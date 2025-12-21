Libra Weekly Horoscope: सेल्फ-केयर पर ध्यान दें, पढ़ें तुला का राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) तुला राशि के लिए संतुलन, संवाद और भावनात्मक समझदारी पर आधारित रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे जिम्मेदारियों और घर से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे सोच में नए आइडिया आएंगे और मन शांति की ओर बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी सोच, बातचीत, सीखने और छोटी यात्राओं को एक्टिव करेंगे।
वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी बड़े वादे या फैसले से पहले ठहरकर सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य, स्पष्टता और सोच-समझकर लिए गए फैसलों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।
परिचय
हफ्ते की शुरुआत थोड़ी गंभीर और प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अहम रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सीखने की इच्छा और एक्टिव माइंड को मजबूत करेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव पैसों और व्यक्तिगत मूल्यों पर फोकस बढ़ाएंगे, वहीं मीन राशि में शनि देव भावनात्मक सीमाएं तय करने की सीख देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बाहरी संतुलन के साथ-साथ अंदरूनी शांति बनाए रखने की सलाह देता है।
तुला साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन रूटीन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।
- धनु राशि में मंगलदेव दिमागी एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप दिनचर्या बिगाड़ते हैं तो बेचैनी या फोकस की कमी हो सकती है। हफ्ते की शुरुआत में परिवार या जिम्मेदारियों से जुड़ा तनाव नींद पर असर डाल सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल टहलने, स्ट्रेचिंग और सांस से जुड़ी एक्सरसाइज की सलाह देता है।
- मीन राशि में शनि देव ओवर-कमिटमेंट से बचने को कह रहे हैं।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए आराम, पानी पीना और हल्की सेल्फ-केयर जरूरी रहेगी।
तुला साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- रिश्तों में इस हफ्ते धैर्य और समझ की जरूरत रहेगी।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे परिवार, प्रॉपर्टी या भावनात्मक सुरक्षा को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है।
- वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों में भरोसे और मूल्यों से जुड़ी बातों को गहरा बनाएंगे, साथ ही दबे हुए जज्बात भी सामने आ सकते हैं।
- कुंभ राशि में राहु देव युवाओं या बच्चों के साथ अनोखा जुड़ाव और क्रिएटिव माहौल बना सकते हैं।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे आप ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए सुनना, समझना और समझौता करना जरूरी रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल अपनापन बढ़ाने की सलाह देता है।
तुला साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का बैलेंस लेकर आएगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में फोकस बेहतर होगा।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने लेसन दोहराने, गोल्स पर दोबारा सोचने और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सलाह दे रहे हैं।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे आर्ट्स, डिजाइन, टेक्नोलॉजी और मीडिया से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जो रिवीजन, शांत मन से पढ़ाई और इंट्यूटिव लर्निंग के लिए अच्छा समय है। यह साप्ताहिक राशिफल बैलेंस्ड स्टडी रूटीन अपनाने की सलाह देता है।
निष्कर्ष – तुला साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता संतुलन, सोच-समझकर बातचीत और भावनात्मक जागरूकता का रहेगा। करियर प्लानिंग, पैसों में समझदारी और रिश्तों में संवेदनशीलता इस हफ्ते मुख्य विषय रहेंगे। अगर आप अपने फैसलों में स्पष्टता और निष्पक्षता बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर प्रगति और सामंजस्य बनाने में मदद करेगा।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:
- शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल या मिठाई अर्पित करें।
- “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जप करें।
- जरूरतमंदों को स्टेशनरी या कपड़े दान करें।
- रोज थोड़ा समय ध्यान, डायरी लिखने या शांत संगीत सुनने में लगाएं—इससे मन स्थिर रहेगा और सोच साफ बनी रहेगी।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
