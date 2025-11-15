विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gemini Weekly Horoscope: करियर में मिलेगी सफलता, पढ़ें मिथुन का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:40 PM (IST)

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह खुद के विकास और समझ का संकेत दे रहा है। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) मिथुन राशि वालों को खुद के बारे में सोचने और भावनात्मक समझ देगा। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे शुरुआत में आप सामंजस्य और जुड़ाव पर ध्यान देंगे, मध्य सप्ताह में भावनात्मक गहराई महसूस करेंगे और अंत में सीख व विस्तार की ओर बढ़ेंगे। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे आप पुराने पैटर्न या आदतों को दोबारा देख पाएंगे। यह समय अपने लक्ष्यों और रिश्तों की दिशा को नए नजरिए से समझने का रहेगा।

परिचय

मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह खुद के विकास और समझ का संकेत दे रहा है। चंद्रमा के तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर से संतुलन, भावनात्मक गहराई और मानसिक विस्तार का अनुभव होगा। आपके स्वामी ग्रह बुध देव वक्री रहेंगे, जिससे पुरानी बातचीतों, फैसलों या अधूरे कामों की समीक्षा जरूरी होगी। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको लक्ष्य की ओर दृढ़ता और प्रेरणा देंगे। इस सप्ताह आप गहरी समझ और सार्थक बातचीत से खुद को और अपने जीवन को बेहतर ढंग से दिशा देंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस सप्ताह आपकी ऊर्जा में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा के तुला राशि में रहने से सप्ताह की शुरुआत मानसिक शांति और संतुलन के लिए शुभ रहेगी। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे, तब भावनात्मक तनाव या नींद की समस्या हो सकती है। ऐसे में ध्यान, लेखन या मेडिडेशन मददगार होगा। मंगल देव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे ऊर्जा प्रबल रहेगी, परंतु इसे सही दिशा में लगाना जरूरी होगा योग या नियमित व्यायाम इसके लिए उत्तम है। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब उत्साह और स्फूर्ति बढ़ेगी। हल्की आउटडोर गतिविधियां या प्रकृति के बीच समय बिताना आपके मन को तरोताजा करेगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस सप्ताह रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब आपसी तालमेल और मेलजोल के साथ रिश्तों में नयापन आएगा। पुराने मतभेद दूर करने का यह अच्छा समय है। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब कुछ दबे हुए भाव सामने आ सकते हैं। बुध देव के वक्री होने से कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा के धनु राशि में आने से माहौल हल्का खुशी वाला रहेगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में निकटता बढ़ेगी। छोटी यात्राएं या प्रियजनों के साथ समय बिताना सुकून देंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन और रिविजन के लिए लाभकारी होगा। चंद्रमा के तुला राशि में रहने से आप ग्रुप स्टडी या टीमवर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी एकाग्रता और रिसर्च क्षमता बढ़ेगी। बुध देव के वक्री रहने से नोट्स या असाइनमेंट्स में गड़बड़ी की संभावना रहेगी, इसलिए सावधानी से दोबारा जांचें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ेगी। यह समय फिलोसॉफी, भाषा या क्रिएटिव विषयों में प्रगति के लिए शुभ रहेगा। नियमितता और फोकस से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष: मिथुन साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

कुल मिलाकर यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक गहराई और नई सोच का है। चंद्रमा के तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर से आप संतुलन, सोच समझ और विस्तार की ओर बढ़ेंगे। बुध देव के वक्री रहने से धैर्य रखना जरूरी होगा, जबकि मंगल और सूर्य के प्रभाव से दृढ़ता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में आत्मविश्वास और प्रेरणा फिर से लौटेगी, जो भविष्य की दिशा तय करने में मदद करेगी।

उपाय

a) बुधवार को पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं, बुध देव की कृपा के लिए।
b) रोज "ॐ बुधाय नमः" का जप करें, स्पष्टता और एकाग्रता के लिए।
c) हल्का हरा या आसमानी रंग पहनें, संतुलन और सामंजस्य के लिए।
d) बुध वक्री रहने तक जल्दबाजी या गपशप से बचें।
e) रोज सुबह खुली हवा में 10 मिनट ध्यान करें, मानसिक शांति के लिए।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।