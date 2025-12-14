विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Libra Weekly Horoscope: नौकरी में होगी शानदार ग्रोथ, जानें तुला का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:18 PM (IST)

इस सप्ताह आप पहले खुद को परखेंगे, फिर वित्तीय मामलों का मूल्यांकन करेंगे और अंत में उम्मीद और विस्तार की ओर बढ़ेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद ...और पढ़ें

Libra Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 15 to 21 December 2025) आप भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे, वित्तीय मामलों में सोच-समझ कर निर्णय लेंगे और दूसरों के साथ अच्छा संवाद करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे आप अधिक जागरूक और सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। बाद में चंद्रदेव वृश्चिक और फिर धनु राशि में जाएंगे, जिससे आपका ध्यान धन, मूल्य, यात्रा, सीखने और संबंधों की ओर जाएगा। सूर्य का धनु राशि में गोचर आपके बौद्धिक और सामाजिक कामों को बढ़ाएगा। 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों में आकर्षण और सहजता बढ़ेगी।

परिचय

इस सप्ताह आप पहले खुद को परखेंगे, फिर वित्तीय मामलों का मूल्यांकन करेंगे और अंत में उम्मीद और विस्तार की ओर बढ़ेंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में रहते हुए आपकी इन्टूशन और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहने से आप वित्त या खुद के मूल्यों को लेकर महत्वपूर्ण समझ हासिल करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाकर संवाद, जिज्ञासा और सीखने या छोटी यात्राओं की ओर आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखेंगे और अपने शरीर और भावनाओं पर ध्यान देंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप शरीर के संकेत सुनेंगे और भावनात्मक जरूरतों का सम्मान करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में भावनाओं को तीव्र करेंगे, जिससे तनाव या थकान हो सकती है। आप ग्राउंडिंग तकनीक, श्वास अभ्यास और हल्की शारीरिक गतिविधियों का पालन करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आप बाहरी गतिविधियां, व्यायाम या शारीरिक-क्रिएटिव शौक पूरा करेंगे। संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आपके रिश्ते संतुलित और विचारशील रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में परिवार और प्रेम संबंधों में संवाद और शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपको पैसे, सुरक्षा या साझा जिम्मेदारियों के बारे में गहन बातचीत करने का मौका देंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम हल्का, प्लेफुल और बौद्धिक रूप से आकर्षक बनेगा। प्रियजनों से आपकी बातचीत उत्साहजनक होगी, और सिंगल्स सामाजिक गतिविधियों या यात्रा के जरिए किसी नए व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। राहु कुम्भ राशि में क्रिएटिविटी या शौक के जरिए सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह आपकी पढ़ाई और बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव तुला राशि में ध्यान और संतुलन बढ़ाएंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में विश्लेषण और शोध क्षमता बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में छात्र गहन अध्ययन करेंगे या महत्वपूर्ण विषयों को रिव्यु करेंगे। सप्ताहांत में चंद्रदेव के धनु राशि में जाने से सीखने का उत्साह बढ़ेगा, खासकर भाषाओं, संवाद, दर्शन या यात्रा-संबंधित विषयों में। छात्र समूह अध्ययन या नए शौक/रुचियों की खोज में प्रेरित होंगे।

निष्कर्ष – तुला साप्ताहिक राशिफल (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

यह सप्ताह आपको भावनात्मक स्पष्टता, वित्तीय सुधार और बौद्धिक विकास के अवसर देगा। चंद्रदेव का तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर आत्म-जागरूकता, गहरी समझ और उत्साही अभिव्यक्ति लाएगा। सूर्य, मंगलदेवऔर शुक्र धनु राशि में आत्मविश्वास और सामंजस्य लाएंगे। संतुलन और खुलेपन को अपनाकर आप सप्ताह को सहजता और आत्मविश्वास के साथ बिताएंगे।

उपाय

a) शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करेंगे।
b) सामंजस्य और संतुलन के लिए “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें।
c) भावनात्मक शांति बनाए रखने के लिए पेस्टल रंग के कपड़े पहनें।
d) सकारात्मक शुक्र ऊर्जा के लिए जरूरतमंदों को मिठाई या चावल दान करें।
e) भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए प्रतिदिन जर्नलिंग करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।