Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते किस मूलांक की खुलेगी किस्मत, अंक राशिफल से जानें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह आप अपने निजी जीवन में मेलजोल बनाए रखने और करियर व पैसों से जुड़े मामलों में स्थिरता लाने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। यह समय मानसिक शांति का ध्यान रखने, योजनाओं को सरल बनाने और खुद को सोचने का पर्याप्त समय देने के लिए अच्छा है। कई लोगों के लिए रिश्तों पर खास ध्यान रहेगा, गलतफहमियों को दूर करना, भरोसा दोबारा बनाना या वह बातें कहना जिन्हें आप लंबे समय से मन में दबाए हुए थे।
जन्मांक 7 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 7, 16, 25)
यह सप्ताह शांत और भीतर झांकने वाला है। आप अकेले में सोचने, पढ़ने या किसी काम को चुपचाप आगे बढ़ाने का मन बना सकते हैं। अपनी सहज समझ पर भरोसा रखें, वह सही दिशा दिखाएगी। पैसों को लेकर जल्दबाजी न करें। यह सप्ताह भावनात्मक उपचार और अपनी जरूरतों को स्पष्ट समझने में मदद देगा।
- करियर: योजना बनाने, पढ़ाई, शोध और विश्लेषण करने के लिए अच्छा समय है। किसी नई समझ से आप पुरानी गलती सुधार सकते हैं या वर्तमान काम को बेहतर बना सकते हैं।
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति जरूरी है, जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें। थोड़े समय का ध्यान मन को स्थिर और भावनाओं को शांत करेगा।
- रिश्ते: आपको थोड़ा अकेलापन या अपनी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। जरूरी हो तो धीरे और साफ शब्दों में बात करें। शांत और सभ्य बातचीत गलतफहमी से बचाएगी।
जन्मांक 8 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 8, 17, 26)
इस सप्ताह आपका ध्यान पैसों, स्थिरता और लंबे लक्ष्यों पर रहेगा। सप्ताह 50 अनुशासन और सोच-समझकर लिए गए फैसलों को समर्थन देता है। करियर योजना बनाने और निवेश संबंधी बात करने के लिए अच्छा समय है। उन कामों या जिम्मेदारियों को संभालने का मन बनेगा जिन्हें आप टाल रहे थे।
- करियर: प्रगति धीरे लेकिन मजबूत होगी। वरिष्ठ लोग आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले सकते हैं। निरंतरता दिखाने से बिना ज्यादा प्रयास के आपकी क्षमता साबित होगी।
- स्वास्थ्य: नींद और दिनचर्या पर ध्यान दें। थोड़ी शारीरिक गतिविधि भी आपको संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेगी।
- रिश्ते: भावनाओं को संतुलित रखें। किसी बात को कठोर तरीके से न कहें। नरम और समझदारी भरा व्यवहार गहरे जुड़ाव और शांति बनाएगा।
जन्मांक 9 के लिए साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 9, 18, 27)
यह सप्ताह भावनात्मक बोझ को हल्का करने और भीतर से ठीक होने का है। आप किसी ऐसी चिंता या बात को छोड़ सकते हैं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी। कोई नया आरंभ संभव है। कामकाज सप्ताह के मध्य में सुधरेगा। पुराने तनावों से दूर होकर ताजगी महसूस होगी।
- करियर: पुराने कामों को पूरा करने और लंबित मामलों को बंद करने के लिए अच्छा समय है। कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिससे काम समय से पहले पूरा हो जाए।
- स्वास्थ्य: मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गुस्सा या तनाव से बचें। गहरी सांसें या थोड़ी देर टहलना आपके मन को शांत करेगा।
- रिश्ते: दिल से किया गया कोई पल या बात स्पष्टता देगी। कुछ लोग किसी भारी भावनात्मक व्यवहार से दूरी बना सकते हैं। यह सप्ताह माफी, उपचार और ईमानदार भावनाओं के साथ रिश्तों को फिर से सही दिशा देने का है।
यह साप्ताहिक अंक-ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अनुभवी अंक-ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
