Scorpio Weekly Horoscope: करियर में मिलेगी सफलता, रिश्तों में आएगा नया मोड़, जानें वृश्चिक का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:29 PM (IST)

इस सप्ताह आप अंदर से मजबूती और भावनात्मक स्पष्टता का अनुभव करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik ...और पढ़ें

Scorpio Rashifal 2025: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) आप भावनात्मक गहराई, व्यक्तिगत शक्ति और वित्तीय जागरूकता का अनुभव करेंगे। 17 से 19 दिसंबर तक चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे इन्टूशन और भावनात्मक तीव्रता बढ़ेगी। सूर्य और मंगलदेवधनु राशि में आपके वित्त और मूल्यों से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और वित्तीय बातचीत में स्पष्टता मिलेगी। बुधदेव आपकी राशि में संचार, रणनीति और समस्या-सुलझाने की क्षमता को बढ़ाएंगे।

परिचय

इस सप्ताह आप अंदर से मजबूती और भावनात्मक स्पष्टता का अनुभव करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, जिससे आप विचारों में संतुलन बनाए रखेंगे। यह पुरानी सोच को छोड़ने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे खुद की खोज और स्वयं पर ध्यान केंद्रित होगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास, वित्तीय योजना और प्रैक्टिकल कामों को करने में मदद मिलेगी। यह सप्ताह परिवर्तन, बुद्धिमत्ता और उद्देश्यपूर्ण कार्य पर जोर देगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आप भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में विश्राम, डेटॉक्स और शरीर, मन संतुलन को प्रोत्साहित करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहने से भावनाएं तीव्र होंगी, जिससे नींद और ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आप इस ऊर्जा को ध्यान, जर्नलिंग या श्वास अभ्यास जैसी तकनीकों के जरिए नियंत्रित करेंगे। मंगलदेवधनु राशि में शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाकर स्वस्थ आदतें अपनाने और फिटनेस गतिविधियों में सक्रिय होने की प्रेरणा देगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

रिश्ते इस सप्ताह गहराई और स्पष्टता के साथ विकसित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में शांति बनाए रखेंगे, जिससे आप घरेलू मामलों को कूटनीति से सुलझाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनात्मक संबंध मजबूत करेंगे, जिससे आप प्रियजनों की जरूरतों को बेहतर समझेंगे और दिल से संवाद करेंगे। यह समय पुराने मुद्दों को सुलझाने और साथी के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्ते खुले और ईमानदार बनेंगे। सिंगल्स किसी को बौद्धिक या वित्तीय माहौल में आकर्षित करेंगे। राहु कुम्भ राशि में घरेलू बदलाव ला सकते हैं, जबकि केतु सिंह राशि में अहंकार-संबंधी विवादों से दूर रहने में मदद करेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

शिक्षा के मामले में आप इस सप्ताह मजबूत प्रगति करेंगे। आपकी राशि में बुधदेव ध्यान, याद करने की शक्ति और रणनीति बढ़ाएंगे। मुश्किल विषयों या शोध कार्यों में सफलता मिलेगी। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपकी जानकारी को स्थिर करने और गहन अध्ययन में मदद करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और वे चर्चा, प्रेजेंटेशन या प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे। यह वित्त, शोध, मनोविज्ञान या रणनीति से जुड़े कौशल विकास के लिए अच्छा समय है।

निष्कर्ष – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको भावनात्मक गहराई, वित्तीय फोकस और व्यक्तिगत परिवर्तन के अवसर देगा। आपकी राशि में चंद्रदेव का गोचर स्पष्टता बढ़ाएंगे, जबकि धनु राशि में ग्रह आपको विकास और स्थिरता की ओर प्रेरित करेंगे। अगर आप खुद को परखकर, सोच-समझकर काम करेंगे और साफ-साफ बात करेंगे, तो इस सप्ताह आप अच्छी प्रगति करेंगे।

उपाय

a) भावनात्मक संतुलन और सुरक्षा के लिए प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।
b) सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करेंगे।
c) मंगलदेवकी ऊर्जा मजबूत करने के लिए लाल या मारून मोमबत्ती जलाएं।
d) अच्छे कर्म के लिए जरूरतमंदों को कंबल या गर्म कपड़े दान करें।
e) स्थिरता और स्पष्टता के लिए अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।