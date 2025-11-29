विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aries Monthly Horoscope December 2025: इस महीने मेष राशि वालों के लिए क्या होगा खास

Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:57 PM (IST)

मासिक राशिफल में मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना विदेशी शिक्षा के लिए यह अच्छा माना जा रहा है। साथ ही आपको शैक्षिक सफलता भी मिल सकती है। यह सलाह भी दी जा री है कि निर्णयों में जल्दबाजी न करें। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कर्क राशि का मासिक राशिफल।

चलिए पढ़ते हैं दिसंबर मेष मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष मासिक राशिफल इस महीने गहरे बदलाव और प्रगति का संकेत देता हैं। ग्रहों का गोचर भावनाओं को परखने से लेकर साहसी और निर्णायक कदमों तक आपके अनुभव को प्रभावित करेगा। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन से करियर, वित्त, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में गति मिलेगी। वक्री गुरु देव निर्णयों में धीमापन ला सकते हैं, पर महत्वपूर्ण सीख और खुद के लिए जागरूकता बढ़ेगी।

परिचय -

दिसंबर 2025 की शुरुआत परिवर्तनशील ग्रहों के प्रभाव से होगी। वृश्चिक राशि से धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपको भावनात्मक गहराई से साहसी कार्यों की ओर ले जाएगा। वक्री गुरु देव बुद्धि और कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, जिससे महत्वपूर्ण निर्णयों में गहराई आएगी। यह माह आपके लिए विकास, स्पष्टता और नए अवसरों का संकेत देता हैं।

मेष मासिक राशिफल – करियर (1 से 31 दिसंबर)

इस महीने करियर में ऊर्जा और उत्साह दिखाई देगा। 7 दिसंबर को मंगल देव का धनु राशि में प्रवेश आपकी महत्वाकांक्षा और प्रेरणा बढ़ाएगा। सूर्य, शुक्र और बुध का धनु राशि में प्रवेश साहस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देगा। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर कार्यस्थल की गुप्त चुनौतियों को परखने में मदद करेगा, जिससे रणनीतिक योजना संभव होगी। मध्य माह से यात्रा, उच्च शिक्षा और विस्तार के अवसर बढ़ सकते हैं। वक्री गुरु देव कागजात और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने को कह सकते हैं। निर्णयों में जल्दबाजी न करें, पर सहजता और साहस आपके पक्ष में रहेंगे।

मेष मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय दृष्टि से यह माह स्थिरता और अनुशासन लाएगा। शनि देव मीन राशि में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र देव का धनु राशि में प्रवेश वित्तीय इन्टूशन को बढ़ाएगा और निवेश, संपत्ति या क्रिएटिव कामों के आय के लिए शुभ संकेत देगा। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय निर्णयों की समीक्षा करने का अवसर देंगे। मध्य माह में साहसी खर्च से बचें, लेकिन सोच-समझकर लिए गए जोखिम लाभदायक हो सकते हैं। माह के अंत में लंबे समय की लेनदेन में सफलता मिल सकती है।

मेष मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर)

स्वास्थ्य में सुधार धीरे-धीरे होगा। वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर भावनात्मक भार, थकान या नींद में कठिनाई ला सकता है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य और मंगल का धनु राशि में गोचर स्टैमिना, उत्साह और रोगों से बचने की क्षमता बढ़ाएगा। हालांकि, अधिक उत्साह से छोटी-मोटी चोटें या जल्दबाजी में कोई कार्य हो सकते हैं। ध्यान, हाइड्रेशन और नियंत्रित व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मेष मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर)

परिवार और रिश्तों में शुरुआत में भावनात्मक गहराई दिखेगी। 6 दिसंबर को बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश बातचीत को गंभीर या संवेदनशील बना सकता हैं। ग्रहों के धनु राशि में गोचर से रिश्ते हल्के और आनंदमय होंगे। 20 दिसंबर को शुक्र देव का धनु राशि में प्रवेश रोमांस, स्नेह और परिवार के साथ यात्रा को बढ़ावा देगा। राहु अचानक सामाजिक संपर्क ला सकते हैं, जबकि केतु रचनात्मक संबंध और बच्चों के साथ सामंजस्य बढ़ाएंगे।

मेष मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर)

विद्यार्थियों के लिए मध्य माह से ग्रहों का धनु राशि में गोचर अध्ययन, आत्मविश्वास और नए विषयों की खोज को बढ़ावा देगा। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा और नींव मजबूत करने के अवसर देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेशी शिक्षा के लिए यह अच्छा समय है। 29 दिसंबर को बुध देव का धनु राशि में प्रवेश शैक्षिक सफलता और प्रगति में मदद करेगा।

निष्कर्ष -

दिसंबर माह मेष राशि के लिए परिवर्तनशील और उत्साहजनक रहेगा। वृश्चिक से धनु राशि में ग्रहों का गोचर आपको खुद को परखने से एक्टिवनेस और विस्तार की ओर ले जाएगा। करियर में अवसर, वित्त में स्थिरता, स्वास्थ्य में सुधार और रिश्तों में खुशियां माह के अंत में प्रबल होंगी। संतुलन, धैर्य और कम्युनिकेशन में सावधानी इस महीने की कुंजी है।

उपाय -

  • हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें।
  • मंगलवार को लाल या मूंगा रंग पहनें।
  • “ॐ नमः शिवाय” का जप करें।
  • गुरुवार को भोजन या गर्म कपड़े दान करें।
  • अध्ययन/कार्यस्थल पर पीला कपड़ा या नोटबुक रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com