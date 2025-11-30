Taurus Monthly Horoscope December 2025: वृषभ राशि को परीक्षा में मिलेगी सफलता, खास रहेगा यह महीना

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वृषभ मासिक राशिफल इस महीने भावनात्मक गहराई, वित्तीय स्पष्टता और रिश्तों में सुधार का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि से धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपको खुद को परखने से लेकर बड़ा करने और उम्मीद रखने की ओर ले जाएगा। वक्री गुरु देव मानसिक चिंतन के अवसर देंगे, जबकि शुक्र देव सामंजस्य और रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे। यह माह धीरे-धीरे, लेकिन सार्थक प्रगति का प्रतीक है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं वृषभ राशि का मासिक राशिफल।

परिचय: दिसंबर की शुरुआत वृश्चिक राशि में शक्तिशाली ग्रहों के प्रभाव से होगी, जो साझेदारी और संबंध क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। जैसे-जैसे सूर्य, शुक्र और बुध धनु राशि में गोचर करेंगे, हल्की और स्वतंत्र ऊर्जा वातावरण में आएगी। शनि मीन राशि में और राहु–केतु का अकस्मात प्रभाव आपको भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत स्थिरता प्रदान करेगा। यह माह संतुलन, उपचार और स्थिर प्रगति का प्रतीक है।

वृषभ मासिक राशिफल – स्वास्थ्य स्वास्थ्य के मामले में शुरुआती दिनों में भावनात्मक दबाव से अस्थिरता, तनाव या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। धीरे-धीरे धनु राशि में ग्रहों का गोचर ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा। मंगल का गोचर ऊर्जा बढ़ाएगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। शनि देव अनुशासन बनाए रखने में सहायक होंगे। पानी पीना, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम संतुलन बनाए रखेंगे।

वृषभ मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते संबंधों में माह की शुरुआत भावनात्मक गहराई से होगी। वृश्चिक राशि के ग्रह पुराने मतभेद, कमिटमेंट्स और पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव डाल सकते हैं। 6 दिसंबर को बुध का गोचर संवेदनशील, लेकिन खुले संवाद को प्रेरित करेगा। मध्य माह में ग्रहों का धनु राशि में गोचर भावनात्मक बोझ हल्का करेगा। 20 दिसंबर से शुक्र का धनु राशि में प्रवेश प्रेम, स्नेह और पाजिटिविटी लाएगा। राहु नए सामाजिक संपर्क ला सकते हैं, जबकि केतु खुद को परखने की क्षमता बढ़ाएंगे।

वृषभ मासिक राशिफल – शिक्षा विद्यार्थियों के लिए माह की शुरुआत गहरे अध्ययन और खुद को परखने का समय है। अनुसंधान, पुराने अध्ययन की समीक्षा और मुश्किल विषयों पर ध्यान देने के लिए अनुकूल। मध्य माह से धनु राशि में ग्रहों का गोचर आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाएगा। वक्री गुरु देव पुराने पाठों को रिवाइस करने के अवसर देंगे। 29 दिसंबर के बाद बुध का गोचर अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करेगा।

निष्कर्ष: दिसंबर माह वृषभ राशि के लिए सोच समझ और विस्तार का मिश्रण लाएगा। माह की शुरुवात भावनात्मक उपचार और प्लान करके कार्य करने पर केंद्रित रहेगी। मध्य माह के बाद उम्मीद और प्रगति की सोच आएगी। माह के अंत में आप हल्का, सुरक्षित और लंबे समय के लक्ष्यों के प्रति समर्पित महसूस करेंगे।