Rashifal 2025: कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) कर्क राशि वालों के लिए मन से संतुलन और हीलिंग का रहेगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में घर-परिवार और रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी, मध्य सप्ताह में मन की गहराइयों से जुड़ी भावनाएं सामने आएंगी, और सप्ताहांत में खुद के विकास और सीख का भाव मजबूत होगा। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर गहरे विचारों को उभारेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरु देव आपकी ही राशि में वक्री रहकर बुद्धि और धैर्य को मजबूत करेंगे। यह समय पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़कर खुद को शक्ति और विश्वास से भरने का रहेगा।

परिचय

कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह भावनाओं में नयेपन और खुद को खोजने का है। आपके स्वामी ग्रह चंद्रमा इस पूरे सप्ताह आपकी दिशा तय करेंगे, पहले रिश्तों और परिवार में सामंजस्य से, फिर भावनात्मक गहराई से, और अंत में अंदर से समझने में। वक्री बुध देव के चलते नए कामों की बजाय पुराने विषयों को सुलझाना ज्यादा लाभदायक रहेगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इच्छाशक्ति को बल देंगे, जबकि शुक्र देव तुला राशि में रहकर रिश्तों में कोमलता और समझदारी बढ़ाएंगे। यह सप्ताह भावनाओं को संतुलित करने, भीतर की आवाज सुनने और जीवन को नई स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का संदेश दे रहा है।

Kark-New

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते सेहत का ध्यान रखने के लिए भावनाओं का संतुलन जरूरी है। जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब मन शांत रहेगा और रिलैक्स होने का समय मिलेगा। ध्यान, हल्का संगीत या प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। 20 से 22 नवंबर तक जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, तब तनाव, पाचन या नींद पर असर डाल सकते हैं। मंगल देव ऊर्जा बढ़ाएंगे, लेकिन खुद को ज्यादा थकाने से बचें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तब आप ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हल्की एक्सरसाइज, योग या सुबह की सैर से मन और शरीर दोनों ताजगी महसूस करेंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ेगी। 17 से 19 नवंबर तक, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, परिवार में शांति और समझदारी बनी रहेगी। पुराने मतभेद सुलझाने या प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए अच्छा समय है। 20 से 22 नवंबर को, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब दबी भावनाएं बाहर आ सकती हैं। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए गलती से कोई गलतफहमी न हो, ध्यान से सुनें और बोलें। सप्ताहांत में जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, माहौल हल्का और खुशहाल रहेगा। परिवार के साथ छोटी यात्राएं या हंसी-खुशी के पल बिताने के लिए यह समय उत्तम होगा। सिंगल जातकों के लिए नए लोगों से मिलने के अवसर बन सकते हैं।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पढ़ाई में ध्यान और मेहनत जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे ग्रुप स्टडी और सहपाठियों के साथ सहयोग अच्छा रहेगा। 20 से 22 नवंबर तक, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब आपका फोकस गहरा होगा। रिसर्च या कठिन विषयों के लिए यह समय अच्छा है। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए नोट्स और असाइनमेंट्स अच्छी तरह चेक करें। सप्ताहांत में जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और नए विषय सीखने की प्रेरणा मिलेगी। ध्यान और समय के उपयोग से सफलता हासिल होगी।

निष्कर्ष: कर्क साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

कुल मिलाकर यह हफ्ता भावनाओं को समझने और संतुलन बनाए रखने का है। चंद्रमा का तुला से धनु राशि तक का गोचर आपको सोच समझ, संतुलन और नई प्रेरणा देगा। बुध देव के वक्री रहने से धैर्य जरूरी है, जबकि मंगल और सूर्य देव आपकी हिम्मत और ऊर्जा बढ़ाएंगे। शुक्र देव तुला राशि में रहकर रिश्तों में मधुरता लाएंगे। सप्ताह के अंत तक नई ऊर्जा और पाजिटिव सोच का अनुभव होगा।

उपाय

a) मानसिक शांति के लिए सोमवार को भगवान शिव को सफेद फूल या दूध अर्पित करें।
b) शाम को चांदी के दीपक में दीप जलाएं, इससे चंद्रमा की ऊर्जा संतुलित रहेगी।
c) प्रतिदिन “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जप करें, मन को शांति मिलेगी।
d) रात में सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी रखें और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।
e) सोमवार को सफेद चावल या दूध का दान करें, शुभ फल प्राप्त होंगे।

यह भी पढ़ें- Gemini Weekly Horoscope: करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें मिथुन का राशिफल

यह भी पढ़ें- Taurus Weekly Horoscope: सोच-समझकर कदम उठाएं वृषभ राशि वाले, पढ़ें राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।