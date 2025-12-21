Scorpio Weekly Horoscope: यह हफ्ता फोकस और मेहनत का है, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल
हफ्ते की शुरुआत थोड़ी गंभीर और प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifa ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक गहराई और समझदारी भरे फैसलों का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत, प्लानिंग और सोच ज्यादा व्यवस्थित रहेगी। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे घर-परिवार के मुद्दे और अंदरूनी हीलिंग पर ध्यान जाएगा। आपकी ही राशि में बुधदेव होने से सोच और बोलने की ताकत बढ़ेगी, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी फैसले से पहले रिव्यू करने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य, रणनीति और भावनात्मक समझदारी को आगे रखने का संकेत देता है।
परिचय
हफ्ते की शुरुआत गंभीर और जमीन से जुड़ी सोच के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर आपकी बातचीत, योजना और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके धन, जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिलाएंगे—क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह साफ होगा। आपकी ही राशि में बुधदेव सोच और अभिव्यक्ति को धार देंगे, वहीं मीन राशि में शनि देव भावनात्मक आधार को मजबूत करने का काम करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको सोच-समझकर बोलने और जागरूक फैसले लेने की सलाह देता है।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना जरूरी होगा। आपकी राशि में बुधदेव सोच को तेज बनाएंगे, जिससे ओवरथिंकिंग या तनाव बढ़ सकता है अगर आप आराम नहीं करेंगे।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जो रूटीन, डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए अच्छा समय है।
- मीन राशि में शनि देव नींद, भावनात्मक थकान या पानी से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त पानी पीने की सलाह देता है।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, आराम, क्रिएटिव काम और खुद के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- रिश्तों में इस हफ्ते भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी। आपकी राशि में बुधदेव सच्ची और दिल से होने वाली बातचीत को बढ़ावा देंगे, लेकिन पुराने मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में भाई-बहनों या रिश्तेदारों से बातचीत बेहतर रहेगी, बस धैर्य जरूरी है।
- कुंभ राशि में राहु देव घर के माहौल में अचानक बदलाव या अलग तरह की स्थिति बना सकते हैं, लचीलापन जरूरी रहेगा।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं नरम होंगी। यह समय प्यार, माफी और दिल से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में कंट्रोल से ज्यादा खुलापन अपनाने की सलाह देता है।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता फोकस और मेहनत का है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई, लिखाई, रिसर्च और एग्जाम की तैयारी अच्छी रहेगी।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने टॉपिक दोहराने, असाइनमेंट सुधारने और बेसिक मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। हफ्ते के बीच में घर या भावनात्मक कारणों से ध्यान भटक सकता है, लेकिन ग्रुप स्टडी या ऑनलाइन लर्निंग मददगार रहेगी।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, आर्ट्स, साइकोलॉजी, हीलिंग और स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए समय अनुकूल है।
निष्कर्ष – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता मानसिक स्पष्टता और प्रैक्टिकल सोच का है। बातचीत और अंदरूनी संतुलन सबसे अहम रहेंगे। अगर आप रणनीति के साथ भावनात्मक समझ को जोड़ते हैं, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपको स्थिर प्रगति और आत्मविश्वास देगा।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों के संतुलन के लिए:
- रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।
- सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिला जल अर्पित करें।
- शनिवार को गहरे रंग के कपड़े या भोजन का दान करें।
- नियमित ध्यान करें, इससे मन शांत रहेगा और भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।