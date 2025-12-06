Aries Weekly Horoscope: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पढ़ें मेष का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) की शुरुआत में जब चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे, तब आपको भावनात्मक स्थिरता मिलेगी। इसके बाद सिंह राशि में गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में कई ग्रहों का होना आपको चिंतनशील और दृढ़ बनाता रहेगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आपको व्यक्तिगत healing का अवसर मिलेगा।

परिचय इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को भावनात्मक कोमलता और प्रेरणा दोनों मिलेंगी। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर आपके निजी और पेशेवर जीवन को एक्टिव करेगा। वृश्चिक में सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपको गहरी समझ देंगे, जिससे आप समझदारी से निर्णय ले पाएंगे। धनु राशि में मंगलदेव आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे और उत्साह भी बढ़ाएंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह सामान्य और नियंत्रित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कर्क में चंद्रदेव आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी महसूस कराएंगे। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव आपका मूड ऊंचा करेंगे और ऊर्जा बढ़ाएंगे। धनु में मंगलदेव आपकी ताकत बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत से बचना होगा। सप्ताहांत में कन्या राशि में चंद्रदेव पाचन और दिनचर्या पर ध्यान दिलाएंगे। आप संतुलित आहार, पानी और आराम से स्वास्थ्य अच्छा बना पाएंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल — परिवार और संबंध इस सप्ताह आपके पारिवारिक संबंध सुधरेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे। वृश्चिक में शुक्रदेव गहरी बातचीत और भावनाएं साझा करने में आपकी मदद करेंगे। राहु (कुंभ) और केतु (सिंह) में कभी-कभी गलतफहमी पैदा करेंगे, लेकिन आप धैर्य रखकर स्थिति संभाल पाएंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सिंगल जातक अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। वृश्चिक में बुधदेव आपका ध्यान बढ़ाएंगे और कठिन विषय आसानी से समझ आएंगे। सिंह में चंद्रदेव आपको परीक्षा और प्रेजेंटेशनस में आत्मविश्वास देंगे। मिथुन में वक्री गुरुदेव आपकी सोच को गहरी बनाएंगे, भले ही प्रगति थोड़ी धीमी रहे। ग्रुप स्टडी और ऑनलाइन सीखने से लाभ मिलेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव सप्ताहांत में आपको पढ़ाई का अच्छा समय-सारणी बनाने में मदद देंगे।

निष्कर्ष यह सप्ताह मेष राशि के लिए भावनात्मक स्थिरता, नई ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा। चंद्रदेव का गोचर आपके मूड और कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा। वृश्चिक का प्रभाव आपके निर्णयों को गहराई देगा। मंगलदेव आपकी हिम्मत और पहल बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप अधिक शांत, संगठित और सकारात्मक महसूस करेंगे।

उपाय a) हर सुबह सूर्यदेव को ताजे जल से अर्घ्य देंगे तो आपकी स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

b) रोज “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करेंगे तो मंगलदेव आपके मन को संतुलित रखेंगे।

c) मंगलवार को लाल या नारंगी वस्त्र पहनें, आपको शक्ति और सुरक्षा मिलेगी।

d) अपने पास एक छोटा चांदी का टुकड़ा रखें, चंद्रदेव से जुड़े भावनात्मक उतार-चढ़ाव संतुलित रहेंगे।

e) रोज 10 मिनट ध्यान करने से आपका मन शांत और केंद्रित रहेगा।