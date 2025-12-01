विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Monthly Horoscope December 2025: कर्क राशि की करियर में होगी तरक्की, इन बातों का रखें ध्यान

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:34 AM (IST)

Cancer December 2025 Monthly Rashifal के अनुसार, दिसंबर के महीने की शुरुआत हो गई है। यह महीना कर्क राशि के लिए सफलता से भरा रहेगा, लेकिन कई बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है यह महीना।   

Cancer Monthly Horoscope December 2025: यह महीना प्रैक्टिकल बदलावों से भरा रहेगा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कर्क मासिक राशिफल इस महीने गहरी भावनाओं को परखने, स्पष्टता और नवीनीकृत प्रेरणा का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि के प्रभाव से रचनात्मकता और भावनात्मक जागरूकता बढ़ेगी, जबकि धनु राशि में ग्रहों का गोचर स्वास्थ्य, दिनचर्या और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

वक्री गुरु देव पिछले अनुभवों और भावनात्मक पैटर्न पर विचार करने को प्रेरित करेंगे। शुक्र और मंगल का गोचर प्रगति और समर्थन प्रदान करेगा। ऐसे में आइए पढ़ते हैं कर्क राशि (Cancer Monthly Horoscope December 2025) का मासिक राशिफल

परिचय:

दिसंबर 2025 की शुरुआत वृश्चिक राशि में ग्रहों के प्रभाव से होगी। यह समय खुद को परखने और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए सही है। जैसे ही सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे, आपका ध्यान अनुशासन, स्वास्थ्य और नियमित दिनचर्या की ओर शिफ्ट होगा। वक्री गुरु देव पुराने अनुभवों और भावनाओं पर विचार करने का अवसर देंगे। कुल मिलाकर यह माह भावनात्मक और प्रैक्टिकल बदलावों से भरा रहेगा।

कर्क मासिक राशिफल – स्वास्थ्य

शुरुआती दिनों में भावनात्मक दबाव या रचनात्मक थकान महसूस हो सकती है। मंगल का धनु राशि में गोचर शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। सूर्य का धनु राशि में गोचर सहनशक्ति, नींद और इम्युनिटी को मजबूत करेगा। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर दिनचर्या को सुधारने, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान देने की सलाह देगा। नए आदतों को अपनाने से भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा।

कर्क मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते

शुरुआत भावनात्मक और हलकी-फुल्की बातचीत के साथ होगी। वृश्चिक राशि में ग्रह गहरे संवाद और साझा भावनाओं के माध्यम से संबंध मजबूत करेंगे। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर पारिवारिक समझ बढ़ाएगा। जैसे ही ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, परिवारिक गतिविधियां और ज्यादा प्रैक्टिकल और आर्गनाइज्ड होंगी। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश प्रेम और तालमेल लाएगा। राहु नए सामाजिक संपर्क ला सकते हैं और केतु पुरानी भावनात्मक बाधाओं को छोड़ने में मदद करेंगे।

कर्क मासिक राशिफल – शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए शुरुआती दिनों में गहरे अध्ययन और रचनात्मक प्रयास फायदेमंद रहेंगे। शोध, परीक्षा की तैयारी और मुश्किल विषयों पर ध्यान देने के लिए अनुकूल समय है। मंगल का धनु राशि में गोचर अनुशासन और नियमितता बढ़ाएगा। वक्री गुरु पिछले शैक्षणिक ऑप्शंस की समीक्षा का अवसर देंगे। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में गोचर परीक्षा, साक्षात्कार और स्किल डेवलपमेंट में स्पष्टता और आत्मविश्वास लाएगा।

निष्कर्ष

दिसंबर का महीना भावनाओं को समझने और खुद को प्रैक्टिकल तरीके से दोबारा संभालने का समय लेकर आएगा। पहला हिस्सा रचनात्मकता, उपचार और भावनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित रहेगा। दूसरा हिस्सा दिनचर्या, अनुशासन और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। ग्रहों की अनुकूल गति से रिश्ते स्थिर होंगे, वित्तीय स्थिति सुधरेगी और करियर में गति बढ़ेगी। महीने का अंत स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन के साथ होगा।

उपाय:

  • a) भावनात्मक शांति के लिए हर सोमवार भगवान शिव को दूध अर्पित करें।
  • b) चंद्रमा की ऊर्जा संतुलित करने के लिए सोमवार को मोती या सफेद वस्त्र पहनें।
  • c) “ॐ सोमाय नमः” का जाप करें।
  • d) जरूरतमंदों को सफेद भोजन सामग्री दान करें।
  • e) कार्यस्थल पर चांदी का कोई सामान रखें ताकि शांति और ध्यान बढ़े।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com