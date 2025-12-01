Virgo Horoscope December 2025: इस महीने कन्या राशि वालों को प्रैक्टिकल रहना होगा, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Virgo December 2025 Monthly Rashifal: कन्या मासिक राशिफल दिसंबर में भावनात्मक गहराई, प्रैक्टिकल स्पष्टता और नई स्थिरता लाएगा। वृश्चिक राशि में सूर्य कम्युनिकेशन और एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएंगे, जबकि मध्य माह में धनु राशि में गोचर का फोकस परिवार, घरेलू जीवन और व्यक्तिगत संतुलन पर केंद्रित होगा। बुध, आपके स्वामी ग्रह, दो बार गोचर करेंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। यह माह धैर्य, भावनात्मक संतुलन और प्रैक्टिकल कदमों के माध्यम से विकास का संदेश देंगे।

परिचय दिसंबर की शुरुआत वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से होगी, जो कम्युनिकेशन और एनालिटिकल क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यह खुद को परखने की सोच को गहरा करेगा, इन्टूशन को तेज करती है और सार्थक वार्तालाप को प्रोत्साहित करती है। मध्य माह में ग्रहों का धनु राशि में गोचर घरेलू सामंजस्य, भावनात्मक सुरक्षा और आंतरिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह माह सोच-समझकर, परिवर्तनकारी और स्थिर रहेगा।

कन्या मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर) स्वास्थ्य सामान्य रूप से संतुलित रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य मानसिक विश्राम और भावनात्मक डिटॉक्सिफिकेशन को प्रेरित करेंगे। तनाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान, गहरी सांस और सावधानीपूर्ण दिनचर्या आवश्यक है। मंगल का धनु राशि में प्रवेश शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन अधिक जोर देने पर कमर या पाचन संबंधी तनाव हो सकते हैं। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर स्थिरता और ऊर्जा लाएगा। माह के अंत में बुध का धनु राशि में प्रवेश स्पष्ट दिनचर्या बनाने में मदद करेगा।

कन्या मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर) रिश्तों में कई बदलाव संभव हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव से भावनात्मक बातचीत गहरी होगी। परिवार के सदस्यों से पुनः जुड़ाव या पुराने मतभेदों का समाधान संभव है। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश भावनाओं को समझने में मदद करेगा। ग्रहों का धनु राशि में गोचर घरेलू सामंजस्य और साझा जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश घरेलू शांति और रिश्तों में nurturing ऊर्जा लाएगा। रोमांस स्थिर होगा और भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

कन्या मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर) शैक्षिक क्षेत्र में वृश्चिक राशि के प्रारंभिक गोचर से एनालिटिकल क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। शोध, कम्युनिकेशन या तकनीकी क्षेत्रों के छात्र अच्छे प्रदर्शन करेंगे। मंगल का धनु राशि में प्रवेश अनुशासन बढ़ाएगा और अध्ययन में नियमितता बनाए रखेगा। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा और अकादमिक लक्ष्य सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर मानसिक स्पष्टता और परीक्षा तैयारी में मदद करेगा।