Scorpio Weekly Horoscope: इस हफ्ते धैर्य और काम में फोकस बनाए रखें, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 17 to 23 November 2025) वृश्चिक राशि वालों के लिए सोच समझ, अंदर से जागरूकता और नयेपन का समय लेकर आ रहा है। सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव, तीनों आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे खुद को परखने की क्षमता, भावनात्मक स्पष्टता और रणनीतिक सोच पर विशेष ध्यान रहेगा। चंद्रमा का गोचर तुला से वृश्चिक और फिर धनु राशि तक रहेगा, यह यात्रा भावनात्मक संतुलन से खुद की खोज और फिर उम्मीद की ओर ले जाएगी।

वक्री बुध देव आपको योजनाओं और सोच की समीक्षा करने का संकेत देंगे, जबकि मंगल देव आपकी इच्छाशक्ति और संघर्ष क्षमता को मजबूत बनाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए खुद को समझने, थोड़ा-थोड़ा बदलने और जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने वाला रहेगा।

परिचय वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह विकास और बदलाव से जुड़ा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे (17 से 19 नवंबर तक), तब आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन की तलाश करेंगे। 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा आपकी ही राशि, वृश्चिक में रहेंगे, इस दौरान भावनाएं गहराई तक जाएंगी और खुद के लिए सोच बढ़ेगी। यह समय अपने लक्ष्यों और जीवन की दिशा को दोबारा तय करने का उत्तम अवसर होगा। 22 नवंबर की दोपहर से 23 नवंबर तक, चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश करने पर आपका मन हल्का और प्रेरणादायक महसूस करेगा। पुरानी उलझनें कम होंगी और नई सोच जन्म लेगी।

आपके स्वामी मंगल देव इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और कार्यशक्ति को बढ़ाएंगे। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो प्रगति संभव है। कुल मिलाकर, यह सप्ताह शक्ति, धैर्य और गहरी समझ के साथ जीवन में पाजिटिव परिवर्तन लाने का समय है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बढ़ेगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे भावनात्मक तनाव, थकान या स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। मंगल देव आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, इसलिए आराम और पानी पीने पर ध्यान दें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। ऊर्जा और उत्साह लौटेंगे। प्रकृति में सैर, योग और गहरी सांस लेने की तकनीक से मंगल देव की तीव्र ऊर्जा संतुलित होगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) रिश्तों में इस हफ्ते भावनाएं गहरी होंगी। 17 से 19 नवंबर तक, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे परिवार और प्रियजनों के साथ समझदारी और मेलजोल बढ़ेगा। 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे दबे भाव और पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री रहने के कारण गलतफहमी हो सकती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें और सहानुभूति के साथ बातचीत करें। मंगल देव उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। माहौल हल्का और हंसमुख रहेगा। प्रेम और पारिवारिक रिश्ते खुलकर बातचीत और समझ से मजबूत होंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान और समझदारी का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे सहयोगी अध्ययन और संतुलित प्रयास सफल होंगे। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। आपकी रिसर्च क्षमता और मुश्किल विषयों में समझ बढ़ेगी। बुध देव वक्री रहने से परिणाम या कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी हो सकती है। धैर्य और फोकस बनाए रखें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। जिज्ञासा और अध्ययन का उत्साह बढ़ेगा। दार्शनिक विषय, भाषाएं या क्रिएटिव अध्ययन के लिए यह समय सही रहेगा।

निष्कर्ष: वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) यह सप्ताह भावनात्मक गहराई, खुद को परखने की क्षमता और बदलाव का होगा। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असर डालेगा। बुध देव वक्री रहने से सोच-समझकर निर्णय लें। मंगल और सूर्य देव आत्मविश्वास और साहस बढ़ाएंगे। शुक्र देव तुला राशि में रहकर बातचीत और संबंधों में मेलजोल बनाए रखेंगे। सप्ताह के अंत तक स्पष्टता, उत्साह और भावनात्मक संतुलन आपके पक्ष में रहेंगे।