Taurus Weekly Horoscope: प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे, पढ़ें वृषभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) वृषभ जातकों को शांत लेकिन परिवर्तनकारी अनुभव मिलेंगे। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि से गुजरना आपके संवाद, घर और दिनचर्या को प्रभावित करेगा। वृश्चिक राशि में सप्तम भाव से कई ग्रह रहेंगे, जिससे रिश्तों और साझेदारियों पर ध्यान जाएगा। आपको स्थिर सुधार मिलेगा और आप सोच-समझकर निर्णय लेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय पूरे सप्ताह आपको भावनात्मक सोच और प्रैक्टिकल सोच का संतुलन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव आपकी बातचीत बेहतर बनाएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह और फिर कन्या राशि में चंद्रदेव घर-परिवार, संयोजन और दिनचर्या को बेहतर दिशा देंगे। वृश्चिक में ग्रह आपके रिश्तों, सीमाओं और साझेदारियों को गहराई से समझने की प्रेरणा देंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य यह सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में सामान्य और संभालने योग्य रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, जिससे भावनात्मक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपकी ऊर्जा और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव पाचन और दिनचर्या की ओर आपका ध्यान ले जाएंगे। धनु में मंगलदेव आपको अधिक प्रयास करवाने की इच्छा जगाएंगे, इसलिए थकान से बचना होगा। स्वच्छ आहार, जल और समय पर आराम से आप स्वस्थ रहेंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल — परिवार और संबंध इस सप्ताह आपके संबंधों पर विशेष ध्यान जाएगा। वृश्चिक में ग्रह गहरी भावनाएं उभारेंगे, जिससे आप साथी या परिवार से खुलकर बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क में चंद्रदेव घर में अपनापन और जुड़ाव बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह में चंद्रदेव से कभी-कभी अहंकार या भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन धैर्य से सब ठीक हो जाएगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव शांति और संयम लाएंगे। प्रेम संबंध गहरे और भावनात्मक हो जाएंगे। धैर्य से संभालने पर रिश्ता और मजबूत होगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए स्थिर और केंद्रित रहेगा। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपके एक्सप्रेशन और बातचीत को बेहतर बनाएंगे, जिससे भाषा और समूह अध्ययन में सहायता मिलेगी। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन लाएंगे, जिससे पुनरावृत्ति और लंबित कार्य पूरे होंगे। मिथुन में वक्री गुरुदेव आपकी प्रगति थोड़ा धीमी करेंगे, लेकिन लगातार प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष यह सप्ताह वृषभ जातकों के लिए स्थिर प्रगति, भावनात्मक स्पष्टता और रिश्तों में सुधार लेकर आएगा। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपका संवाद, घर और दिनचर्या एक्टिव रखेगा। वृश्चिक का प्रभाव संबंधों में गहरी समझ और नए समझ देगा। सप्ताह के अंत तक आप अधिक स्थिर, शांत और व्यवस्थित महसूस करेंगे।