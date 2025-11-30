Gemini Monthly Horoscope December 2025: मिथुन वाले सही दिशा में बढ़ेंगे आगे, सेहत का रखना होगा ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। दिसंबर महीने में मिथुन राशि के लिए मजबूत बदलाव और नई स्पष्टता आएगी। वृश्चिक राशि की गहरी ऊर्जा आपके भावनात्मक और मानसिक फोकस को मजबूत करेगी। जैसे-जैसे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल धीरे-धीरे धनु राशि में प्रवेश करेंगे, रिश्ते और व्यक्तिगत कमिटमेंट्स मुख्य फोकस में रहेंगी।

वक्री गुरु देव खुद को परखने और समझदारी से फैसले लेने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर यह महीना संतुलित सोच, सही संवाद और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देगा। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मिथुन राशि (Gemini Monthly Horoscope December 2025) का मासिक राशिफल।

परिचय: महीना वृश्चिक राशि में ग्रहों के प्रभाव से शुरू होगा, जो आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और कामकाज पर असर डालेगा। यह आपको खुद को सुधारने की दिशा में प्रेरित करेगा। जैसे-जैसे ग्रह धीरे-धीरे धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपका फोकस आंतरिक से बाहरी साझेदारी और सहयोग की ओर बढ़ेगा। वक्री गुरु देव आपके लिए खुद को परखने और दीर्घकालिक योजना बनाने में मार्गदर्शक बनेंगे। इसमहीने का माहौल खुद को समझने और बाहरी प्रगति दोनों का संतुलन लाएगा। यह समय आपके लिए सोच-समझकर कदम उठाने और सही दिशा में आगे बढ़ने का है।

मिथुन मासिक राशिफल – स्वास्थ्य महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर आपकी सेहत पर असर डालेगा। मानसिक तनाव या भावनात्मक दबाव महसूस हो सकते हैं। इस समय ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जैसे ध्यान और योग फायदेमंद रहेंगे। बुध का वृश्चिक राशि में होना स्वास्थ्य आदतों और पैटर्न को सुधारने में मदद करेगा। मध्य माह में सूर्य और शुक्र का धनु राशि में गोचर ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएगा। मंगल का धनु राशि में गोचर शारीरिक शक्ति बढ़ाएगा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम या बेचैनी से बचें। स्ट्रेचिंग, ध्यान और पर्याप्त पानी पीना स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखेगा।

मिथुन मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते इस महीने रिश्तों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सातवें भाव में धनु राशि की मजबूत ऊर्जा संबंधों को खुला और स्पष्ट बनाएगी। महीने की शुरुआत में ग्रह वृश्चिक राशि में होने के कारण निजी और भावनात्मक बातचीत हो सकती है। जैसे ही ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, रिश्तों में गर्मजोशी, ईमानदारी और सहयोग बढ़ेगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में गोचर प्रेम और स्नेह लाएगा। सिंगल्स साहसी व्यक्तित्व वाले साथी से जुड़ सकते हैं, जबकि कपल्स आपसी समझ और प्यार बढ़ा सकते हैं। परिवार का माहौल सहयोगी रहेगा। राहु के प्रभाव से नए सामाजिक संपर्क या असामान्य अनुभव भी मिल सकते हैं।

मिथुन मासिक राशिफल – शिक्षा विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत गहरे अध्ययन और रिसर्च के लिए अनुकूल है। मुश्किल विषयों और पुराने अध्ययन की समीक्षा लाभकारी रहेगी। मिथुन राशि में वक्री गुरु बौद्धिक समझ को बढ़ाएंगे और अध्ययन के तरीके सुधारने में मदद करेंगे। 29 दिसंबर के बाद बुध का धनु राशि में गोचर पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार और प्रेजेंटेशन में स्पष्टता और प्रेरणा लाएगा। निरंतर प्रयास से स्थिर प्रगति सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष दिसंबर माह मिथुन राशि के लिए परिवर्तनकारी और लाभकारी रहेगा। पहला हिस्सा खुद को जांचने, ऑर्गनाइस करने और भावनाओं को संतुलन करने पर केंद्रित रहेगा। दूसरा हिस्सा सहयोग, साझेदारी और आगे बढ़ने के अवसर लाएगा। वक्री गुरु खुद के लिए जागरूकता को बढ़ाएंगे। धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपकी सोच और अवसरों को बढ़ाएगा। महीने के अंत तक आप नयापन, स्पष्टता और लंबे समय की प्रगति के लिए तैयार महसूस रहेंगे।