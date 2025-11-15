विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Libra Weekly Horoscope: इस हफ्ते नई शुरुआत कर सकते हैं तुला राशि वाले, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:45 PM (IST)

तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह संतुलन, गहरी समझ और रिश्तों में स्पष्टता का रहेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image

Saptahik Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 17 to 23 November 2025) तुला राशि वालों के लिए संतुलन, परिवर्तन और नई दृष्टि लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी ही राशि, तुला में रहेंगे (17 से 19 नवंबर तक), जिससे आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। आप अपने भावनात्मक निर्णयों पर नियंत्रण महसूस करेंगे। 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यह समय आत्ममंथन और गहरी सोच का रहेगा। आप अपने रिश्तों और आर्थिक प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकते हैं। 22 नवंबर की दोपहर से 23 नवंबर तक, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो मन में उत्साह और उम्मीद की भावना जागेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर आपको वित्तीय और भावनात्मक मामलों में दोबारा सोचने का संकेत देंगे। वहीं, आपके स्वामी ग्रह शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपको आकर्षण, शालीनता और पाजिटिव परिणामों का आशीर्वाद देंगे।

परिचय

तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह संतुलन, गहरी समझ और रिश्तों में स्पष्टता का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के आपकी राशि में गोचर से होगी, जिससे भावनात्मक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने रिश्तों और इच्छाओं को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। बुध देव के वक्री होने से आर्थिक या बातचीत से जुड़ी बातें थोड़ा समय ले सकती हैं, इसलिए धैर्य से काम लें। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब खुद को परखने की क्षमता बढ़ेगी और जीवन के कुछ पहलुओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस होगी। सप्ताहांत में, चंद्रमा के धनु राशि में आने से मन हल्का और पाजिटिव रहेगा।

यह समय जीवन की सच्चाइयों को गहराई से समझने और नई सोच अपनाने का है। आपकी सहज कूटनीति और संतुलित स्वभाव इस सप्ताह आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी सरलता से आगे बढ़ने में मदद करेगी।

Tula

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते भावनात्मक संतुलन और आराम पर ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे तनाव या छिपी चिंताएं थकान या कमर के निचले हिस्से में असुविधा पैदा कर सकती हैं। मंगल देव इस समय ऊर्जा बढ़ाएंगे, इसलिए व्यायाम और विश्राम में संतुलन बनाएं। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपका मूड हल्का और उत्साहित रहेगा। योग, प्राकृतिक सैर और संगीत से भावनात्मक ऊर्जा पाजिटिव रूप से बह निकलेगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

रिश्तों में इस हफ्ते भावनात्मक गहराई और समझदारी बढ़ेगी। 17 से 19 नवंबर तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियजनों से जुड़ने और पुराने मतभेद सुलझाने में सक्षम होंगे। 20 से 22 नवंबर तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, भावनाएं तीव्र होंगी और पुराने मसले सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री रहने से गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और सहानुभूति बनाए रखें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, परिवार और मित्रों के साथ हंसी और गर्मजोशी लौटेगी। प्रेम और मित्रता में स्पष्ट बातचीत और साझा गतिविधियों से संबंध मजबूत होंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

छात्रों और अध्ययनरत लोगों के लिए यह सप्ताह ध्यान और लगन का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे अध्ययन और सहयोगी कार्यों में सफलता मिलेगी। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपकी अनुसंधान और विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। बुध देव वक्री होने से थोड़ी देरी या भ्रम हो सकते हैं, इसलिए नोट्स और असाइनमेंट्स ध्यान से चेक करें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी जिज्ञासा और उत्साह बढ़ेगा। नए विषय सीखने और उच्च शिक्षा या बहस-चर्चा में भाग लेने के लिए यह समय शुभ रहेगा।

निष्कर्ष: तुला साप्ताहिक राशिफल (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

यह सप्ताह संतुलन, खुद को परखने की क्षमता और उम्मीद का रहेगा। चंद्रमा का तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर आपके अंदरूनी विकास, भावनात्मक समझ और विस्तार की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बुध देव वक्री रहने से धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। मंगल और सूर्य देव भावनात्मक समझ को गहरा करेंगे। शुक्र देव तुला राशि में रहकर संबंधों में मेलजोल और आकर्षण बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप हल्का महसूस करेंगे और नई शुरुआत के लिए तैयार रहेंगे।

उपाय

a) शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें इससे मन को संतुलन और समृद्धि मिलेगी।
b) शुक्र देव के पाजिटिव प्रभाव के लिए प्रतिदिन “ॐ शुक्राय नमः” का जप करें।
c) गुलाब की खुशबू वाला दीपक या अगरबत्ती जलाएं, आपको मन से शांति और ऊर्जा मिलेगी।
d) बुध देव मार्गी होने तक कोई बड़ा निर्णय टालें।
e) सौभाग्य और संतुलन के लिए शुक्रवार को मिठाई या नए वस्त्र लड़कियों या महिलाओं को दान करें।

यह भी पढ़ें- Virgo Weekly Horoscope: आत्मविश्वास से भरा रहेगा सप्ताह, पढ़ें कन्या का राशिफल

यह भी पढ़ें- Leo Weekly Horoscope: काम में बैलेंस बनाए रखें, पढ़ें सिंह का राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।