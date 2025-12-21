Scorpio Weekly Horoscope: यह हफ्ता फोकस और मेहनत का है, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक एकाग्रता, भावनात्मक गहराई और समझदारी भरे फैसलों का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे बातचीत, प्लानिंग और सोच ज्यादा व्यवस्थित रहेगी। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे घर-परिवार के मुद्दे और अंदरूनी हीलिंग पर ध्यान जाएगा। आपकी ही राशि में बुधदेव होने से सोच और बोलने की ताकत बढ़ेगी, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी फैसले से पहले रिव्यू करने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य, रणनीति और भावनात्मक समझदारी को आगे रखने का संकेत देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय हफ्ते की शुरुआत गंभीर और जमीन से जुड़ी सोच के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर आपकी बातचीत, योजना और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके धन, जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिलाएंगे—क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह साफ होगा। आपकी ही राशि में बुधदेव सोच और अभिव्यक्ति को धार देंगे, वहीं मीन राशि में शनि देव भावनात्मक आधार को मजबूत करने का काम करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको सोच-समझकर बोलने और जागरूक फैसले लेने की सलाह देता है।