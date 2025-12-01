Scorpio Horoscope December 2025: स्थिर सफलता लेकर आया है ये महीना, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Scorpio December 2025 Monthly Rashifal: वृश्चिक मासिक राशिफल के अनुसार, शक्तिशाली ग्रह गोचर दिसंबर में नयापन, आत्मविश्वास और प्रगतिशील गति लाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र आपके राशि पर प्रभाव डालेंगे, जिससे भावनात्मक स्पष्टता, व्यक्तिगत शक्ति और गहरी खुद के लिए जागरूकता प्राप्त होगी। जैसे-जैसे ये ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, ध्यान वित्त, स्थिरता और सुरक्षा की ओर बढ़ेगा। वक्री गुरु देव आध्यात्मिक चिंतन को प्रेरित करेंगे, जबकि मंगल निर्णायक कार्यों के लिए प्रेरणा देंगे। कुल मिलाकर, यह माह बदलाव, सशक्तिकरण और प्रगतिशील उन्नति का संकेत देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय यह महीना एक तीव्र लेकिन मजबूत ऊर्जा के साथ शुरू होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपकी राशि में होंगे, जो व्यक्तिगत आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई को मजबूत करेंगे। दिसंबर की शुरुआत में बुध भी इनसे जुड़ेगा, जिससे कम्युनिकेशन क्षमता बढ़ेगी और सहज बुद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे-जैसे ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान वित्तीय योजना, प्रैक्टिकल निर्णय और मूल्य निर्माण की ओर केंद्रित होगा। यह माह आंतरिक नयापन, स्थिर प्रगति और मजबूत व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है।

वृश्चिक मासिक राशिफल – स्वास्थ्य (1 से 31 दिसंबर) स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। सूर्य और शुक्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन भावनात्मक गहराई कभी-कभी थकान या मूड बदल सकती है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर खुद के लिए जागरूकता बढ़ाएगा और गलत आदतों को सुधारने में मदद करेगा। मंगल का धनु राशि में प्रवेश शारीरिक ऊर्जा बढ़ाएगा, परंतु अत्यधिक प्रयास से बचना चाहिए। मध्य माह में सूर्य का धनु राशि में गोचर प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति में सुधार लाएगा। संतुलित भोजन, ध्यानपूर्वक श्वास अभ्यास और अनुशासित रूटीन लंबे समय तक स्वास्थ्य को सही बनाए रखने में मदद करेंगे।

वृश्चिक मासिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (1 से 31 दिसंबर) रिश्ते गहरी वृश्चिक ऊर्जा के साथ बदलेंगे। महीने की शुरुआत में प्रियजनों के साथ सच्ची बातचीत और मेल-मिलाप संभव है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाएगा और दूसरों की सोच को बेहतर समझने में मदद करेगा। ग्रहों के धनु राशि में गोचर से पारिवारिक जीवन अधिक शांत और स्थिर होगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश रोमांटिक संबंधों में गर्मजोशी, निष्ठा और स्थिर स्नेह लाएगा। सिंगल्स प्रैक्टिकल और भावनात्मक रूप से संतुलित साथी को आकर्षित कर सकते हैं। कपल्स पैसों से जुड़ी बातों में संतुलन लाएंगे और सच्ची बातचीत करेंगे।

वृश्चिक मासिक राशिफल – शिक्षा (1 से 31 दिसंबर) छात्रों को प्रारंभिक वृश्चिक प्रभाव से लाभ मिलेगा, मानसिक ध्यान, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होगी। यह अनुसंधान आधारित अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी और चुनौतीपूर्ण विषयों की समीक्षा के लिए अनुकूल समय है। मंगल का धनु राशि में प्रवेश उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन बेचैनी भी पैदा कर सकता है। वक्री गुरु देव पुराने अध्ययन सामग्री की समीक्षा या दीर्घकालिक शैक्षणिक योजनाओं को सुधारने में मदद करेंगे। महीने के अंत में बुध का धनु राशि में गोचर स्पष्टता और तार्किक सोच लाएगा, जिससे परीक्षा प्रदर्शन में सुधार होगा। वित्त, मनोविज्ञान या जांच क्षेत्रों के छात्र विशेष रूप से सफल होंगे।