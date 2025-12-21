Libra Weekly Horoscope: सेल्फ-केयर पर ध्यान दें, पढ़ें तुला का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) तुला राशि के लिए संतुलन, संवाद और भावनात्मक समझदारी पर आधारित रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे जिम्मेदारियों और घर से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे सोच में नए आइडिया आएंगे और मन शांति की ओर बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी सोच, बातचीत, सीखने और छोटी यात्राओं को एक्टिव करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी बड़े वादे या फैसले से पहले ठहरकर सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य, स्पष्टता और सोच-समझकर लिए गए फैसलों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।

परिचय हफ्ते की शुरुआत थोड़ी गंभीर और प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अहम रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सीखने की इच्छा और एक्टिव माइंड को मजबूत करेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव पैसों और व्यक्तिगत मूल्यों पर फोकस बढ़ाएंगे, वहीं मीन राशि में शनि देव भावनात्मक सीमाएं तय करने की सीख देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बाहरी संतुलन के साथ-साथ अंदरूनी शांति बनाए रखने की सलाह देता है।